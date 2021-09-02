https://sputnik-georgia.ru/20210902/azerbaydzhanskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-s-territorii-gruzii-259271187.html

Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду с территории Грузии

Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду с территории Грузии

В семи грузовиках, въезжающих в Азербайджан, сотрудники таможенного поста, несмотря на уверения их водителей, нашли тысячи сигарет, лекарственные средства и... 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T23:20+0400

2021-09-02T23:20+0400

2021-09-02T23:20+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Азербайджанские таможенники на государственной границе с Грузией перехватили большое количество контрабандных медикаментов, табачных изделий и ртути, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) в четверг.В ходе проверок на таможенном пункте "Красный мост", скрытые от таможенного досмотра предметы и вещества были обнаружены в семи разных грузовых автомобилях, въезжающих в республику с территории Грузии.Несмотря на утверждения водителей транспортных средств об отсутствии у них каких-либо скрытых от таможенного декларирования предметов, в тайниках грузовиков было обнаружено 11400 сигарет различных марок, 22 упаковки лекарственных средств и даже 0,138 килограмма ртути.По всем фактам проводится расследование.

https://sputnik-georgia.ru/20210724/Gruzinskie-tamozhenniki-presekli-vyvoz-kontrabandy-v-Azerbaydzhan-252413396.html

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в мире, кавказ, азербайджан, контрабанда