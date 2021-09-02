https://sputnik-georgia.ru/20210902/shufutinskiy-3-sentyabrya--kak-pesnya-stala-memom-259262886.html

Шуфутинский, 3 сентября – как песня стала мемом?

Шуфутинский, 3 сентября – как песня стала мемом?

Визитной карточкой Михаила Шуфутинского стал шлягер "3 сентября", прозвучавший впервые в исполнении российского шансонье 28 лет назад 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T18:31+0400

2021-09-02T18:31+0400

2021-09-02T18:39+0400

справки

российский шоу-бизнес

михаил шуфутинский

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Старый хит, который лег в основу множества мемов и анекдотов в соцсети, не теряет популярности и в наши дни, но больше всего песню Михаила Шуфутинского слушают непосредственно в этот день, а именно 3 сентября.Sputnik Грузия рассказывает, когда Шуфутинский впервые исполнил песню "3 сентября" и как шлягер стал мемом.Как песня стала мемом?Песню "3 сентября" Шуфутинский исполнил впервые в 1993-м. Лирическая композиция через год вошла в сольный альбом артиста "Гуляй, душа", но огромную популярность в соцсети песня обрела почти через два десятилетия.Первый мем в соцсетях на песню Шуфутинского появился в 2011-м – пользователи распространили фото американского рэпера Рик Росса с цитатой из песни "3 сентября".Выбор героя мема, как выяснилось, не был случайным – в Cети утверждали, что американского рэпера называют "чернокожим двойником" русского артиста. Кстати в 2015-м вышел клип, в котором Рик Росс вместе с Шуфутинским снялся на композицию "3 сентября".Песня начала становиться мемом с 2013, когда картинки и цитаты из песни "3 сентября" стали широко распространяться.Народным песенным мемом "3 сентября" Шуфутинского стала в последние годы. Каждый год пользователи соцсетей 3 сентября делятся друг с другом огромным количеством смешных картинок, основанных на цитатах из композиции, а также публикуют фотографии самого шансонье.Сам Шуфутинский не считает, что песня своей популярностью обязана каким-то мемам. По словам шансонье, хорошую песню никакой мем не загубит, а плохую - никакой мем не сделает популярной.По хэштегу "3 сентября" в Интернет-ресурсах помимо мемов и множества шуток можно найти и экзотические каверы.Так, например, латиноамериканский коллектив Марьячи Лос Панчос записал несколько лет назад свою кавер-версию на песню "3 сентября". Шуфутинский не против такой рекламы и благодарит почитателей за такую преданность.Судьбоносная встречаШуфутинский вернулся на Родину в 1992-м и с тех самых пор живет в Москве, где и родился. После возвращения артист познакомился с композитором Игорем Крутым, который предложил ему песню "3 сентября" на стихи Игоря Николаева.Аранжировку к "3 сентября" сделал Евгений Кобылянский, работавший тогда музыкальным руководителем оркестра Шуфутинского.Изначально песня "3 сентября" предназначалась для другого исполнителя, но Шуфутинский, почувствовав "магнетизм", исходящий от нее, решил, что сам должен ее спеть. К тому времени Крутой, не успевший еще пообещать песню другому исполнителю, отдал ее Шуфутинскому.Шуфутинский не скрывает своей любви к песне "3 сентября" - по его словам, композиция популярна всегда, а не только третьего сентября, поэтому без этого шлягера не проходит практически ни один концерт.В то же время Шуфутинский позволяет только себе слегка критиковать композицию "3 сентября", любовно называя ее излишне драматичной и немного затянутой.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , российский шоу-бизнес, михаил шуфутинский