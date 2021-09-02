https://sputnik-georgia.ru/20210902/pes-reshil-polayat-na-gigantskogo-yaschera-i-poluchil-zhestkiy-otvet--video-259243300.html

Пес решил полаять на гигантского ящера и получил жесткий ответ – видео

Пес решил полаять на гигантского ящера и получил жесткий ответ – видео

Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T12:15+0400

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животные

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От таких созданий как ящеры, стоит держаться подальше. В самом прямом смысле.Эти кадры были сняты в Таиланде. На них видно, как два пса встали на пути большого ящера где-то за городом. Один из них же повышает голос на рептилию, видимо, пытаясь прогнать со своей территории. Вот только ящеру это не нравится, и он дает псу мощную пощечину своим хвостом. После этого домашний питомец без лишних "слов" уходит.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , животные