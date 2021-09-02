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"Это новый этап" – глава МИД Грузии о безвизовом режиме с Северной Македонией
"Это новый этап" – глава МИД Грузии о безвизовом режиме с Северной Македонией
Граждане Грузии могут ездить в Северную Македонию без визы 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T10:09+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Введение безвизового режима между Грузией и Северной Македонией глава МИД Давид Залкалиани назвал началом нового этапа отношений между двумя странами."Соглашение о введении безвизового режима между Грузией и Северной Македонией вступило в силу, что подняло наше сотрудничество на новую ступень и открыло дверь расширению связей между нашими странами. Поздравляю Грузию и Северную Македонию", - написал Залкалиани в Twitter.Ранее заявление о введении безвизового режима сделал глава внешнеполитического ведомства Северной Македонии Буяр Османи. По его словам, это начало новой успешной главы двусторонних отношений между Грузией и Северной Македонией.Соглашение о безвизовом режиме между Грузией и Северной Македонией вступило в силу 1 сентября.Соглашение об отказе от визовых обязательств между двумя республиками президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава Северной Македонии Стево Пендаровский подписали в мае нынешнего года.Грузия имеет безвизовый или частично безвизовый режим со 116 странами мира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210510/Severnaya-Makedoni-dlya-grazhdan-Gruzii-stala-bezvizovoy-stranoy-251691643.html
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политика, новости, грузия, мид грузии, внешняя политика грузии, македония

"Это новый этап" – глава МИД Грузии о безвизовом режиме с Северной Македонией

10:09 02.09.2021 (обновлено: 11:34 02.09.2021)
176
© Government of GeorgiaДавид Залкалиани
Давид Залкалиани - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© Government of Georgia
Граждане Грузии могут ездить в Северную Македонию без визы
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Введение безвизового режима между Грузией и Северной Македонией глава МИД Давид Залкалиани назвал началом нового этапа отношений между двумя странами.
"Соглашение о введении безвизового режима между Грузией и Северной Македонией вступило в силу, что подняло наше сотрудничество на новую ступень и открыло дверь расширению связей между нашими странами. Поздравляю Грузию и Северную Македонию", - написал Залкалиани в Twitter.
Саломе Зурабишвили во время визита в Северную Македонию - Sputnik Грузия, 1920, 10.05.2021
Северная Македония для граждан Грузии стала безвизовой страной
10 мая, 15:39
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Ранее заявление о введении безвизового режима сделал глава внешнеполитического ведомства Северной Македонии Буяр Османи. По его словам, это начало новой успешной главы двусторонних отношений между Грузией и Северной Македонией.
Соглашение о безвизовом режиме между Грузией и Северной Македонией вступило в силу 1 сентября.
Соглашение об отказе от визовых обязательств между двумя республиками президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава Северной Македонии Стево Пендаровский подписали в мае нынешнего года.
Грузия имеет безвизовый или частично безвизовый режим со 116 странами мира.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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