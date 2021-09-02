https://sputnik-georgia.ru/20210902/kogo-vy-vidite-buduschim-merom-stolitsy-259241774.html
Кого вы видите будущим мэром Тбилиси?
Кого вы видите будущим мэром Тбилиси?
До выборов в органы местного самоуправления Грузии остался ровно месяц. Самых сильных кандидатов партии выдвинули в Тбилиси 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T11:46+0400
2021-09-02T11:46+0400
2021-09-02T12:00+0400
грузия
тбилиси
каха каладзе
опрос
опрос sputnik грузия
ника мелия
георгий гахария
опрос sputnik
каладзе - мэр "мечты"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0c/251706146_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_45a89116da4d63fd443f750f61dd4f64.jpg
А кого вы видите будущим мэром столицы?
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0c/251706146_169:0:2837:2001_1920x0_80_0_0_3daa7a603f631ffe0cd238730816bff1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, тбилиси, каха каладзе, опрос, опрос sputnik грузия, ника мелия, георгий гахария, опрос sputnik, каладзе - мэр "мечты", опросы
Кого вы видите будущим мэром Тбилиси?
11:46 02.09.2021 (обновлено: 12:00 02.09.2021)
До выборов в органы местного самоуправления Грузии остался ровно месяц. Самых сильных кандидатов партии выдвинули в Тбилиси
А кого вы видите будущим мэром столицы?