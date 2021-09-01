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Стихийный лагерь афганских беженцев у границы с Пакистаном
Стихийный лагерь афганских беженцев у границы с Пакистаном
Афганские беженцы построили импровизированный лагерь близ пакистанского города Чаман. Смотрите в видео, как выглядит пристанище 01.09.2021, Sputnik Грузия
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С закрытием возможностей эвакуироваться через аэропорт Кабула афганские беженцы стекаются к границам других государств. Одним из таких государств стал Пакистан.На пакистанской границе беженцы строят палатки и распределяют припасы, предоставленные американской религиозной группой.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Пакистане уже проживает около трех миллионов афганских беженцев, 1,6 миллиона из которых не имеют документов.
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Стихийный лагерь афганских беженцев у границы с Пакистаном
Стихийный лагерь афганских беженцев у границы с Пакистаном
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видео, беженцы, мультимедиа, афганистан, кабул, пакистан, что происходит в мире, видео, в мире

Стихийный лагерь афганских беженцев у границы с Пакистаном

12:27 01.09.2021 (обновлено: 12:43 01.09.2021)
118
© video: Ruptly
Афганские беженцы построили импровизированный лагерь близ пакистанского города Чаман. Смотрите в видео, как выглядит пристанище
С закрытием возможностей эвакуироваться через аэропорт Кабула афганские беженцы стекаются к границам других государств. Одним из таких государств стал Пакистан.
На пакистанской границе беженцы строят палатки и распределяют припасы, предоставленные американской религиозной группой.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Пакистане уже проживает около трех миллионов афганских беженцев, 1,6 миллиона из которых не имеют документов.
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