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Стихийный лагерь афганских беженцев у границы с Пакистаном

Стихийный лагерь афганских беженцев у границы с Пакистаном

Афганские беженцы построили импровизированный лагерь близ пакистанского города Чаман. Смотрите в видео, как выглядит пристанище 01.09.2021, Sputnik Грузия

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С закрытием возможностей эвакуироваться через аэропорт Кабула афганские беженцы стекаются к границам других государств. Одним из таких государств стал Пакистан.На пакистанской границе беженцы строят палатки и распределяют припасы, предоставленные американской религиозной группой.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Пакистане уже проживает около трех миллионов афганских беженцев, 1,6 миллиона из которых не имеют документов.

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