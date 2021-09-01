Страшные последствия урагана "Ида" - фото разрушений

Ураган "Ида" принес огромные разрушения и оставил без электричества около двух миллионов человек
Ураган "Ида" принес огромные разрушения и оставил без электричества около двух миллионов человек
Порывы ветра достигали 240 километров в час, урагану была присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона
Порывы ветра достигали 240 километров в час, урагану была присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона
В Лафитте, штат Луизиана, ураган вызвал дождь и наводнение, затопившее дома
В Лафитте, штат Луизиана, ураган вызвал дождь и наводнение, затопившее дома
Тропический шторм "Ида" сформировался в Карибском море на прошлой неделе, по мере продвижения к западу от Кубы в южную часть Мексиканского залива он перерос в ураган
Тропический шторм "Ида" сформировался в Карибском море на прошлой неделе, по мере продвижения к западу от Кубы в южную часть Мексиканского залива он перерос в ураган
Новый Орлеан оказался полностью обесточен
Новый Орлеан оказался полностью обесточен
Ураган "Ида" стал испытанием на прочность для системы защиты Нового Орлеана от наводнений, которая была модернизирована после урагана "Катрина", унесшего жизни 1 800 человек в 2005 году
Ураган "Ида" стал испытанием на прочность для системы защиты Нового Орлеана от наводнений, которая была модернизирована после урагана "Катрина", унесшего жизни 1 800 человек в 2005 году
По оценке местных властей, огромные расходы на эту систему в целом оправдали себя: город не затопило так, как 16 лет назад
По оценке местных властей, огромные расходы на эту систему в целом оправдали себя: город не затопило так, как 16 лет назад
Также крайне необычное явление произошло из-за урагана: река Миссисипи изменила свое течение
Также крайне необычное явление произошло из-за урагана: река Миссисипи изменила свое течение
Сообщается о двух жертвах: одного человека придавило упавшее дерево, другой утонул после того, как на своем транспортном средстве пытался проехать через потоки воды
Сообщается о двух жертвах: одного человека придавило упавшее дерево, другой утонул после того, как на своем транспортном средстве пытался проехать через потоки воды
В Новом Орлеане уже работает инженерный корпус армии США, специалисты проводят оценку последствий урагана. Также на юге США задействована береговая охрана, ее самолеты совершили уже несколько облетов для оценки ущерба.
В Новом Орлеане уже работает инженерный корпус армии США, специалисты проводят оценку последствий урагана. Также на юге США задействована береговая охрана, ее самолеты совершили уже несколько облетов для оценки ущерба.