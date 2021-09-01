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https://sputnik-georgia.ru/20210901/predvybornaya-kampaniya-v-gruzii-kto-skolko-platit-za-reklamu-259220543.html
Предвыборная кампания в Грузии: Кто сколько платит за рекламу?
Предвыборная кампания в Грузии: Кто сколько платит за рекламу?
Больше всех на политическую рекламу тратит правящая партия - "Грузинская мечта", траты оппозиционных партий заметно скромнее 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T17:51+0400
2021-09-01T18:16+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за 20 дней потратила на рекламу 2 794 718 лари ( 901,5 тысячи долларов), сообщается на сайте Службы государственного аудита.В частности, речь идет о периоде со 2 по 22 августа 2021 года включительно.Самую крупную сумму - 2 274 308 лари (733,6 тысячи долларов) из них правящая партия потратила на наружную рекламу.Интернет-реклама "Грузинской мечте" обошлась в 311 245 лари (100 тысяч долларов), а другие рекламные расходы составили 209 164 лари (67,4 тысячи долларов).Из оппозиционных партий больше всего денег на рекламу потратила партия экс-премьера Георгия Гахария – "За Грузию". За указанный период расходы партии на рекламу составили 79,8 тысячи лари (25,7 тысячи долларов). В том числе 76,2 тысячи лари (24,5 тысячи долларов) было выделено на наружную рекламу. Интернет-реклама стоила партии в 2,7 тысячи лари, а другие рекламные расходы составили 975 лари.Далее следует "Европейская Грузия", которая за указанный период потратила на рекламу в общей сложности 51,4 тысячи лари (16,6 тысячи долларов). Приблизительно столько же партия потратила за интернет-рекламу, остальные рекламные расходы составили 415 лари.Что касается бывшей правящей партии "Единое национальное движение", то за отчетный период рекламная кампания обошлась ей в 38,1 тысячи лари (12,3 тысячи долларов). В том числе интернет-реклама - 25,5 тысячи лари (8,2 тысячи долларов). Остальные рекламные расходы партии составили 12,5 тысячи лари (более 4 тысяч долларов).Партия "Стратегия Агмашенебели" за указанный период на рекламу потратила 9,8 тысячи лари (3,1 тысячи долларов). Из них партия потратила самую крупную сумму – 7,3 тысячи лари ( 2,3 тысячи долларов) на интернет-рекламу, а остальные рекламные расходы составили 2,5 тысячи лари (800 долларов).Что касается партии "Лело для Грузии", то за этот период партия потратила на рекламу 4,3 тысячи лари (1,4 тысячи долларов). Расходы на интернет-рекламу составили 950 лари, остальные рекламные расходы – 3,3 тысячи лари (1,1 тысячи долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20201009/Skolko-gruzinskie-partii-tratyat-na-predvybornuyu-reklamu--249673360.html
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политика, новости, грузия, местные выборы, реклама

Предвыборная кампания в Грузии: Кто сколько платит за рекламу?

17:51 01.09.2021 (обновлено: 18:16 01.09.2021)
277
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПредвыборные плакаты на улицах Батуми - баннер правящей партии "Грузинская мечта"
Предвыборные плакаты на улицах Батуми - баннер правящей партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Больше всех на политическую рекламу тратит правящая партия - "Грузинская мечта", траты оппозиционных партий заметно скромнее
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" за 20 дней потратила на рекламу 2 794 718 лари ( 901,5 тысячи долларов), сообщается на сайте Службы государственного аудита.
В частности, речь идет о периоде со 2 по 22 августа 2021 года включительно.
Самую крупную сумму - 2 274 308 лари (733,6 тысячи долларов) из них правящая партия потратила на наружную рекламу.
Люди ждут автобус на остановке на площади Саарбрюкена - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2020
Сколько грузинские партии тратят на предвыборную рекламу?
9 октября 2020, 17:39
310
Интернет-реклама "Грузинской мечте" обошлась в 311 245 лари (100 тысяч долларов), а другие рекламные расходы составили 209 164 лари (67,4 тысячи долларов).
Из оппозиционных партий больше всего денег на рекламу потратила партия экс-премьера Георгия Гахария – "За Грузию". За указанный период расходы партии на рекламу составили 79,8 тысячи лари (25,7 тысячи долларов). В том числе 76,2 тысячи лари (24,5 тысячи долларов) было выделено на наружную рекламу. Интернет-реклама стоила партии в 2,7 тысячи лари, а другие рекламные расходы составили 975 лари.
Далее следует "Европейская Грузия", которая за указанный период потратила на рекламу в общей сложности 51,4 тысячи лари (16,6 тысячи долларов). Приблизительно столько же партия потратила за интернет-рекламу, остальные рекламные расходы составили 415 лари.
Что касается бывшей правящей партии "Единое национальное движение", то за отчетный период рекламная кампания обошлась ей в 38,1 тысячи лари (12,3 тысячи долларов). В том числе интернет-реклама - 25,5 тысячи лари (8,2 тысячи долларов). Остальные рекламные расходы партии составили 12,5 тысячи лари (более 4 тысяч долларов).
Партия "Стратегия Агмашенебели" за указанный период на рекламу потратила 9,8 тысячи лари (3,1 тысячи долларов). Из них партия потратила самую крупную сумму – 7,3 тысячи лари ( 2,3 тысячи долларов) на интернет-рекламу, а остальные рекламные расходы составили 2,5 тысячи лари (800 долларов).
Что касается партии "Лело для Грузии", то за этот период партия потратила на рекламу 4,3 тысячи лари (1,4 тысячи долларов). Расходы на интернет-рекламу составили 950 лари, остальные рекламные расходы – 3,3 тысячи лари (1,1 тысячи долларов).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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