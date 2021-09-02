https://sputnik-georgia.ru/20210902/gruzinskaya-oppozitsiya-reshila-zaruchitsya-podderzhkoy-zapada-pered-vyborami-259251361.html

Грузинская оппозиция перед выборами направила открытое письмо Западу

Грузинская оппозиция перед выборами направила открытое письмо Западу

Грузинская оппозиция пытается заручиться поддержкой Запада в проведении досрочных парламентских выборов 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T14:33+0400

2021-09-02T14:33+0400

2021-09-02T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Ведущие оппозиционные партии Грузии обратились с открытым письмом о возможном проведении досрочных парламентских выборов к президенту Евросовета Шарлю Мишелю, президенту Европарламента Урсуле фон дер Ляйен и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Вопрос досрочных парламентских выборов прописан в соглашении между властью и оппозицией, подписанном 19 апреля при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля. Согласно соглашению, досрочные парламентские выборы должны быть назначены, если правящая партия "Грузинская мечта" на местных выборах 2 октября не наберет по итогам пропорционального голосования 43% голосов."Мы сделаем все для защиты голосов наших граждан и для того, чтобы Грузия осталась государством, верным свободе, демократии и верховенству закона… Мы надеемся на вашу политическую и моральную поддержку для обеспечения свободных и справедливых выборов", – говорится в письме, которое подписали представители 15 оппозиционных партий.При этом в письме указывается, что "Грузинская мечта" нарушила условия соглашения и вышла из него.В конце июля правящая партия "Грузинская мечта" заявила об аннулировании соглашения Шарля Мишеля и выходе из него из-за того, что его не подписала самая крупная оппозиционная партия – "Единое национальное движение", и правящей партии приходится выполнять обязательства в одностороннем порядке."Национальное движение" с большим опозданием, но подписало соглашение Мишеля сегодня, 2 сентября, в представительстве ЕС в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210416/Oppozitsiya-protiv-kompromissov-vybory-kak-povod-dlya-torga-251491221.html

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