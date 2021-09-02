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Президент Грузии критикует правительство за отказ от кредита ЕС
Президент Грузии критикует правительство за отказ от кредита ЕС
Даже двухзначная цифра экономического роста не сможет аннулировать тот социальный и человеческий ущерб, который коронавирус причинил населению Грузии, считает... 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T20:52+0400
2021-09-02T22:37+0400
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Отказ правительства от получения кредита ЕС непонятен и сказывается негативно на репутации страны, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.Правительство Грузии во вторник заявило об отказе от получения второго транша кредита Евросоюза в размере 75 миллионов евро, объяснив этот шаг высоким экономическим ростом и сокращением внешнего долга."Отказ от получения кредита от Евросоюза для большей части населения и для меня непонятный шаг. Экономический аргумент – необходимость сокращения внешнего долга, не выдерживает анализа", - заявила Зурабишвили.По ее мнению, даже двухзначная цифра экономического роста не сможет аннулировать тот социальный и человеческий ущерб, который коронавирус причинил населению Грузии.При этом, она подчеркнула, что вопрос кредита не является лишь экономическим вопросом."В этом вопросе главное репутация нашей страны, доверие к нашим словам. Да, власти имеют право отказаться от любого кредита, но изменчивое отношение к документу, подписанному вместе с кредитным соглашением, и односторонние необъяснимые решения, возможно, отразятся на завтрашнем рейтинге страны и настроениях иностранных инвесторов", - сказала Зурабишвили.Она подчеркнула, что экономический изоляционизм для маленькой страны – опасная иллюзия и у населения не должно быть ложных представлений по поводу этого вопроса.Также президент Грузии отметила, что после событий в Афганистане формируется новая стратегическая ситуация, при которой стабильность и безопасность Грузии еще больше будет зависеть от Европы."Когда мы обещаем нашим гражданам "Больше Европы в Грузии и больше Грузии в Европе" и собираемся вносить в 2024 году заявку на кандидатство в ЕС, для достижения этой цели надо сохранить полное доверие и поддержку наших партнеров", - заявила Зурабишвили.Она назвала шаги власти "необдуманными" и подчеркнула, что ни они, ни подписание "Нацдвижением" через 6 месяцев игнорирования соглашения Шарля Мишеля не смогут поставить под угрозу стратегические интересы Грузии."На одних (власти – ред) лежит ответственность справедливо провести выборы и выполнить взятые на себя обязательства, укрепив доверие к стране, а вторые (оппозиция) не должны получить возможность спровоцировать дестабилизацию и поставить под вопрос легитимность выборов", - сказала Зурабишвили.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов местной власти – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210803/Prezident-Gruzii-zayavila-o-nesoglasii-s-pravyaschey-partiey-po-soglasheniyu-Mishelya-252498542.html
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, президент грузии, саломе зурабишвили

Президент Грузии критикует правительство за отказ от кредита ЕС

20:52 02.09.2021 (обновлено: 22:37 02.09.2021)
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© photo : Salome Zourabichvili / FBСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© photo : Salome Zourabichvili / FB
Даже двухзначная цифра экономического роста не сможет аннулировать тот социальный и человеческий ущерб, который коронавирус причинил населению Грузии, считает президент
ТБИЛИСИ, 2 сен – Sputnik. Отказ правительства от получения кредита ЕС непонятен и сказывается негативно на репутации страны, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Правительство Грузии во вторник заявило об отказе от получения второго транша кредита Евросоюза в размере 75 миллионов евро, объяснив этот шаг высоким экономическим ростом и сокращением внешнего долга.
"Отказ от получения кредита от Евросоюза для большей части населения и для меня непонятный шаг. Экономический аргумент – необходимость сокращения внешнего долга, не выдерживает анализа", - заявила Зурабишвили.
По ее мнению, даже двухзначная цифра экономического роста не сможет аннулировать тот социальный и человеческий ущерб, который коронавирус причинил населению Грузии.

Непонятно, чем обусловлено то, что приоритетнее кризисного положения граждан стало сокращение внешнего долга. Пока двухзначный экономический рост не отразится на благополучии граждан, логику отказа от помощи очень трудно понять

Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия
Саломе Зурабишвили
президент Грузии
При этом, она подчеркнула, что вопрос кредита не является лишь экономическим вопросом.
"В этом вопросе главное репутация нашей страны, доверие к нашим словам. Да, власти имеют право отказаться от любого кредита, но изменчивое отношение к документу, подписанному вместе с кредитным соглашением, и односторонние необъяснимые решения, возможно, отразятся на завтрашнем рейтинге страны и настроениях иностранных инвесторов", - сказала Зурабишвили.
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Она подчеркнула, что экономический изоляционизм для маленькой страны – опасная иллюзия и у населения не должно быть ложных представлений по поводу этого вопроса.
Также президент Грузии отметила, что после событий в Афганистане формируется новая стратегическая ситуация, при которой стабильность и безопасность Грузии еще больше будет зависеть от Европы.
"Когда мы обещаем нашим гражданам "Больше Европы в Грузии и больше Грузии в Европе" и собираемся вносить в 2024 году заявку на кандидатство в ЕС, для достижения этой цели надо сохранить полное доверие и поддержку наших партнеров", - заявила Зурабишвили.
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Она назвала шаги власти "необдуманными" и подчеркнула, что ни они, ни подписание "Нацдвижением" через 6 месяцев игнорирования соглашения Шарля Мишеля не смогут поставить под угрозу стратегические интересы Грузии.
"На одних (власти – ред) лежит ответственность справедливо провести выборы и выполнить взятые на себя обязательства, укрепив доверие к стране, а вторые (оппозиция) не должны получить возможность спровоцировать дестабилизацию и поставить под вопрос легитимность выборов", - сказала Зурабишвили.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов местной власти – сакребуло.
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