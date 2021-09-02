https://sputnik-georgia.ru/20210902/pes-reshil-polayat-na-gigantskogo-yaschera-i-poluchil-zhestkiy-otvet--video-259243300.html
Пес решил полаять на гигантского ящера и получил жесткий ответ – видео
Пес решил полаять на гигантского ящера и получил жесткий ответ – видео
Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T12:15+0400
2021-09-02T12:15+0400
2021-09-02T12:14+0400
видеоклуб
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259243237_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_32e5efbe0aed8fb7ebe713762c498e32.png
От таких созданий как ящеры, стоит держаться подальше. В самом прямом смысле.Эти кадры были сняты в Таиланде. На них видно, как два пса встали на пути большого ящера где-то за городом. Один из них же повышает голос на рептилию, видимо, пытаясь прогнать со своей территории. Вот только ящеру это не нравится, и он дает псу мощную пощечину своим хвостом. После этого домашний питомец без лишних "слов" уходит.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259243237_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_73801d60573a4b4247a3ce64a86abbac.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , животные
Пес решил полаять на гигантского ящера и получил жесткий ответ – видео
Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру
От таких созданий как ящеры, стоит держаться подальше. В самом прямом смысле.
Эти кадры были сняты в Таиланде. На них видно, как два пса встали на пути большого ящера где-то за городом. Один из них же повышает голос на рептилию, видимо, пытаясь прогнать со своей территории. Вот только ящеру это не нравится, и он дает псу мощную пощечину своим хвостом. После этого домашний питомец без лишних "слов" уходит.
Слаженная команда: кот пакостит, а пес заметает следы
Пес случайно зашел в чужой дом и осознал это слишком поздно