https://sputnik-georgia.ru/20210901/pod-zvuki-feyerverkov-ssha-ushli-iz-afganistana---video-259199243.html

Под звуки фейерверков: США ушли из Афганистана - видео

Под звуки фейерверков: США ушли из Афганистана - видео

США окончательно ушли из Афганистана. В аэропорту Кабула проводили последний американский самолет – с фейерверками и стрельбой в воздух. О завершении... 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T09:47+0400

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В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, завершив американское военное присутствие в стране. Международный аэропорт столицы Афганистана перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.Боевики захватили почти всю территорию страны. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.При этом, как сообщают источники из Афганистана, консультации по формированию нового афганского правительства завершились, а ключевые посты заняли представители "Талибана"*.* – запрещенная в России террористическая группировка.

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