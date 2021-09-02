Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210902/mne-udalos-dobitsya-togo-o-chem-mechtal-putin-rasskazal-kem-khotel-stat-v-detstve-259236504.html
Мне удалось добиться своей мечты: Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
Мне удалось добиться своей мечты: Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
Президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке рассказал о том, кем мечтал быть в детстве 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T10:11+0400
2021-09-02T10:24+0400
россия
видео
владимир путин
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259236397_0:0:1756:989_1920x0_80_0_0_80ad527bd8c55574275bcddec08acd80.png
Один из участников встречи президента России с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке спросил, о чем он мечтал и сбылись ли его мечты.Президент России Владимир Путин ответил, что в детстве думал о профессии моряка или летчика и даже разведчика, что ему и удалось осуществить, но главное — он хотел служить Отечеству, и в этом плане его мечта сбылась.Встреча президента РФ с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259236397_0:0:1720:1290_1920x0_80_0_0_31e894be5cd6912753ab91d6c4cfd6a6.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, видео, владимир путин, мультимедиа, видео

Мне удалось добиться своей мечты: Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

10:11 02.09.2021 (обновлено: 10:24 02.09.2021)
235
© video: Sputnik
Президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке рассказал о том, кем мечтал быть в детстве
Один из участников встречи президента России с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке спросил, о чем он мечтал и сбылись ли его мечты.
Президент России Владимир Путин ответил, что в детстве думал о профессии моряка или летчика и даже разведчика, что ему и удалось осуществить, но главное — он хотел служить Отечеству, и в этом плане его мечта сбылась.
Встреча президента РФ с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:11COVID-статистика Грузии: в стране новый антирекорд жертв инфекции
11:56Грузинский бренд Situationist вновь участвует в Неделе моды в Париже
11:46Кого вы видите будущим мэром Тбилиси?
11:41Студенты грузинских вузов обеспечат прозрачность подсчета голосов на выборах
11:25Грузия ищет фильм-кандидат на премию "Оскар"
11:09Минюст Грузии вводит новшество для ковид-инфицированных заключенных
10:53Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3212
10:39Акции противников вакцинации против COVID-19 прошли в Канаде
10:24Убийство бизнесмена в Западной Грузии раскрыто
10:11Мне удалось добиться своей мечты: Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
10:09"Это новый этап" – глава МИД Грузии о безвизовом режиме с Северной Македонией
09:20Курс лари на четверг – 3,1148 GEL/$1
09:01Минздрав Грузии назвал условие возобновления работы общественного транспорта
07:31Партия "Для Грузии" представила кандидатов в мэры
07:01На побитом градом винограде грузинские фермеры уже заработали до 8 миллионов лари
01:00Какой сегодня церковный праздник: 2 сентября 2021
ВчераСША не исключают возможность сотрудничества с талибами
Вчера"Единое национальное движение" решило подписать соглашение Шарля Мишеля
ВчераГлавный тренер сборной Косово по футболу: жду интересного футбола с Грузией
ВчераИзвестны главные конкуренты на выборах 2021 в районах Тбилиси