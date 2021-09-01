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"Я рисую мир" – 1 сентября стартовал Международный детский конкурс
"Я рисую мир" – 1 сентября стартовал Международный детский конкурс
Победителей конкурс авторитетное международное жюри объявит 20 октября во Всемирный день ребенка 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Международный конкурс детского рисунка "Я рисую мир" стартовал в среду, 1 сентября, сообщили Sputnik организаторы конкурса.В конкурсе могут принять участие дети и подростки от пяти до шестнадцати лет. Для этого участникам необходимо выслать работы на электронную почту contest@interlinkservice.ru вместе с анкетой.По данным организаторов, конкурс проходит в двух номинациях: "Город, в котором я живу" и "Русские народные сказки".По ее словам, членами жюри конкурса будут художники из семи стран – Грузии, России, Норвегии, Швеции, Венгрии, Австралии и Хорватии.Работы принимаются до 10 ноября. Затем с 10 до 19 ноября жюри оценит конкурсантов и определит победителей. Лучшие работы будут объявлены 20 ноября во Всемирный день ребенка.Организаторами конкурса являются центры русского языка в Грузии и Австралии "Азбука".Кандидатуры членов жюри были рекомендованы российскими дипломатическими миссиями, русскими домами (РЦНК) и организациями российских соотечественников за рубежом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20200601/Deti-gruzinskikh-emigrantov-v-Ispanii-prinyali-uchastie-khudozhestvennom-konkurse-248623468.html
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новости, грузия, дети, конкурс

"Я рисую мир" – 1 сентября стартовал Международный детский конкурс

12:31 01.09.2021
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© photo: Pixabay / _Alicja_Воспитанники в детском саду
Воспитанники в детском саду - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© photo: Pixabay / _Alicja_
Победителей конкурс авторитетное международное жюри объявит 20 октября во Всемирный день ребенка
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Международный конкурс детского рисунка "Я рисую мир" стартовал в среду, 1 сентября, сообщили Sputnik организаторы конкурса.
В конкурсе могут принять участие дети и подростки от пяти до шестнадцати лет. Для этого участникам необходимо выслать работы на электронную почту contest@interlinkservice.ru вместе с анкетой.
Рисунок для международного конкурса Нарисуй мне мир - Sputnik Грузия, 1920, 01.06.2020
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1 июня 2020, 12:45
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По данным организаторов, конкурс проходит в двух номинациях: "Город, в котором я живу" и "Русские народные сказки".

"Для нас очень важно предоставить возможность детям, увлеченным рисованием, проявить свои способности и применить свои знания в такой разнообразной и интересной сфере как художественное творчество. Будет интересно, и участников конкурса ждут прекрасные призы", – заявила Sputnik директор центра русского языка "Азбука" в Тбилиси Кристина Рестакян.

По ее словам, членами жюри конкурса будут художники из семи стран – Грузии, России, Норвегии, Швеции, Венгрии, Австралии и Хорватии.
Работы принимаются до 10 ноября. Затем с 10 до 19 ноября жюри оценит конкурсантов и определит победителей. Лучшие работы будут объявлены 20 ноября во Всемирный день ребенка.
Организаторами конкурса являются центры русского языка в Грузии и Австралии "Азбука".
Кандидатуры членов жюри были рекомендованы российскими дипломатическими миссиями, русскими домами (РЦНК) и организациями российских соотечественников за рубежом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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