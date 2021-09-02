https://sputnik-georgia.ru/20210902/pochemu-rossiya-uvelichivaet-obrazovatelnye-kvoty-dlya-inostrantsev-259250726.html
Почему Россия увеличивает образовательные квоты для иностранцев?
Почему Россия увеличивает образовательные квоты для иностранцев?
"Россотрудничество" запустило 1 сентября новый отбор для иностранцев, желающих учиться в вузах России бесплатно. Подробнее - смотрите в видео Sputnik 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T14:02+0400
2021-09-02T14:02+0400
2021-09-02T14:07+0400
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Агентство "Россотрудничество" также увеличивает объем квот для иностранных студентов с 18 до 23 тысяч мест. Зачем России учить иностранцев за счет бюджета? Остаются ли абитуриенты из СНГ в приоритете "Россотрудничества"? Как оформить заявку на обучение онлайн? И каковы альтернативные способы поступить в российский вуз на бюджет? Все эти вопросы корреспондент Sputnik Данара Курманова обсудила с заместителем руководителя агентства "Россотрудничество" Павлом Шевцовым.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, образование, студенты, вузы россии, видео
Почему Россия увеличивает образовательные квоты для иностранцев?
14:02 02.09.2021 (обновлено: 14:07 02.09.2021)
"Россотрудничество" запустило 1 сентября новый отбор для иностранцев, желающих учиться в вузах России бесплатно. Подробнее - смотрите в видео Sputnik
Агентство "Россотрудничество" также увеличивает объем квот для иностранных студентов с 18 до 23 тысяч мест.
Зачем России учить иностранцев за счет бюджета? Остаются ли абитуриенты из СНГ в приоритете "Россотрудничества"? Как оформить заявку на обучение онлайн? И каковы альтернативные способы поступить в российский вуз на бюджет?
Все эти вопросы корреспондент Sputnik Данара Курманова обсудила с заместителем руководителя агентства "Россотрудничество" Павлом Шевцовым.