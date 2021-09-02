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Мне удалось добиться своей мечты: Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

Мне удалось добиться своей мечты: Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

Президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке рассказал о том, кем мечтал быть в детстве 02.09.2021, Sputnik Грузия

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Один из участников встречи президента России с учащимися школы всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке спросил, о чем он мечтал и сбылись ли его мечты.Президент России Владимир Путин ответил, что в детстве думал о профессии моряка или летчика и даже разведчика, что ему и удалось осуществить, но главное — он хотел служить Отечеству, и в этом плане его мечта сбылась.Встреча президента РФ с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".

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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, видео