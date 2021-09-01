https://sputnik-georgia.ru/20210901/za-popytku-ubiystva-brata-zhitel-tbilisi-prigovoren-k-13-godam-tyurmy-259222297.html

За попытку убийства брата житель Тбилиси приговорен к 13 годам тюрьмы

За попытку убийства брата житель Тбилиси приговорен к 13 годам тюрьмы

Брат, которому обвиняемый нанес множественные ножевые ранения, остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T18:53+0400

2021-09-01T18:53+0400

2021-09-01T18:53+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновных жителя Тбилиси в попытке убийства собственного брата и приговорил его к 13 годам лишения свободы, сообщает Генпрокуратура Грузии.По данным ведомства, в ходе семейного конфликта 30 июня обвиняемый нанес множественные ножевые ранения своему брату. Благодаря своевременной медицинской помощи пострадавшего удалось спасти. Обвиняемый был арестован через несколько часов после совершения преступления.Ему было предъявлено обвинение по статье - попытка умышленного убийства другого члена семьи при отягчающих обстоятельствах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, генеральная прокуратура грузии, преступность в грузии