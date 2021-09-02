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Грузии не нужны деньги? Конгресс учтет это - посол США

Грузии не нужны деньги? Конгресс учтет это - посол США

Правительство Грузии отказалось брать второй транш финансовой помощи ЕС в 75 миллионов евро 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T14:03+0400

2021-09-02T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили об отказе Грузии от макроэкономической помощи Евросоюза стало неожиданностью для американского конгресса, заявила журналистам посол США в Грузии Келли Дегнан.По словам дипломата, такое заявление на фоне высокого уровня безработицы в Грузии и последствий ковид-пандемии более чем удивительно."Для нас стало неожиданностью заявление правительства страны о том, что Грузии не нужны 75 миллионов евро, несмотря на высокий уровень безработицы, показатель бедности и последствия пандемии коронавируса", - заявила Дегнан.Посол подчеркнула, что вне зависимости от того, возьмет правительство Грузии предложенные ЕС деньги или нет, судебная реформа в Грузии очень нужна и должна быть проведена. Она отметила, что Конгресс США следит за тем, что происходит в Грузии, и постоянно связывается с правительством страны, обсуждая те или иные вопросы."Я уверена, что Конгресс США учтет заявление правительства Грузии об отказе от помощи в 75 миллионов евро", - многозначительно отметила Келли Дегнан.Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник заявил, что Грузия решила не брать второй транш макроэкономической помощи ЕС в виде кредита в 75 миллионов евро.Спустя несколько часов представители Евросоюза высказали недовольство в связи с качеством проведения в Грузии судебной реформы и заявили о том, что Грузия и так не получит обещанных денег.В ответ Гарибашвили заявил, что судебная система Грузии, после того, как она была реформирована с приходом к власти "Грузинской мечты", опережает в этом вопросе многие страны Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210714/Minfin-Gruzii-Iz-za-naznacheniya-sudey-Gruziya-mozhet-lishitsya-75-millionov-evro-252320025.html

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политика, новости, грузия, посольство сша в грузии, грузия - ес