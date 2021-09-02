https://sputnik-georgia.ru/20210902/prezident-gruzii-kritikuet-pravitelstvo-za-otkaz-ot-kredita-es-259268880.html

Президент Грузии критикует правительство за отказ от кредита ЕС

Президент Грузии критикует правительство за отказ от кредита ЕС

Даже двухзначная цифра экономического роста не сможет аннулировать тот социальный и человеческий ущерб, который коронавирус причинил населению Грузии, считает... 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T20:52+0400

2021-09-02T20:52+0400

2021-09-02T22:37+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Отказ правительства от получения кредита ЕС непонятен и сказывается негативно на репутации страны, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Правительство Грузии во вторник заявило об отказе от получения второго транша кредита Евросоюза в размере 75 миллионов евро, объяснив этот шаг высоким экономическим ростом и сокращением внешнего долга."Отказ от получения кредита от Евросоюза для большей части населения и для меня непонятный шаг. Экономический аргумент – необходимость сокращения внешнего долга, не выдерживает анализа", - заявила Зурабишвили.По ее мнению, даже двухзначная цифра экономического роста не сможет аннулировать тот социальный и человеческий ущерб, который коронавирус причинил населению Грузии.При этом, она подчеркнула, что вопрос кредита не является лишь экономическим вопросом."В этом вопросе главное репутация нашей страны, доверие к нашим словам. Да, власти имеют право отказаться от любого кредита, но изменчивое отношение к документу, подписанному вместе с кредитным соглашением, и односторонние необъяснимые решения, возможно, отразятся на завтрашнем рейтинге страны и настроениях иностранных инвесторов", - сказала Зурабишвили.Она подчеркнула, что экономический изоляционизм для маленькой страны – опасная иллюзия и у населения не должно быть ложных представлений по поводу этого вопроса.Также президент Грузии отметила, что после событий в Афганистане формируется новая стратегическая ситуация, при которой стабильность и безопасность Грузии еще больше будет зависеть от Европы."Когда мы обещаем нашим гражданам "Больше Европы в Грузии и больше Грузии в Европе" и собираемся вносить в 2024 году заявку на кандидатство в ЕС, для достижения этой цели надо сохранить полное доверие и поддержку наших партнеров", - заявила Зурабишвили.Она назвала шаги власти "необдуманными" и подчеркнула, что ни они, ни подписание "Нацдвижением" через 6 месяцев игнорирования соглашения Шарля Мишеля не смогут поставить под угрозу стратегические интересы Грузии."На одних (власти – ред) лежит ответственность справедливо провести выборы и выполнить взятые на себя обязательства, укрепив доверие к стране, а вторые (оппозиция) не должны получить возможность спровоцировать дестабилизацию и поставить под вопрос легитимность выборов", - сказала Зурабишвили.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов местной власти – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, грузинская мечта, президент грузии, саломе зурабишвили