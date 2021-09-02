https://sputnik-georgia.ru/20210902/chto-mogut-koroli-ili-blesk-i-mishura-gruzinskoy-chetvertoy-vlasti-259257475.html

Что могут короли, или Блеск и мишура грузинской "четвертой власти"

Что могут короли, или Блеск и мишура грузинской "четвертой власти"

Вслед за июльскими событиями в Тбилиси и в прессе, и в соцсетях не прекращается острая дискуссия на тему, что дозволено представителям медиа, а что нет... 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T17:08+0400

2021-09-02T17:08+0400

2021-09-02T17:08+0400

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беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов

смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция

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Как удержаться на зыбкой грани профессиональной этики, балансируя в одной из древнейших на земле профессий?Сошлемся для начала на Аллу Пугачеву. Примадонна оповестила широкую публику, что даже короли могут позволить себе далеко не все. Журналистам, претендующим на это звание, явно повезло больше. Хотя бы потому, что "короли пера" ("микрофона", "камеры", "Интернет-сети" – аксессуары стремительно множатся) трон не наследуют. И власть не узурпируют.Властителей дум, или скромнее – выразителей сиюминутного общественного мнения, питают талант, чутье, быстрая реакция, напор. Даже будучи ангажированными – а такое, увы, случается – журналисты все же меньше других опутаны условностями. Если вдуматься, они представляют не только древнейшую профессию, но и воплощают старейшую в своем роде модель демократии.Не потому ли варварское нападение на журналистов в сердце грузинской столицы однозначно удостоилось всеобщего осуждения. Его признали посягательством на демократические принципы. Чего не скажешь о причинах и подспудных механизмах этого омерзительного инцидента. Тут уж оценки варьируют вплоть до взаимоисключающих. Особенно когда солидная группа знакомых нам по телеэкрану "королей четвертой власти" возглавила многолюдные акции перед парламентом. А несколько телеканалов в знак протеста на время прервали эфир.Оговорю свои мотивы – за перо меня побудили взяться крайности, в которые впали участники спора. Особенно когда послышались требования, фактически подразумевающие усиление контроля государства над СМИ. То есть, речь зашла не о формировании здоровых вкусов у читателей и зрителей, а о том, чтобы функцию эту полностью отдать на откуп властям.Мне как журналисту старшего поколения хорошо знакомы так называемые принципы партийной печати. Впрочем, кое-кто, на мой взгляд, пытается вернуть нас даже не в советскую эпоху, а почти во времена средневековой инквизиции с ее "охотой на ведьм". Это не пустые слова. Потому что призывы к контролю сопровождаются (что для поклонников "сильной руки" вполне логично и закономерно) обвинениями прессы едва ли не во всех бедах нашего общества."Оппозиционные журналисты! Всю свою сознательную жизнь вы только тому и служите, что превращаете народ в толпу. Почему же вас удивила агрессия превращенных вами в толпу людей?!" Шапка с оценкой событий 5 июля на первой полосе "Сакартвелос Республика" (14-15.07) – газеты, мнение которой часто совпадает с позицией официальной власти. Тем большую озабоченность вызывает подобная трактовка.С эмоциональной точки зрения все, вроде бы, понятно. Однако политика обязана держаться подальше от эмоций. И тут вопросов возникает сразу несколько. Непростых. Главный: должны ли журналисты пользоваться какими-либо привилегиями в глазах общества?Обойдусь без витиеватых фраз – да, должны! При освещении общественно-политических событий им необходимо давать полный карт-бланш. Только ключевое слово здесь не "карт-бланш", как вы, возможно, подумали, а "освещение". То есть, никто не заставляет, вы можете не смотреть, не слушать, не читать. Выключить телевизор (я это сделал лет десять назад), отложить газету или вообще ее не покупать, перейти на другой веб-портал в Интернет-сети.Даже в авторитарные времена граждане имели возможность отдавать предпочтение разным изданиям: кому-то "Правда", кому-то "Известия", "Лело" одним, "Нианги" другим и т.д. Хотя выбор был не слишком разнообразным, в данном случае важен принцип. Потому как по мере демократизации и особенно с появлением Интернета перед пользователями открылся качественно новый, необозримый информационный мир. Сегодня любая попытка заткнуть журналисту рот не только недопустима, но и абсолютно бессмысленна.Уважаю многих талантливых коллег, даже если не разделяю их взглядов. Более того, даже если эти взгляды меня возмущают и раздражают, как, кстати, и значительную часть общественности. А все потому, что в журналистике уверенно действует принцип "насильно мил не будешь". Социальные лифты всегда работали в этой сфере безотказно – репортеры, публицисты, как правило, сами делают себя "королями".Наглядная иллюстрация? – Если угодно, гендиректор телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия. По многим важным вопросам категорически не приемлю ни его журналистской позиции, ни, тем более, формы ее выражения. Тем не менее, готов когда и где угодно защищать право этого несомненно талантливого и образованного, хоть и несколько эксцентричного телеведущего на самовыражение.Отстаивать даже его право хамить. – Да выключите же, в конце концов, свой ящик, никто вас смотреть на него и ему подобных не заставляет!Однако все это тоже с принципиальной оговоркой – пока действия не выходят за рамки профессиональной деятельности. Что имеется в виду? Прежде всего, что, журналист, на мой взгляд, не должен срываться на язык политических ультиматумов. Призыв "Правительство в отставку!", не подкрепленный фактами, смахивает на сметающий все лозунг "Долой самодержавие!" Особенно если он звучит не с телеэкрана, а с трибуны митинга. Это во-вторых.Кто-то иронически спросит: имеет ли тогда журналист вообще право протестовать? Отвечу без иронии: не только имеет – обязан! В этом кроется демократическая сущность "четвертой власти" - аккумулировать общественный контроль над остальными ее ветвями. Другое дело, насколько оправдано прямое участия "королей пера и экрана" в уличных акциях?Ответ, мне представляется, предельно простым. Журналист, как, собственно, и любой гражданин страны, конечно же, имеет полное право выражать протест в любой не нарушающей Конституцию форме. Он может взять роль уличного трибуна, подменять собой не только экспертов и политологов, но и политиков. Образно говоря, может позволить себе "жениться по любви", но… отказавшись от "королевских" привилегий, которыми наделило его общество в качестве представителя древнейшей профессии.Потому что, если в амплуа журналиста его можно не слушать и не смотреть, то пропускать заявления политиков крайне опрометчиво. Особенно когда остальные ветви власти слабо сдерживают их аппетит. Напомню предостережение Шарля де Монталамбера – французского общественного деятеля эпохи Наполеона III: "Если вы не будете заниматься политикой, политика займется вами".К тому же, у профессиональных политиков иное назначение в обществе (нынешняя грузинская политэлита, правда, не в счет) – на переднем плане у них не слово, а дело. Тем не менее, выдающиеся политики часто по совместительству бывали не менее выдающимися публицистами. А вот хорошие журналисты, как правило, становятся политиками довольно невзрачными.Да и зачем им это? Не лучше ли, обретя призвание, верно ему служить?! Тем более, "четвертая власть" по важности ничуть не уступает первой. В условиях Грузии она, не исключено, даже важней…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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https://sputnik-georgia.ru/20210713/Zhurnalisty-v-Batumi-vyshli-na-molchalivuyu-aktsiyu-protesta-252306003.html

https://sputnik-georgia.ru/20210712/Aktsiya-protesta-snova-prokhodit-v-Tbilisi---zhurnalisty-trebuyut-otstavki-premera-252298468.html

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политика, общество, грузия, колумнисты, журналисты, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов, смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция