https://sputnik-georgia.ru/20210902/mne-udalos-dobitsya-togo-o-chem-mechtal-putin-rasskazal-kem-khotel-stat-v-detstve-259236504.html
Мне удалось добиться своей мечты: Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
Мне удалось добиться своей мечты: Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
Президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке рассказал о том, кем мечтал быть в детстве 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T10:11+0400
2021-09-02T10:11+0400
2021-09-02T10:24+0400
россия
видео
владимир путин
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259236397_0:0:1756:989_1920x0_80_0_0_80ad527bd8c55574275bcddec08acd80.png
Один из участников встречи президента России с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке спросил, о чем он мечтал и сбылись ли его мечты.Президент России Владимир Путин ответил, что в детстве думал о профессии моряка или летчика и даже разведчика, что ему и удалось осуществить, но главное — он хотел служить Отечеству, и в этом плане его мечта сбылась.Встреча президента РФ с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259236397_0:0:1720:1290_1920x0_80_0_0_31e894be5cd6912753ab91d6c4cfd6a6.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, владимир путин, мультимедиа, видео
Мне удалось добиться своей мечты: Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
10:11 02.09.2021 (обновлено: 10:24 02.09.2021)
Президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке рассказал о том, кем мечтал быть в детстве
Один из участников встречи президента России с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке спросил, о чем он мечтал и сбылись ли его мечты.
Президент России Владимир Путин ответил, что в детстве думал о профессии моряка или летчика и даже разведчика, что ему и удалось осуществить, но главное — он хотел служить Отечеству, и в этом плане его мечта сбылась.
Встреча президента РФ с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".