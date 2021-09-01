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За попытку убийства брата житель Тбилиси приговорен к 13 годам тюрьмы
За попытку убийства брата житель Тбилиси приговорен к 13 годам тюрьмы
Брат, которому обвиняемый нанес множественные ножевые ранения, остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T18:53+0400
2021-09-01T18:53+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновных жителя Тбилиси в попытке убийства собственного брата и приговорил его к 13 годам лишения свободы, сообщает Генпрокуратура Грузии.По данным ведомства, в ходе семейного конфликта 30 июня обвиняемый нанес множественные ножевые ранения своему брату. Благодаря своевременной медицинской помощи пострадавшего удалось спасти. Обвиняемый был арестован через несколько часов после совершения преступления.Ему было предъявлено обвинение по статье - попытка умышленного убийства другого члена семьи при отягчающих обстоятельствах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, генеральная прокуратура грузии, преступность в грузии

За попытку убийства брата житель Тбилиси приговорен к 13 годам тюрьмы

18:53 01.09.2021
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CC BY 2.0 / Blogtrepreneur / Legal Gavel & Closed Law BookМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
CC BY 2.0 / Blogtrepreneur / Legal Gavel & Closed Law Book
Брат, которому обвиняемый нанес множественные ножевые ранения, остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновных жителя Тбилиси в попытке убийства собственного брата и приговорил его к 13 годам лишения свободы, сообщает Генпрокуратура Грузии.
По данным ведомства, в ходе семейного конфликта 30 июня обвиняемый нанес множественные ножевые ранения своему брату. Благодаря своевременной медицинской помощи пострадавшего удалось спасти. Обвиняемый был арестован через несколько часов после совершения преступления.
Ему было предъявлено обвинение по статье - попытка умышленного убийства другого члена семьи при отягчающих обстоятельствах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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