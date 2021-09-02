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https://sputnik-georgia.ru/20210902/pes-reshil-polayat-na-gigantskogo-yaschera-i-poluchil-zhestkiy-otvet--video-259243300.html
Пес решил полаять на гигантского ящера и получил жесткий ответ – видео
Пес решил полаять на гигантского ящера и получил жесткий ответ – видео
Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру 02.09.2021, Sputnik Грузия
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От таких созданий как ящеры, стоит держаться подальше. В самом прямом смысле.Эти кадры были сняты в Таиланде. На них видно, как два пса встали на пути большого ящера где-то за городом. Один из них же повышает голос на рептилию, видимо, пытаясь прогнать со своей территории. Вот только ящеру это не нравится, и он дает псу мощную пощечину своим хвостом. После этого домашний питомец без лишних "слов" уходит.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , животные

Пес решил полаять на гигантского ящера и получил жесткий ответ – видео

12:15 02.09.2021
117
© TikTok / this_is_noonПес решил полаять на огромного ящера и поплатился за это – видео
Пес решил полаять на огромного ящера и поплатился за это – видео - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© TikTok / this_is_noon
Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру
От таких созданий как ящеры, стоит держаться подальше. В самом прямом смысле.
 
Эти кадры были сняты в Таиланде. На них видно, как два пса встали на пути большого ящера где-то за городом. Один из них же повышает голос на рептилию, видимо, пытаясь прогнать со своей территории. Вот только ящеру это не нравится, и он дает псу мощную пощечину своим хвостом. После этого домашний питомец без лишних "слов" уходит.
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