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Страшные последствия урагана "Ида" - фото разрушений
Страшные последствия урагана "Ида" - фото разрушений
Сорванные крыши, затопленные дома, размытые дороги и рухнувшие деревья - смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит американский штат Луизиана в устье... 01.09.2021, Sputnik Грузия
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Страшные последствия урагана "Ида" - фото разрушений

13:27 01.09.2021 (обновлено: 13:40 01.09.2021)
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Сорванные крыши, затопленные дома, размытые дороги и рухнувшие деревья - смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит американский штат Луизиана в устье Миссисипи после стихийного бедствия
© REUTERS / MICHAEL DEMOCKER

Ураган "Ида" принес огромные разрушения и оставил без электричества около двух миллионов человек

Ураган &quot;Ида&quot; принес огромные разрушения и оставил без электричества около двух миллионов человек - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS / MICHAEL DEMOCKER

Ураган "Ида" принес огромные разрушения и оставил без электричества около двух миллионов человек

© AP Photo / David J. Phillip

Порывы ветра достигали 240 километров в час, урагану была присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона

Порывы ветра достигали 240 километров в час, урагану была присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / David J. Phillip

Порывы ветра достигали 240 километров в час, урагану была присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона

© AP Photo / David J. Phillip

В Лафитте, штат Луизиана, ураган вызвал дождь и наводнение, затопившее дома

В Лафитте, штат Луизиана, ураган вызвал дождь и наводнение, затопившее дома - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / David J. Phillip

В Лафитте, штат Луизиана, ураган вызвал дождь и наводнение, затопившее дома

© REUTERS / ADREES LATIF

Тропический шторм "Ида" сформировался в Карибском море на прошлой неделе, по мере продвижения к западу от Кубы в южную часть Мексиканского залива он перерос в ураган

Тропический шторм &quot;Ида&quot; сформировался в Карибском море на прошлой неделе, по мере продвижения к западу от Кубы в южную часть Мексиканского залива он перерос в ураган - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS / ADREES LATIF

Тропический шторм "Ида" сформировался в Карибском море на прошлой неделе, по мере продвижения к западу от Кубы в южную часть Мексиканского залива он перерос в ураган

© REUTERS / MICKEY WELSH

Новый Орлеан оказался полностью обесточен

Новый Орлеан оказался полностью обесточен - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS / MICKEY WELSH

Новый Орлеан оказался полностью обесточен

© AP Photo / David J. Phillip

Ураган "Ида" стал испытанием на прочность для системы защиты Нового Орлеана от наводнений, которая была модернизирована после урагана "Катрина", унесшего жизни 1 800 человек в 2005 году

Ураган &quot;Ида&quot; стал испытанием на прочность для системы защиты Нового Орлеана от наводнений, которая была модернизирована после урагана &quot;Катрина&quot;, унесшего жизни 1 800 человек в 2005 году - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / David J. Phillip

Ураган "Ида" стал испытанием на прочность для системы защиты Нового Орлеана от наводнений, которая была модернизирована после урагана "Катрина", унесшего жизни 1 800 человек в 2005 году

© AP Photo / David J. Phillip

По оценке местных властей, огромные расходы на эту систему в целом оправдали себя: город не затопило так, как 16 лет назад

По оценке местных властей, огромные расходы на эту систему в целом оправдали себя: город не затопило так, как 16 лет назад - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / David J. Phillip

По оценке местных властей, огромные расходы на эту систему в целом оправдали себя: город не затопило так, как 16 лет назад

© AP Photo / Steve Helber

Также крайне необычное явление произошло из-за урагана: река Миссисипи изменила свое течение

Также крайне необычное явление произошло из-за урагана: река Миссисипи изменила свое течение - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Steve Helber

Также крайне необычное явление произошло из-за урагана: река Миссисипи изменила свое течение

© AP Photo / Eric Gay

Сообщается о двух жертвах: одного человека придавило упавшее дерево, другой утонул после того, как на своем транспортном средстве пытался проехать через потоки воды

Сообщается о двух жертвах: одного человека придавило упавшее дерево, другой утонул после того, как на своем транспортном средстве пытался проехать через потоки воды - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Eric Gay

Сообщается о двух жертвах: одного человека придавило упавшее дерево, другой утонул после того, как на своем транспортном средстве пытался проехать через потоки воды

© AP Photo / David J. Phillip

В Новом Орлеане уже работает инженерный корпус армии США, специалисты проводят оценку последствий урагана. Также на юге США задействована береговая охрана, ее самолеты совершили уже несколько облетов для оценки ущерба.

В Новом Орлеане уже работает инженерный корпус армии США, специалисты проводят оценку последствий урагана. Также на юге США задействована береговая охрана, ее самолеты совершили уже несколько облетов для оценки ущерба. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / David J. Phillip

В Новом Орлеане уже работает инженерный корпус армии США, специалисты проводят оценку последствий урагана. Также на юге США задействована береговая охрана, ее самолеты совершили уже несколько облетов для оценки ущерба.

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