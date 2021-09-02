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https://sputnik-georgia.ru/20210902/severnaya-makedoniya---armeniya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-259230173.html
Северная Македония - Армения: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Северная Македония - Армения: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Северной Македонии и Армении состоится 2 сентября в Скопье и начнется в 22:45 по тбилисскому времени 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T09:36+0400
2021-09-02T09:36+0400
спорт
армения
прогноз на футбольный матч
македония
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До начала квалификационного цикла сложно было себе представить, что после третьего тура сборные Армении и Северной Македонии будут опережать в группе "J" саму Германию. Но факт остается фактом. Армения – единоличный лидер группы (три победы в трех матчах), а македонцы опережают немцев по дополнительным показателям. Так что в Скопье состоится матч лидеров в группе "J".Помимо "незадачливой" Германии в группе "J" еще выступают Румыния, Исландия и Лихтенштейн. У двух первых команда по три очка и они находятся в активной фазе борьбы за путевки на ЧМ, а вот Лихтенштейн, при всем уважении, думаю, можно списать со счетов. Как видно из турнирного расклада – матч между Северной Македонией и Арменией должен получиться сверхпринципиальным.Любопытно, что за последние три года соперники четыре раза встречались в Лиге наций УЕФА и одержали домашние победы. В Скопье счет был 2:0 и 2:1, а в Ереване 4:0 и 1:0. В общей сложности команды провели между собой 10 матчей и за все это время показали равную игру – по четыре победы и две ничьи.Делать прогноз на исход предстоящего противостояния я не рискну. Уж слишком высоки ставки. С одной стороны македонцы играют дома, а с другой – на прошедшем ЕВРО-2020 команда совершенно не впечатлила. "Красные львы" проиграли все три матча в группе, забив два мяча и пропустив восемь. К тому же сборную покинул многолетний лидер команды – Горан Пандев. Без него это уже совсем другая сборная Северной Македонии.Одно можно сказать совершенно точно – матчи между Северной Македонией и Арменией всегда проходят в жесткой борьбе и изобилуют нарушениями правил. За последние четыре матча средний показатель фолов составил 34,5 при шести желтых карточках. Думаю, что и матч в Скопье не станет исключением.Ставка: а) в матче будет показано минимум пять желтых карточек за 1,87 и б) в матче будет совершено минимум 29 фолов за 1,93.
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спорт, армения, прогноз на футбольный матч, македония

Северная Македония - Армения: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

09:36 02.09.2021
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovСборная Армении в мачте против команды Грузии
Сборная Армении в мачте против команды Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Северной Македонии и Армении состоится 2 сентября в Скопье и начнется в 22:45 по тбилисскому времени
До начала квалификационного цикла сложно было себе представить, что после третьего тура сборные Армении и Северной Македонии будут опережать в группе "J" саму Германию. Но факт остается фактом. Армения – единоличный лидер группы (три победы в трех матчах), а македонцы опережают немцев по дополнительным показателям. Так что в Скопье состоится матч лидеров в группе "J".
Помимо "незадачливой" Германии в группе "J" еще выступают Румыния, Исландия и Лихтенштейн. У двух первых команда по три очка и они находятся в активной фазе борьбы за путевки на ЧМ, а вот Лихтенштейн, при всем уважении, думаю, можно списать со счетов. Как видно из турнирного расклада – матч между Северной Македонией и Арменией должен получиться сверхпринципиальным.
© REUTERS / DEAN MOUHTAROPOULOSФутбол. ЕВРО 2020. Нидерланды и Северная Македония
Футбол. ЕВРО 2020. Нидерланды и Северная Македония - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
Футбол. ЕВРО 2020. Нидерланды и Северная Македония
© REUTERS / DEAN MOUHTAROPOULOS
Любопытно, что за последние три года соперники четыре раза встречались в Лиге наций УЕФА и одержали домашние победы. В Скопье счет был 2:0 и 2:1, а в Ереване 4:0 и 1:0. В общей сложности команды провели между собой 10 матчей и за все это время показали равную игру – по четыре победы и две ничьи.
Делать прогноз на исход предстоящего противостояния я не рискну. Уж слишком высоки ставки. С одной стороны македонцы играют дома, а с другой – на прошедшем ЕВРО-2020 команда совершенно не впечатлила. "Красные львы" проиграли все три матча в группе, забив два мяча и пропустив восемь. К тому же сборную покинул многолетний лидер команды – Горан Пандев. Без него это уже совсем другая сборная Северной Македонии.
Одно можно сказать совершенно точно – матчи между Северной Македонией и Арменией всегда проходят в жесткой борьбе и изобилуют нарушениями правил. За последние четыре матча средний показатель фолов составил 34,5 при шести желтых карточках. Думаю, что и матч в Скопье не станет исключением.
Ставка: а) в матче будет показано минимум пять желтых карточек за 1,87 и б) в матче будет совершено минимум 29 фолов за 1,93.
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