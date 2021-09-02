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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/minyust-gruzii-vvodit-novshestvo-dlya-kovid-infitsirovannykh-zaklyuchennykh-259238860.html
Минюст Грузии вводит новшество для ковид-инфицированных заключенных
Минюст Грузии вводит новшество для ковид-инфицированных заключенных
По данным Минюста Грузии, к этому времени вакцинировано 70% заключенных, а инфицирован всего 1% 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T11:09+0400
2021-09-02T11:09+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
заключенные
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Члены семей ковид-инфицированных заключенных, которые проходят лечение в частных клиниках, через неделю смогут получать информацию о состоянии здоровья пациентов в самих медицинских учреждениях, об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.По официальным данным на конец августа, в пенитенциарной системе Грузии зафиксировано 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди осужденных, что составляет 1% от их общего числа. Однако адвокаты и оппозиция заявляют, что их гораздо больше.По словам Брегадзе, обмен информацией между инфицированными заключенными и членами их семей обеспечит соответствующая компания, которая обслуживает министерство юстиции."Заключенные, которые сегодня находятся в частных клиниках, через неделю смогут информировать членов семьи о своем состоянии", – сказал Брегадзе.Министр подчеркнул, что представителям компании уже разрешен вход в клиники, чтобы обеспечить связь между заключенными и их родными.Пенитенциарная служба при поддержке Национального центра по контролю заболеваний и Минздрава страны 18 мая начала процесс добровольной иммунизации осужденных. По данным на 30 августа, вакцинировано 70% заключенных.Контингент пенитенциарной системы Грузии составляет 9,2 тысячи человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210813/Bolshe-poloviny-zaklyuchennykh-v-tyurmakh-Gruzii-privilis-ot-koronavirusa-252576388.html
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общество, новости, грузия, заключенные, коронавирус covid-19

Минюст Грузии вводит новшество для ковид-инфицированных заключенных

11:09 02.09.2021
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© FB / Международный центр образованияРати Брегадзе
Рати Брегадзе - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© FB / Международный центр образования
По данным Минюста Грузии, к этому времени вакцинировано 70% заключенных, а инфицирован всего 1%
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Члены семей ковид-инфицированных заключенных, которые проходят лечение в частных клиниках, через неделю смогут получать информацию о состоянии здоровья пациентов в самих медицинских учреждениях, об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
По официальным данным на конец августа, в пенитенциарной системе Грузии зафиксировано 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди осужденных, что составляет 1% от их общего числа. Однако адвокаты и оппозиция заявляют, что их гораздо больше.
Руставская тюрьма - колючая проволока на стене - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2021
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13 августа, 21:26
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По словам Брегадзе, обмен информацией между инфицированными заключенными и членами их семей обеспечит соответствующая компания, которая обслуживает министерство юстиции.
"Заключенные, которые сегодня находятся в частных клиниках, через неделю смогут информировать членов семьи о своем состоянии", – сказал Брегадзе.
Министр подчеркнул, что представителям компании уже разрешен вход в клиники, чтобы обеспечить связь между заключенными и их родными.
Пенитенциарная служба при поддержке Национального центра по контролю заболеваний и Минздрава страны 18 мая начала процесс добровольной иммунизации осужденных. По данным на 30 августа, вакцинировано 70% заключенных.
Контингент пенитенциарной системы Грузии составляет 9,2 тысячи человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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