https://sputnik-georgia.ru/20210902/gruzinskiy-brend-situationist-vnov-uchastvuet-v-nedele-mody-v-parizhe-259240351.html

Грузинский бренд Situationist вновь участвует в Неделе моды в Париже

Грузинский бренд Situationist вновь участвует в Неделе моды в Париже

Основатель бренда Ираклий Русадзе представит свою новую коллекцию вместе с Демной Гвасалия и Balenciaga 02.09.2021, Sputnik Грузия

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неделя моды в париже

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Известный грузинский бренд одежды Situationist в третий раз подряд примет участие в Неделе моды в Париже.Неделя моды в Париже пройдет с 27 сентября по 5 октября. Всего в ней примут участие 92 бренда, 37 из них планируют проводить показы в оффлайн-формате.Свою коллекция представит и всемирно известный дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия для бренда Balenciaga. Таким образом, дизайнер Ираклий Русадзе со своим брендом Situationist уже третий сезон подряд представит свою коллекцию 29 сентября на ряду с важными именами в мире моды.Situationist впервые попал в официальный календарь одного из крупнейших и важнейших модных событий в 2020 году. Тогда дизайнер Ираклий Русадзе провел показ своей новой коллекции в рамках сезона весна/лето 2021 года. Второй раз, когда бренд был представлен в Париже, прошел в 2021 году, тогда дизайнер продемонстрировал коллекцию осень/зима.Бренд Situationist был создан дизайнерами Ираклием Русадзе и Давидом Гиоргадзе в 2015 году. Их творчество уже оценила знаменитая американская модель Белла Хадид, которая неоднократно выходила в свет в нарядах Situationist, а также Ким Кардашьян и другие.Тогда же Vogue посвятил грузинскому бренду обзор, в котором сравнил Situationist с духом эстетики Vetements Демны Гвасалия. В нем есть бунтарский дух, нотки авангарда и свободы. В настоящее время над разработкой новых моделей для Situationist продолжает работать Ираклий Русадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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новости, в мире, грузия, париж, мода, бренд situationist, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, balenciaga, неделя моды, неделя моды в париже