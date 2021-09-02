https://sputnik-georgia.ru/20210902/sovremennye-roboty-issleduyut-dno-chernogo-morya-u-poberezhya-gruzii-259252790.html
Современные роботы исследуют дно Черного моря у побережья Грузии
Современные роботы исследуют дно Черного моря у побережья Грузии
Подводный робот позволяет проводить исследования на недоступных для водолазов глубинах до 450 метров даже в условиях ограниченной видимости 02.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-02T15:05+0400
2021-09-02T15:05+0400
2021-09-02T15:05+0400
общество
новости
грузия
национальное агентство окружающей среды
черное море
экология в грузии
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды впервые в Грузии обследовало дно Черного моря с помощью подводного робота, говорится в сообщении Агентства.По данным Агентства, робот, помимо проведения подводных гидробиологических исследований, предоставляет уникальную возможность контролировать глубины моря и внутренних водоемов."Новое высокотехнологичное оборудование значительно поможет Национальному агентству окружающей среды улучшить мониторинг Черного моря", – говорится в заявлении.Подводный робот позволяет проводить исследования на недоступных для водолазов глубинах до 450 метров даже в условиях ограниченной видимости, а также вести видео- и аудиозапись текущей обстановки, мониторинг и сканирование морского дна.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210621/Novyy-sezon-otdykha-na-Chernom-more----kak-turisty-razvlekayutsya-v-Batumi-252084129.html
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общество, новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, черное море, экология в грузии
Современные роботы исследуют дно Черного моря у побережья Грузии
Подводный робот позволяет проводить исследования на недоступных для водолазов глубинах до 450 метров даже в условиях ограниченной видимости
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik.
Национальное агентство окружающей среды впервые в Грузии обследовало дно Черного моря с помощью подводного робота, говорится в сообщении
Агентства.
По данным Агентства, робот, помимо проведения подводных гидробиологических исследований, предоставляет уникальную возможность контролировать глубины моря и внутренних водоемов.
"Новое высокотехнологичное оборудование значительно поможет Национальному агентству окружающей среды улучшить мониторинг Черного моря", – говорится в заявлении.
Подводный робот позволяет проводить исследования на недоступных для водолазов глубинах до 450 метров даже в условиях ограниченной видимости, а также вести видео- и аудиозапись текущей обстановки, мониторинг и сканирование морского дна.
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