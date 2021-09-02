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Местные выборы в Грузии 2021
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Партия "Для Грузии" представила кандидатов в мэры
Партия "Для Грузии" представила кандидатов в мэры
Всего партия Гахария представила 37 кандидатов из возможных 64, при этом охватив практически все крупные города 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T07:31+0400
2021-09-02T08:45+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Созданная три месяца назад партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" представила кандидатов в мэры в регионах.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Всего жители Грузии будут выбирать 64 мэров, включая мэра Тбилиси. Для победы кандидат в мэры должен набрать более 50%.Всего партия Гахария представила 37 кандидатов из возможных 64, при этом охватив практически все крупные города. Основная часть кандидатов – бывшие чиновники.По прогнозам экспертов, основная борьба на выборах развернется между правящей силой "Грузинская мечта – демократическая Грузия", объединившейся к выборам оппозицией во главе с самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение" и партией Гахария.Кандидаты в мэры от партии Гахария:
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политика, новости, грузия

Партия "Для Грузии" представила кандидатов в мэры

07:31 02.09.2021 (обновлено: 08:45 02.09.2021)
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© press-service of George GakhariaГеоргий Гахария проводит предвыборную презентацию кандидатов партии "За Грузию"
Георгий Гахария проводит предвыборную презентацию кандидатов партии За Грузию - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© press-service of George Gakharia
Всего партия Гахария представила 37 кандидатов из возможных 64, при этом охватив практически все крупные города
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Созданная три месяца назад партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" представила кандидатов в мэры в регионах.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Всего жители Грузии будут выбирать 64 мэров, включая мэра Тбилиси. Для победы кандидат в мэры должен набрать более 50%.
Всего партия Гахария представила 37 кандидатов из возможных 64, при этом охватив практически все крупные города. Основная часть кандидатов – бывшие чиновники.
По прогнозам экспертов, основная борьба на выборах развернется между правящей силой "Грузинская мечта – демократическая Грузия", объединившейся к выборам оппозицией во главе с самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение" и партией Гахария.
Кандидаты в мэры от партии Гахария:
Тбилиси – Георгий Гахария
Рустави – Бека Лилуашвили
Батуми – Ираклий Микеладзе
Озургети – Гия Цецхладзе
Ланчхути – Элгуджа Каландаришвили
Чохатаури – Паата Беришвили
Кутаиси – Георгий Гогуадзе
Харагаули – Варлам (Тато) Тавзарашвили
Зестафони – Лаша Цхададзе
Багдати – Ладо Вардзиели
Чиатура – Усуп (Ута) Бицадзе
Ткибули – Сандро Сахвадзе
Цхалтубо – Русудан Силагадзе
Телави – Гига Оркодашвили
Кварели – Георгий Гиголошвили
Мцхета – Ана Бучукури
Тианети – Тамаз Иараджули
Душети – Тенгих Джамуташвили
Казбеги – Георгий Гомиашвили
Амбролаури – Парнаоз Бакурадзе
Они – Имеда Мешвилдишвили
Цагери – Бесарион Бенделиани
Лентехи – Джамлат Гвидиани
Зугдиди – Гега Шенгелия
Абаша – Автандил Бокучава
Сенаки – Георгий Сичинава
Мартвили – Лаша Лекишвили
Хоби – Бадри Джобава
Цаленджиха – Хвича Мебония
Чхорцку – Шенгели Джикия
Поти – Георгий Абрасидзе
Местия – Малхаз Удесиани
Ахалцихе – Георгий Арвеладзе
Гори – Константин Ананиашвили
Карели – Вахтанг Гогичашвили
Каспи – Георгий Беставашвили
Хашури – Звиад Тепнадзе.
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