https://sputnik-georgia.ru/20210902/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-2-sentyabrya-2021-259215839.html

Какой сегодня церковный праздник: 2 сентября 2021

Какой сегодня церковный праздник: 2 сентября 2021

По православному церковному календарю 2 сентября отмечают день памяти святых Самуила, Севира, Мемнона и других 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T01:00+0400

2021-09-02T01:00+0400

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религия

справки

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк СамуилПо церковному календарю 2 сентября поминают пророка Самуила - пятнадцатого и последнего судью Израильского, жившего за 1146 лет до Рождества Христова.Происходил будущий святой от колена Левиина. Он был сыном Елканы из Рамафаим-Цофима с горы Ефремовой. Самуил, что значит испрошенный, родился по молитвам своей матери и был посвящен Богу еще до рождения.Мать, когда мальчику исполнилось три года, пошла с ним в Силом и отдала его по обету в скинию на попечение первосвященника Илия, который был в то же время и судьей над народом Израильским.В 12 лет пророку, который вырос в страхе Божьем, было откровение о том, что Бог покарает весь дом первосвященника за то, что он не обуздывает своих нечестивых сыновей.Пророчество сбылось, когда победу над израильтянами одержали филистимляне. Самуил после смерти Илия стал судьей народа, а состарившись, судьями поставил своих сыновей - Иоиля и Авию, к сожалению, не унаследовавших честности и правосудия отца.Тогда старейшины Израиля потребовали от Самуила поставить им царя. Испрошенный в этом увидел глубокое падение народа, которым управлял Сам Бог до этого времени, возвещая через святых избранников Свою волю.Пророк после разоблачения первого царя Саула за неповиновение и святотатство тайно помазал на царство Давида. Скончался пророк в глубокой старости.Мощи Святого в 406 году перенесли из Иудеи в Константинополь.Святые мученикиПо церковному календарю 2 сентября поминают святых Севира, Мемнона и с ними 37 других мучеников, пострадавших в Филиппополе фракийском (ныне Пловдив) при императоре Диоклитиане (284-305).Севира за твердое исповедание веры строгали железными крючьями. Затем на пальцы рук мученика надели раскаленные перстни и раскаленным железным поясом опоясали. После этих жестоких пыток святого обезглавили.Когда правитель узнал, что Севир обратил сотника Мемнона в истинную веру, то повелел предать его пыткам. Сотника растянули и из кожи на его спине вырезали три ремня.Вместе с Мемноном пострадали еще 37 человек - всем мученикам отрубили руки и ноги, а затем бросили в горящую печь. Произошло это в 304 году.ИмениныПо церковному календарю 2 сентября именины отмечают Владимир, Виктор, Дементий, Иоанн, Никон, Максим, Тимофей и Феодор.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20210813/Uspenskiy-post-2021-chto-mozhno-i-nelzya-est-kalendar-posta-252534796.html

https://sputnik-georgia.ru/20210629/Postnye-dni-v-iyule-2021-pravoslavnyy-kalendar-pitaniya-po-dnyam-252159045.html

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религия , справки , календарь религиозных праздников