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https://sputnik-georgia.ru/20210902/azerbaydzhanskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-s-territorii-gruzii-259271187.html
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду с территории Грузии
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду с территории Грузии
В семи грузовиках, въезжающих в Азербайджан, сотрудники таможенного поста, несмотря на уверения их водителей, нашли тысячи сигарет, лекарственные средства и... 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T23:20+0400
2021-09-02T23:20+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Азербайджанские таможенники на государственной границе с Грузией перехватили большое количество контрабандных медикаментов, табачных изделий и ртути, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) в четверг.В ходе проверок на таможенном пункте "Красный мост", скрытые от таможенного досмотра предметы и вещества были обнаружены в семи разных грузовых автомобилях, въезжающих в республику с территории Грузии.Несмотря на утверждения водителей транспортных средств об отсутствии у них каких-либо скрытых от таможенного декларирования предметов, в тайниках грузовиков было обнаружено 11400 сигарет различных марок, 22 упаковки лекарственных средств и даже 0,138 килограмма ртути.По всем фактам проводится расследование.
https://sputnik-georgia.ru/20210724/Gruzinskie-tamozhenniki-presekli-vyvoz-kontrabandy-v-Azerbaydzhan-252413396.html
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в мире, кавказ, азербайджан, контрабанда

Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду с территории Грузии

23:20 02.09.2021
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© photo: Sputnik / Hikmet OrhunКПП Таможенного управления Товузского района Sınıq Körpü
КПП Таможенного управления Товузского района Sınıq Körpü - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© photo: Sputnik / Hikmet Orhun
В семи грузовиках, въезжающих в Азербайджан, сотрудники таможенного поста, несмотря на уверения их водителей, нашли тысячи сигарет, лекарственные средства и ртуть
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Азербайджанские таможенники на государственной границе с Грузией перехватили большое количество контрабандных медикаментов, табачных изделий и ртути, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) в четверг.
В ходе проверок на таможенном пункте "Красный мост", скрытые от таможенного досмотра предметы и вещества были обнаружены в семи разных грузовых автомобилях, въезжающих в республику с территории Грузии.
КПП на грузино-азербайджанской границе. Красный мост - Sputnik Грузия, 1920, 24.07.2021
Грузинские таможенники пресекли вывоз контрабанды в Азербайджан
24 июля, 15:30
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Несмотря на утверждения водителей транспортных средств об отсутствии у них каких-либо скрытых от таможенного декларирования предметов, в тайниках грузовиков было обнаружено 11400 сигарет различных марок, 22 упаковки лекарственных средств и даже 0,138 килограмма ртути.
По всем фактам проводится расследование.
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