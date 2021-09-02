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https://sputnik-georgia.ru/20210902/kogo-vy-vidite-buduschim-merom-stolitsy-259241774.html
Кого вы видите будущим мэром Тбилиси?
Кого вы видите будущим мэром Тбилиси?
До выборов в органы местного самоуправления Грузии остался ровно месяц. Самых сильных кандидатов партии выдвинули в Тбилиси 02.09.2021, Sputnik Грузия
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каладзе - мэр "мечты"
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А кого вы видите будущим мэром столицы?
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грузия, тбилиси, каха каладзе, опрос, опрос sputnik грузия, ника мелия, георгий гахария, опрос sputnik, каладзе - мэр "мечты", опросы

Кого вы видите будущим мэром Тбилиси?

11:46 02.09.2021 (обновлено: 12:00 02.09.2021)
253
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - площадь Свободы в солнечный день весной в мае
Вид на город Тбилиси - площадь Свободы в солнечный день весной в мае - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
До выборов в органы местного самоуправления Грузии остался ровно месяц. Самых сильных кандидатов партии выдвинули в Тбилиси
А кого вы видите будущим мэром столицы?
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