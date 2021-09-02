https://sputnik-georgia.ru/20210902/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-zarabotali-v-trekh-gorodakh-gruzii-259261134.html

Мобильные пункты вакцинации заработали в трех городах Грузии

Мобильные пункты вакцинации заработали в трех городах Грузии

Борьба с распространением коронавируса продолжается. В трех городах Грузии - Тбилиси, Батуми и Рустави, заработали передвижные пункты вакцинации. Как они... 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T17:34+0400

2021-09-02T17:34+0400

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В Тбилиси появились шесть дополнительных автобусов, оборудованных как мобильные пункты вакцинации, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии. Теперь их девять, вместе с ранее открытыми тремя в районах Варкетили, Глдани и на Вокзальной площади.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По три мобильных пункта вакцинации с местами постоянной дислокации задействованы в городах Рустави и Батуми. Прививочные мобильные пункты работают с 10 утра до восьми вечера. Новый проект "Прививаемся друг для друга" начался в рамках информационной кампании Минздрава Грузии и поэтапно осуществится во всех регионах, отмечают в ведомстве.

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