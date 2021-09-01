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https://sputnik-georgia.ru/20210901/smartfony-budut-sposobny-raspoznat-mimiku-cheloveka-259223460.html
Смартфоны будут способны распознать мимику человека
Смартфоны будут способны распознать мимику человека
Телефоны под управлением Android 12 смогут распознавать мимику пользователя - можно будет управлять смартфоном подмигиванием или открытием рта 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T19:56+0400
2021-09-01T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. В новой версии операционной системы Android будет уникальная возможность управления смартфоном посредством мимики. О новой функции сообщает The Verge.Отмечается, что телефоны под управлением Android 12 смогут распознавать мимику пользователя. С помощью этого откроется возможность управления смартфоном, например, подмигиванием или открытием рта.В числе операций, доступных пользователям, называются прокручивание экранов смартфона, отмена действия, запуск камеры или пауза воспроизведения медиаконтента. Однако каждое действие придется настраивать индивидуально — система должна подстроиться под конкретное лицо.Сообщается, что мимическое управление уже доступно в бета-версиях Android 12 для фирменных смартфонов Google Pixel. Для остальных оно заработает с релизом ОС, который состоится уже этой осенью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210520/Udalite-eto-nemedlenno-kakie-prilozheniya-ubivayut-vash-smartfon-251771855.html
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новости, в мире, смартфоны

Смартфоны будут способны распознать мимику человека

19:56 01.09.2021
256
© Sputnik / Alexander ImedashviliЧеловек снимает на смартфон новогоднюю елку в парке "Дэда Эна"
Человек снимает на смартфон новогоднюю елку в парке Дэда Эна - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Телефоны под управлением Android 12 смогут распознавать мимику пользователя - можно будет управлять смартфоном подмигиванием или открытием рта
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. В новой версии операционной системы Android будет уникальная возможность управления смартфоном посредством мимики. О новой функции сообщает The Verge.
Отмечается, что телефоны под управлением Android 12 смогут распознавать мимику пользователя. С помощью этого откроется возможность управления смартфоном, например, подмигиванием или открытием рта.
Удалите это немедленно: какие приложения убивают ваш смартфон? - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2021
Удалите это немедленно: какие приложения убивают ваш смартфон?
20 мая, 07:30
1296
В числе операций, доступных пользователям, называются прокручивание экранов смартфона, отмена действия, запуск камеры или пауза воспроизведения медиаконтента. Однако каждое действие придется настраивать индивидуально — система должна подстроиться под конкретное лицо.
Сообщается, что мимическое управление уже доступно в бета-версиях Android 12 для фирменных смартфонов Google Pixel. Для остальных оно заработает с релизом ОС, который состоится уже этой осенью.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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