https://sputnik-georgia.ru/20210902/covid-statistika-gruzii-v-strane-novyy-antirekord-zhertv-infektsii-259240794.html
COVID-статистика Грузии: в стране новый антирекорд жертв инфекции
COVID-статистика Грузии: в стране новый антирекорд жертв инфекции
На данный момент в клиниках Грузии 1 608 тяжелых пациентов, 380 человек подключены к аппарату искусственного дыхания 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T12:11+0400
2021-09-02T12:11+0400
2021-09-02T12:11+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 40 435 тестов на коронавирус: 24 334 – на антиген, 16 101 ПЦР-тест и выявлено 3 212 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 556 909 случаев инфицирования.За последние сутки от коронавируса вылечились 5 017 человек, с начала пандемии – 502 534.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 81 пациент, а с начала пандемии – 7 563.Из 3 212 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 206, Аджарии – 295, Имерети – 453, Квемо Картли – 193, Шида Картли – 231, Гурии – 64, Самегрело - Земо Сванети – 255, Кахети – 289, Мцхета-Мтианети – 108, Самцхе-Джавахети – 86, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 32.На данный момент в Грузии 46 786 активных случаев, из них 7 343 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 608 пациентов тяжелое, 380 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 680 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 36 763 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 103 человека, в самоизоляции – 42 579.Показатель положительности, по данным на 1 сентября, составляет 7,94%, за две недели – 9,85%, за семь дней – 9,13%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика
COVID-статистика Грузии: в стране новый антирекорд жертв инфекции
На данный момент в клиниках Грузии 1 608 тяжелых пациентов, 380 человек подключены к аппарату искусственного дыхания
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik.
В Грузии за последние сутки сделано 40 435 тестов на коронавирус: 24 334 – на антиген, 16 101 ПЦР-тест и выявлено 3 212 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте
Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 556 909 случаев инфицирования.
За последние сутки от коронавируса вылечились 5 017 человек, с начала пандемии – 502 534.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 81 пациент, а с начала пандемии – 7 563.
Из 3 212 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 206, Аджарии – 295, Имерети – 453, Квемо Картли – 193, Шида Картли – 231, Гурии – 64, Самегрело - Земо Сванети – 255, Кахети – 289, Мцхета-Мтианети – 108, Самцхе-Джавахети – 86, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 32.
На данный момент в Грузии 46 786 активных случаев, из них 7 343 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 608 пациентов тяжелое, 380 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 680 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 36 763 инфицированных проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 103 человека, в самоизоляции – 42 579.
Показатель положительности, по данным на 1 сентября, составляет 7,94%, за две недели – 9,85%, за семь дней – 9,13%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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