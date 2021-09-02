https://sputnik-georgia.ru/20210902/koronavirus-v-gruzii-kak-proshlo-leto-2021-259267050.html

Коронавирус в Грузии: как прошло лето 2021

Коронавирус в Грузии: как прошло лето 2021

В середине лета 2021 года в Грузии началась четвертая волна коронавируса COVID-19 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T20:25+0400

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2021-09-02T20:25+0400

четвертая волна

грузия

инфографика

коронавирус covid-19

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По оценкам специалистов, четвертая волна самая агрессивная и связано это с распространением индийского штамма коронавируса. В августе Грузия вышла на первое место в мире по количеству инфицированных COVID-19 и смертельных случаев на 100 тысяч населения.В настоящее время в стране действует ряд ковид-ограничений, среди них обязательное ношение медицинских масок в открытых и закрытых помещениях и запрет на работу общественного транспорта. Рестораны работают до 22 часов, запрещены массовые мероприятия.За последние сутки в Грузии от коронавируса скончался 81 пациент - это антирекорд с начала пандемии в стране. На данный момент в клиниках Грузии 1 608 тяжелых пациентов, 380 человек подключены к аппарату искусственного дыхания, всего с начала пандемии в Грузии зафиксировано 556 909 случаев инфицирования.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как в стране обстояли дела с коронавирусом летом 2021 года.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, инфографика, коронавирус covid-19, инфографика