https://sputnik-georgia.ru/20210902/gakhariya-vyzyvaet-na-debaty-svoikh-osnovnykh-konkurentov-na-vyborakh---kaladze-i-meliya-259260948.html

Гахария вызывает на дебаты своих основных конкурентов на выборах - Каладзе и Мелия

Гахария вызывает на дебаты своих основных конкурентов на выборах - Каладзе и Мелия

Основная борьба за пост мэра Тбилиси на выборах развернется именно между Георгием Гахария, Кахой Каладзе и Никой Мелия 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T18:08+0400

2021-09-02T18:08+0400

2021-09-02T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Экс-премьер Грузии, кандидат в мэры Тбилиси от партии "Для Грузии" Георгий Гахария вызывает на дебаты своих главных конкурентов – Каху Каладзе и Нику Мелия.Действующий мэр столицы Каха Каладзе баллотируется на второй срок от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". А лидер "Единого национального движения" Ника Мелия – кандидат от нескольких оппозиционных партий.Согласно последним опросам, эти три партии являются лидерами рейтингов. Выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября. Для победы кандидаты должны набрать не менее 50% голосов избирателей.О том, что Гахария решил баллотироваться в мэры столицы, стало известно накануне. Вскоре вокруг экс-премьера разразился скандал. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил о "тайной" встрече Гахария с их кандидатом Кахой Каладзе."Была попытка коммуникации с помощью посредника на финансовую тему. Был разговор о том, что за определенную сумму он (Гахария) не выдвинет свою кандидатуру, на что получил соответствующий ответ… После этого с его стороны были звонки, и он требовал встречи. Встреча между ним и Каладзе состоялась, на которой он сказал Каладзе, что собирается выдвинуть кандидатуру, на это получил ответ Каладзе, что это ему не интересно", - заявил Кобахидзе.Факт встречи с Гахария подтвердил действующий мэр."Было несколько звонков… Сказал, что хочет встретится. Я сказал, что нахожусь в мэрии, и он пришел в мэрию. Встреча состоялась вчера утром, за несколько минут до начала заседания правительства. Честно говоря, я ничего не понял – цель, причину встречи. Единственное, что было сказано на встрече, что он ставит кандидатуру и не хотел, чтобы я узнал об этом из телевидения. Сам решил сказать все это. Остальное, честно говоря, я ничего не понял", - сказал Каладзе.Обвинения лидеров правящей партии прокомментировал соратник Гахария и первый номер избирательного списка партии "Для Грузии" Леван Долидзе."В первую очередь, я скажу, что это вопрос отношений между двумя мужчинами и двумя людьми, когда достойный человек ставит в курс дела своего бывшего коллегу, с которым у него были достойные отношения… Те обвинения, которые были озвучены вчера, на самом деле являются ложью, абсурдом и глупостью", - заявил Долидзе.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210709/Bez-isteriki---Gakhariya-rasskazal-kak-planiruet-pobedit-na-vyborakh-v-Gruzii-252266267.html

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политика, новости, грузия, георгий гахария, выборы