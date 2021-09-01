https://sputnik-georgia.ru/20210901/pervyy-uchastok-na-rikotskom-perevale-otkroyut-v-sentyabre-259209950.html
Первый участок на Рикотском перевале откроют в сентябре
Первый участок на Рикотском перевале откроют в сентябре
На автомагистрали международного значения Восток-Запад к эксплуатации готов еще один участок дороги 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T13:57+0400
2021-09-01T13:57+0400
2021-09-01T13:57+0400
экономика
новости
грузия
рикотский перевал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102468_489:598:3067:2048_1920x0_80_0_0_7ae1c93948cb554f15b27f143d7860e3.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Двухкилометровый участок скоростной автомагистрали Восток-Запад на Рикотском перевале откроют в сентябре, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.Карселадзе вместе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили осмотрел строительные работы на участке Убиса-Шорапани.Строительные работы в настоящее время ведутся на участке Убиса-Шорапани, где строится 13-километровая дорога, 27 мостов и 18 тоннелей. Также работы ведутся на отрезке Чумателети-Хеви длиной в 11,7 километра и Хеви-Убиса длиной в 12,2 километра.В общей сложности в параллельном режиме строятся 71 мост и 39 тоннелей. Строительство восьми тоннелей завершено.На Рикотском перевале в целом планируется строительство современной дороги в 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля.Строительство основных участков дороги на перевале планируется завершить к 2022 году, а ввести полностью в эксплуатацию - к 2024 году.Новая дорога будет соответствовать всем стандартам дорожной безопасности. Стоимость проекта составляет около 1 миллиарда долларов.В результате, если сегодня на дорогу от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией со стороны Аджарии) требуется 8 часов, то после завершения строительства магистрали время в пути сократится до 4-4,5 часа.Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дорогой Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20180422/Skolko-potratjat-na-stroitelstvo-dorogi-cherez-Rikotskij-pereval-240168428.html
рикотский перевал
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102468_1061:544:3067:2048_1920x0_80_0_0_6bd2c6262cba3d6d7833d3e6138460a1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, рикотский перевал
Первый участок на Рикотском перевале откроют в сентябре
На автомагистрали международного значения Восток-Запад к эксплуатации готов еще один участок дороги
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Двухкилометровый участок скоростной автомагистрали Восток-Запад на Рикотском перевале откроют в сентябре, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
Карселадзе вместе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили осмотрел строительные работы на участке Убиса-Шорапани.
"Основные работы на Рикотском перевале завершатся в 2022 году. Уже в сентябре этого года первый двухкилометровый участок дороги, на котором три тоннеля и шесть мостов, войдет в эксплуатацию", - заявил Карселадзе.
Строительные работы в настоящее время ведутся на участке Убиса-Шорапани, где строится 13-километровая дорога, 27 мостов и 18 тоннелей. Также работы ведутся на отрезке Чумателети-Хеви длиной в 11,7 километра и Хеви-Убиса длиной в 12,2 километра.
В общей сложности в параллельном режиме строятся 71 мост и 39 тоннелей. Строительство восьми тоннелей завершено.
На Рикотском перевале в целом планируется строительство современной дороги в 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля.
Строительство основных участков дороги на перевале планируется завершить к 2022 году, а ввести полностью в эксплуатацию - к 2024 году.
Новая дорога будет соответствовать всем стандартам дорожной безопасности. Стоимость проекта составляет около 1 миллиарда долларов.
В результате, если сегодня на дорогу от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией со стороны Аджарии) требуется 8 часов, то после завершения строительства магистрали время в пути сократится до 4-4,5 часа.
Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дорогой Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.