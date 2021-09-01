https://sputnik-georgia.ru/20210901/segodnya-vo-vsekh-semyakh-rossii--podborka-smeshnykh-video-pro-novoispechennykh-shkolnikov-259214065.html

Сегодня во всех семьях России – подборка смешных видео про новоиспеченных школьников

Сегодня во всех семьях России – подборка смешных видео про новоиспеченных школьников

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T14:33+0400

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видеоклуб

дети

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Наступило первое сентября, и этот день для многих школьников окажется переломным. Не все они готовы к тому, что целых 11 лет жизни им придется сидеть за партой и делать уроки. И суровая правда заставит их выплескивать эмоции своим родителям. А те, в свою очередь, будут снимать это на видео и прославлять детей на всю Россию и не только.Смотрите на видео также:

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , дети