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Местные выборы в Грузии 2021
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Протест и избирательная кампания в одном флаконе: партия "Гирчи" вновь отличилась
Протест и избирательная кампания в одном флаконе: партия "Гирчи" вновь отличилась
Параллельно самая оригинальная партия Грузии решила подвозить пассажиров, которые не могут ездить на такси 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T19:24+0400
2021-09-01T19:24+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
партия "гирчи"
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Партия "Гирчи – больше свободы" запустила оригинальную избирательную кампанию, пустив в Тбилиси минивен под номером партии в бюллетене для агитации избирателей и в знак протеста против ограничений на движение общественного транспорта.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Партия "Гирчи – больше свободы" на выборах мэра Тбилиси поддержит кандидата от части оппозиции Нику Мелия, при этом член партии Цотне Коберидзе будет в случае победы назначен на пост вице-мэра."Мы написали на минивене наш избирательный номер и подвозим пассажиров, которые не могут ездить на такси. Параллельно мы проводим агитацию в машине", - сказал лидер партии Зураб Джапаридзе.По его словам, это также протест против ограничений на общественный транспорт."Мы протестуем против того, что люди вынуждены проходить километры или платить большие деньги, чтобы не потерять работу", - сказал Джапаридзе.Ограничения на общественный транспорт введенные в крупных городах 14 августа по решению правительства, продлены до 13 сентября. Из-за ограничений в жаркое время люди, которые не могут работать дистанционно, вынуждены ходить пешком либо платить двойные тарифы за такси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210810/Partiya-Girchi-znakomit-izbirateley-so-svoimi-kandidatami-virtualno-252551841.html
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политика, новости, грузия, партия "гирчи"

Протест и избирательная кампания в одном флаконе: партия "Гирчи" вновь отличилась

19:24 01.09.2021
342
© Sputnik / Vladimir UmikashviliФлаг партии "Гирчи"
Флаг партии Гирчи - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Параллельно самая оригинальная партия Грузии решила подвозить пассажиров, которые не могут ездить на такси
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Партия "Гирчи – больше свободы" запустила оригинальную избирательную кампанию, пустив в Тбилиси минивен под номером партии в бюллетене для агитации избирателей и в знак протеста против ограничений на движение общественного транспорта.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Партия "Гирчи – больше свободы" на выборах мэра Тбилиси поддержит кандидата от части оппозиции Нику Мелия, при этом член партии Цотне Коберидзе будет в случае победы назначен на пост вице-мэра.
"Мы написали на минивене наш избирательный номер и подвозим пассажиров, которые не могут ездить на такси. Параллельно мы проводим агитацию в машине", - сказал лидер партии Зураб Джапаридзе.
Вахтанг Мегрелишвили. Объединенная оппозиция провела консультации в офисе Лейбористской партии - Sputnik Грузия, 1920, 10.08.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Партия "Гирчи" знакомит избирателей со своими кандидатами виртуально
10 августа, 19:22
96
По его словам, это также протест против ограничений на общественный транспорт.
"Мы протестуем против того, что люди вынуждены проходить километры или платить большие деньги, чтобы не потерять работу", - сказал Джапаридзе.
Ограничения на общественный транспорт введенные в крупных городах 14 августа по решению правительства, продлены до 13 сентября. Из-за ограничений в жаркое время люди, которые не могут работать дистанционно, вынуждены ходить пешком либо платить двойные тарифы за такси.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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