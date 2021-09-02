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Мобильные пункты вакцинации заработали в трех городах Грузии
Мобильные пункты вакцинации заработали в трех городах Грузии
Борьба с распространением коронавируса продолжается. В трех городах Грузии - Тбилиси, Батуми и Рустави, заработали передвижные пункты вакцинации. Как они... 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T17:34+0400
2021-09-02T17:34+0400
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В Тбилиси появились шесть дополнительных автобусов, оборудованных как мобильные пункты вакцинации, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии. Теперь их девять, вместе с ранее открытыми тремя в районах Варкетили, Глдани и на Вокзальной площади.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По три мобильных пункта вакцинации с местами постоянной дислокации задействованы в городах Рустави и Батуми. Прививочные мобильные пункты работают с 10 утра до восьми вечера. Новый проект "Прививаемся друг для друга" начался в рамках информационной кампании Минздрава Грузии и поэтапно осуществится во всех регионах, отмечают в ведомстве.
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грузия, видео, батуми, мультимедиа, рустави, вакцинация от коронавируса, видео, тбилиси
Мобильные пункты вакцинации заработали в трех городах Грузии
17:34 02.09.2021 (обновлено: 17:50 02.09.2021)
Борьба с распространением коронавируса продолжается. В трех городах Грузии - Тбилиси, Батуми и Рустави, заработали передвижные пункты вакцинации. Как они выглядят и функционируют - смотрите в видео Sputnik Грузия
В Тбилиси появились шесть дополнительных автобусов, оборудованных как мобильные пункты вакцинации, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии. Теперь их девять, вместе с ранее открытыми тремя в районах Варкетили, Глдани и на Вокзальной площади.
По три мобильных пункта вакцинации с местами постоянной дислокации задействованы в городах Рустави и Батуми. Прививочные мобильные пункты работают с 10 утра до восьми вечера.
Новый проект "Прививаемся друг для друга" начался в рамках информационной кампании Минздрава Грузии и поэтапно осуществится во всех регионах, отмечают в ведомстве.