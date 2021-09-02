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Местные выборы в Грузии 2021
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Гахария вызывает на дебаты своих основных конкурентов на выборах - Каладзе и Мелия
Гахария вызывает на дебаты своих основных конкурентов на выборах - Каладзе и Мелия
Основная борьба за пост мэра Тбилиси на выборах развернется именно между Георгием Гахария, Кахой Каладзе и Никой Мелия 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T18:08+0400
2021-09-02T18:18+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
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георгий гахария
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Экс-премьер Грузии, кандидат в мэры Тбилиси от партии "Для Грузии" Георгий Гахария вызывает на дебаты своих главных конкурентов – Каху Каладзе и Нику Мелия.Действующий мэр столицы Каха Каладзе баллотируется на второй срок от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". А лидер "Единого национального движения" Ника Мелия – кандидат от нескольких оппозиционных партий.Согласно последним опросам, эти три партии являются лидерами рейтингов. Выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября. Для победы кандидаты должны набрать не менее 50% голосов избирателей.О том, что Гахария решил баллотироваться в мэры столицы, стало известно накануне. Вскоре вокруг экс-премьера разразился скандал. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил о "тайной" встрече Гахария с их кандидатом Кахой Каладзе."Была попытка коммуникации с помощью посредника на финансовую тему. Был разговор о том, что за определенную сумму он (Гахария) не выдвинет свою кандидатуру, на что получил соответствующий ответ… После этого с его стороны были звонки, и он требовал встречи. Встреча между ним и Каладзе состоялась, на которой он сказал Каладзе, что собирается выдвинуть кандидатуру, на это получил ответ Каладзе, что это ему не интересно", - заявил Кобахидзе.Факт встречи с Гахария подтвердил действующий мэр."Было несколько звонков… Сказал, что хочет встретится. Я сказал, что нахожусь в мэрии, и он пришел в мэрию. Встреча состоялась вчера утром, за несколько минут до начала заседания правительства. Честно говоря, я ничего не понял – цель, причину встречи. Единственное, что было сказано на встрече, что он ставит кандидатуру и не хотел, чтобы я узнал об этом из телевидения. Сам решил сказать все это. Остальное, честно говоря, я ничего не понял", - сказал Каладзе.Обвинения лидеров правящей партии прокомментировал соратник Гахария и первый номер избирательного списка партии "Для Грузии" Леван Долидзе."В первую очередь, я скажу, что это вопрос отношений между двумя мужчинами и двумя людьми, когда достойный человек ставит в курс дела своего бывшего коллегу, с которым у него были достойные отношения… Те обвинения, которые были озвучены вчера, на самом деле являются ложью, абсурдом и глупостью", - заявил Долидзе.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210709/Bez-isteriki---Gakhariya-rasskazal-kak-planiruet-pobedit-na-vyborakh-v-Gruzii-252266267.html
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политика, новости, грузия, георгий гахария, выборы

Гахария вызывает на дебаты своих основных конкурентов на выборах - Каладзе и Мелия

18:08 02.09.2021 (обновлено: 18:18 02.09.2021)
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© photo: For Georgia / FBГеоргий Гахария открыл офис своей партии в Зугдиди
Георгий Гахария открыл офис своей партии в Зугдиди - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© photo: For Georgia / FB
Основная борьба за пост мэра Тбилиси на выборах развернется именно между Георгием Гахария, Кахой Каладзе и Никой Мелия
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Экс-премьер Грузии, кандидат в мэры Тбилиси от партии "Для Грузии" Георгий Гахария вызывает на дебаты своих главных конкурентов – Каху Каладзе и Нику Мелия.
Действующий мэр столицы Каха Каладзе баллотируется на второй срок от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". А лидер "Единого национального движения" Ника Мелия – кандидат от нескольких оппозиционных партий.
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Согласно последним опросам, эти три партии являются лидерами рейтингов. Выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября. Для победы кандидаты должны набрать не менее 50% голосов избирателей.

"Сегодня обуреваемая сохранением власти организация "Грузинская мечта" все больше становится похожей на "Национальное движение" и так возвращает нас в прошлое. Оставлять их одних опасно для будущего страны! Вызываю Каху Каладзе и Никанора Мелия на дебаты в любом формате!" - написал Гахария на свой странице в соцсети.

О том, что Гахария решил баллотироваться в мэры столицы, стало известно накануне. Вскоре вокруг экс-премьера разразился скандал. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил о "тайной" встрече Гахария с их кандидатом Кахой Каладзе.
"Была попытка коммуникации с помощью посредника на финансовую тему. Был разговор о том, что за определенную сумму он (Гахария) не выдвинет свою кандидатуру, на что получил соответствующий ответ… После этого с его стороны были звонки, и он требовал встречи. Встреча между ним и Каладзе состоялась, на которой он сказал Каладзе, что собирается выдвинуть кандидатуру, на это получил ответ Каладзе, что это ему не интересно", - заявил Кобахидзе.
Факт встречи с Гахария подтвердил действующий мэр.
"Было несколько звонков… Сказал, что хочет встретится. Я сказал, что нахожусь в мэрии, и он пришел в мэрию. Встреча состоялась вчера утром, за несколько минут до начала заседания правительства. Честно говоря, я ничего не понял – цель, причину встречи. Единственное, что было сказано на встрече, что он ставит кандидатуру и не хотел, чтобы я узнал об этом из телевидения. Сам решил сказать все это. Остальное, честно говоря, я ничего не понял", - сказал Каладзе.
Обвинения лидеров правящей партии прокомментировал соратник Гахария и первый номер избирательного списка партии "Для Грузии" Леван Долидзе.
"В первую очередь, я скажу, что это вопрос отношений между двумя мужчинами и двумя людьми, когда достойный человек ставит в курс дела своего бывшего коллегу, с которым у него были достойные отношения… Те обвинения, которые были озвучены вчера, на самом деле являются ложью, абсурдом и глупостью", - заявил Долидзе.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
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