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Сегодня во всех семьях России – подборка смешных видео про новоиспеченных школьников
Сегодня во всех семьях России – подборка смешных видео про новоиспеченных школьников
Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T14:33+0400
2021-09-01T14:33+0400
2021-09-01T14:32+0400
видеоклуб
дети
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Наступило первое сентября, и этот день для многих школьников окажется переломным. Не все они готовы к тому, что целых 11 лет жизни им придется сидеть за партой и делать уроки. И суровая правда заставит их выплескивать эмоции своим родителям. А те, в свою очередь, будут снимать это на видео и прославлять детей на всю Россию и не только.Смотрите на видео также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , дети
Сегодня во всех семьях России – подборка смешных видео про новоиспеченных школьников
Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Наступило первое сентября, и этот день для многих школьников окажется переломным. Не все они готовы к тому, что целых 11 лет жизни им придется сидеть за партой и делать уроки. И суровая правда заставит их выплескивать эмоции своим родителям. А те, в свою очередь, будут снимать это на видео и прославлять детей на всю Россию и не только.
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