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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-zarabotali-v-trekh-gorodakh-gruzii-259261134.html
Мобильные пункты вакцинации заработали в трех городах Грузии
Мобильные пункты вакцинации заработали в трех городах Грузии
Борьба с распространением коронавируса продолжается. В трех городах Грузии - Тбилиси, Батуми и Рустави, заработали передвижные пункты вакцинации. Как они... 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T17:34+0400
2021-09-02T17:50+0400
четвертая волна
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вакцинация от коронавируса
тбилиси
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В Тбилиси появились шесть дополнительных автобусов, оборудованных как мобильные пункты вакцинации, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии. Теперь их девять, вместе с ранее открытыми тремя в районах Варкетили, Глдани и на Вокзальной площади.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По три мобильных пункта вакцинации с местами постоянной дислокации задействованы в городах Рустави и Батуми. Прививочные мобильные пункты работают с 10 утра до восьми вечера. Новый проект "Прививаемся друг для друга" начался в рамках информационной кампании Минздрава Грузии и поэтапно осуществится во всех регионах, отмечают в ведомстве.
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грузия, видео, батуми, мультимедиа, рустави, вакцинация от коронавируса, видео, тбилиси

Мобильные пункты вакцинации заработали в трех городах Грузии

17:34 02.09.2021 (обновлено: 17:50 02.09.2021)
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© Ministry of Health of Georgia / Vladimir Umukashvili, Sputnik
Борьба с распространением коронавируса продолжается. В трех городах Грузии - Тбилиси, Батуми и Рустави, заработали передвижные пункты вакцинации. Как они выглядят и функционируют - смотрите в видео Sputnik Грузия
В Тбилиси появились шесть дополнительных автобусов, оборудованных как мобильные пункты вакцинации, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии. Теперь их девять, вместе с ранее открытыми тремя в районах Варкетили, Глдани и на Вокзальной площади.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
По три мобильных пункта вакцинации с местами постоянной дислокации задействованы в городах Рустави и Батуми. Прививочные мобильные пункты работают с 10 утра до восьми вечера.
Новый проект "Прививаемся друг для друга" начался в рамках информационной кампании Минздрава Грузии и поэтапно осуществится во всех регионах, отмечают в ведомстве.
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