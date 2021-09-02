https://sputnik-georgia.ru/20210902/pochemu-rossiya-uvelichivaet-obrazovatelnye-kvoty-dlya-inostrantsev-259250726.html

Почему Россия увеличивает образовательные квоты для иностранцев?

Почему Россия увеличивает образовательные квоты для иностранцев?

"Россотрудничество" запустило 1 сентября новый отбор для иностранцев, желающих учиться в вузах России бесплатно. Подробнее - смотрите в видео Sputnik 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T14:02+0400

2021-09-02T14:02+0400

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образование

студенты

вузы россии

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Агентство "Россотрудничество" также увеличивает объем квот для иностранных студентов с 18 до 23 тысяч мест. Зачем России учить иностранцев за счет бюджета? Остаются ли абитуриенты из СНГ в приоритете "Россотрудничества"? Как оформить заявку на обучение онлайн? И каковы альтернативные способы поступить в российский вуз на бюджет? Все эти вопросы корреспондент Sputnik Данара Курманова обсудила с заместителем руководителя агентства "Россотрудничество" Павлом Шевцовым.

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2021

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россия, видео, мультимедиа, образование, студенты, вузы россии, видео