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Под звуки фейерверков: США ушли из Афганистана - видео
Под звуки фейерверков: США ушли из Афганистана - видео
США окончательно ушли из Афганистана. В аэропорту Кабула проводили последний американский самолет – с фейерверками и стрельбой в воздух. О завершении... 01.09.2021, Sputnik Грузия
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В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, завершив американское военное присутствие в стране. Международный аэропорт столицы Афганистана перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.Боевики захватили почти всю территорию страны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.При этом, как сообщают источники из Афганистана, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.* – запрещенная в России террористическая группировка.
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видео, мультимедиа, сша, афганистан, война в афганистане, политика, видео

Под звуки фейерверков: США ушли из Афганистана - видео

09:47 01.09.2021 (обновлено: 10:17 01.09.2021)
92
© video: Ruptly
США окончательно ушли из Афганистана. В аэропорту Кабула проводили последний американский самолет – с фейерверками и стрельбой в воздух. О завершении 20-летнего военного присутствия и многомиллиардном наследстве "Талибана"* – смотрите в видео.
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, завершив американское военное присутствие в стране. Международный аэропорт столицы Афганистана перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
Боевики захватили почти всю территорию страны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.
При этом, как сообщают источники из Афганистана, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.
* – запрещенная в России террористическая группировка.
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