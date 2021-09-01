https://sputnik-georgia.ru/20210901/protest-i-izbiratelnaya-kampaniya-v-odnom-flakone-partiya-girchi-vnov-otlichilas-259224316.html

Протест и избирательная кампания в одном флаконе: партия "Гирчи" вновь отличилась

Протест и избирательная кампания в одном флаконе: партия "Гирчи" вновь отличилась

Параллельно самая оригинальная партия Грузии решила подвозить пассажиров, которые не могут ездить на такси 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T19:24+0400

2021-09-01T19:24+0400

2021-09-01T19:24+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

партия "гирчи"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24703/53/247035304_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_512fd507e4fec1749c64ab0f4c4c357c.jpg

ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Партия "Гирчи – больше свободы" запустила оригинальную избирательную кампанию, пустив в Тбилиси минивен под номером партии в бюллетене для агитации избирателей и в знак протеста против ограничений на движение общественного транспорта.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Партия "Гирчи – больше свободы" на выборах мэра Тбилиси поддержит кандидата от части оппозиции Нику Мелия, при этом член партии Цотне Коберидзе будет в случае победы назначен на пост вице-мэра."Мы написали на минивене наш избирательный номер и подвозим пассажиров, которые не могут ездить на такси. Параллельно мы проводим агитацию в машине", - сказал лидер партии Зураб Джапаридзе.По его словам, это также протест против ограничений на общественный транспорт."Мы протестуем против того, что люди вынуждены проходить километры или платить большие деньги, чтобы не потерять работу", - сказал Джапаридзе.Ограничения на общественный транспорт введенные в крупных городах 14 августа по решению правительства, продлены до 13 сентября. Из-за ограничений в жаркое время люди, которые не могут работать дистанционно, вынуждены ходить пешком либо платить двойные тарифы за такси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210810/Partiya-Girchi-znakomit-izbirateley-so-svoimi-kandidatami-virtualno-252551841.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, партия "гирчи"