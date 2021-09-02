https://sputnik-georgia.ru/20210902/partiya-dlya-gruzii-predstavila-kandidatov-v-mery-259230359.html

Партия "Для Грузии" представила кандидатов в мэры

Партия "Для Грузии" представила кандидатов в мэры

Всего партия Гахария представила 37 кандидатов из возможных 64, при этом охватив практически все крупные города 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T07:31+0400

2021-09-02T07:31+0400

2021-09-02T08:45+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Созданная три месяца назад партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" представила кандидатов в мэры в регионах.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Всего жители Грузии будут выбирать 64 мэров, включая мэра Тбилиси. Для победы кандидат в мэры должен набрать более 50%.Всего партия Гахария представила 37 кандидатов из возможных 64, при этом охватив практически все крупные города. Основная часть кандидатов – бывшие чиновники.По прогнозам экспертов, основная борьба на выборах развернется между правящей силой "Грузинская мечта – демократическая Грузия", объединившейся к выборам оппозицией во главе с самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение" и партией Гахария.Кандидаты в мэры от партии Гахария:

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