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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/koronavirus-v-gruzii-kak-proshlo-leto-2021-259267050.html
Коронавирус в Грузии: как прошло лето 2021
Коронавирус в Грузии: как прошло лето 2021
В середине лета 2021 года в Грузии началась четвертая волна коронавируса COVID-19 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T20:25+0400
2021-09-02T20:25+0400
четвертая волна
грузия
инфографика
коронавирус covid-19
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По оценкам специалистов, четвертая волна самая агрессивная и связано это с распространением индийского штамма коронавируса. В августе Грузия вышла на первое место в мире по количеству инфицированных COVID-19 и смертельных случаев на 100 тысяч населения.В настоящее время в стране действует ряд ковид-ограничений, среди них обязательное ношение медицинских масок в открытых и закрытых помещениях и запрет на работу общественного транспорта. Рестораны работают до 22 часов, запрещены массовые мероприятия.За последние сутки в Грузии от коронавируса скончался 81 пациент - это антирекорд с начала пандемии в стране. На данный момент в клиниках Грузии 1 608 тяжелых пациентов, 380 человек подключены к аппарату искусственного дыхания, всего с начала пандемии в Грузии зафиксировано 556 909 случаев инфицирования.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как в стране обстояли дела с коронавирусом летом 2021 года.
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грузия, инфографика, коронавирус covid-19, инфографика

Коронавирус в Грузии: как прошло лето 2021

20:25 02.09.2021
129
В середине лета 2021 года в Грузии началась четвертая волна коронавируса COVID-19
Коронавирус в Грузии: как прошло лето 2021 - Sputnik Грузия
По оценкам специалистов, четвертая волна самая агрессивная и связано это с распространением индийского штамма коронавируса. В августе Грузия вышла на первое место в мире по количеству инфицированных COVID-19 и смертельных случаев на 100 тысяч населения.
В настоящее время в стране действует ряд ковид-ограничений, среди них обязательное ношение медицинских масок в открытых и закрытых помещениях и запрет на работу общественного транспорта. Рестораны работают до 22 часов, запрещены массовые мероприятия.
За последние сутки в Грузии от коронавируса скончался 81 пациент - это антирекорд с начала пандемии в стране. На данный момент в клиниках Грузии 1 608 тяжелых пациентов, 380 человек подключены к аппарату искусственного дыхания, всего с начала пандемии в Грузии зафиксировано 556 909 случаев инфицирования.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как в стране обстояли дела с коронавирусом летом 2021 года.
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