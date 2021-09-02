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Крошечный голодный котенок знает толк в эффективном пробуждении хозяев – смешное видео
Крошечный голодный котенок знает толк в эффективном пробуждении хозяев – смешное видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 02.09.2021, Sputnik Грузия
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Он нашел ключик, который подойдет к любой двери. От такого невозможно не проснуться.На кадрах видно, как парень лежит на кровати с закрытыми глазами, притворяясь спящим, чтобы показать, через что ему приходится проходить в моменты отдыха. На его лице же сидит крохотный котенок, которому нет и месяца и который очень часто голоден. Чтобы привлечь внимание хозяев, он буквально засовывает свою маленькую мордочку в ухо парню и начинает кричать. Точнее, пищать.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Крошечный голодный котенок знает толк в эффективном пробуждении хозяев – смешное видео

15:27 02.09.2021
135
CC0 / Pixabay / Котенок
Котенок - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
CC0 / Pixabay /
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Он нашел ключик, который подойдет к любой двери. От такого невозможно не проснуться.
 
На кадрах видно, как парень лежит на кровати с закрытыми глазами, притворяясь спящим, чтобы показать, через что ему приходится проходить в моменты отдыха. На его лице же сидит крохотный котенок, которому нет и месяца и который очень часто голоден. Чтобы привлечь внимание хозяев, он буквально засовывает свою маленькую мордочку в ухо парню и начинает кричать. Точнее, пищать.
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