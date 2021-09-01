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Сегодня во всех семьях России – подборка смешных видео про новоиспеченных школьников
Сегодня во всех семьях России – подборка смешных видео про новоиспеченных школьников
Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 01.09.2021, Sputnik Грузия
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Наступило первое сентября, и этот день для многих школьников окажется переломным. Не все они готовы к тому, что целых 11 лет жизни им придется сидеть за партой и делать уроки. И суровая правда заставит их выплескивать эмоции своим родителям. А те, в свою очередь, будут снимать это на видео и прославлять детей на всю Россию и не только.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , дети

Сегодня во всех семьях России – подборка смешных видео про новоиспеченных школьников

14:33 01.09.2021
198
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкПервоклассники на школьном уроке
Первоклассники на школьном уроке - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
/
Перейти в фотобанк
Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Наступило первое сентября, и этот день для многих школьников окажется переломным. Не все они готовы к тому, что целых 11 лет жизни им придется сидеть за партой и делать уроки. И суровая правда заставит их выплескивать эмоции своим родителям. А те, в свою очередь, будут снимать это на видео и прославлять детей на всю Россию и не только.
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