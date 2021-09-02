https://sputnik-georgia.ru/20210902/uchitelnitsa-iz-rachisubani--chempionka-gretsii-po-strelbe-iz-luka-i-ee-mechta-259251978.html

Учительница из Рачисубани – чемпионка Греции по стрельбе из лука и ее мечта

Учительница из Рачисубани – чемпионка Греции по стрельбе из лука и ее мечта

Рубрика "Грузины за рубежом" знакомит с проживающей в Афинах Майей Саакадзе, которая исполнила свои мечты в Греции 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T15:20+0400

2021-09-02T15:20+0400

2021-09-02T15:20+0400

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Среднюю школу Майя Саакадзе окончила в Грузии, в селе Рачисубани Болнисского района. Окончив вуз, она начала преподавать химию в родной школе. Тогда, в сложный период для нашей страны, когда все думали только о том, чтобы выжить, Майя, наверное, не могла озвучить свою давнишнюю мечту – овладеть стрельбой из лука. Причем не на любительском, а на профессиональном уровне.Уехав за рубеж, она сумела добиться того, что стала чемпионкой Греции по этому виду спорта и была удостоена 12 медалей в различных категориях. Сегодня она участвует в соревнованиях и как сертифицированный судья. Кроме того, исполнилась и ее другая мечта – вспомнила прежнее увлечение, начала мастерить различные украшения и даже открыла собственный магазин в Афинах. Но и это еще не все – говорит, что неисполненными остались еще многие ее мечты…– Думаю, сегодня о вашей эмигрантской жизни знают больше, нежели о том, что было в Грузии?- Действительно! Моя жизнь поделена на две части – до эмиграции и в эмиграции, и эти периоды очень отличаются друг от друга.– Какой была ваша жизнь в Грузии до эмиграции?– Родилась и выросла в селе Хатисопели. У меня было замечательное, счастливое детство. Тогда в моем селе была только восьмилетняя школа, и поэтому среднюю школу я окончила в мамином селе – Рачисубани. Очень любила технические предметы – физику, химию, математику и решила поступать в политехнический институт. Поступила на химический факультет.– После института работали по специальности?– Что было после перестройки, мы все знаем. Я только окончила институт. И не сумев найти работу в городе, вернулась в родное село. В тот период была нехватка учителей, и после переподготовки начала работать преподавателем химии в школе, которую сама окончила. Параллельно преподавала и рукоделие – макраме и вязание.– При знакомстве с вашей эмигрантской жизнью у меня осталось впечатление, что за рубеж вы уехали, чтобы исполнить свои мечты и самореализоваться…– Нет. За рубеж я уехала, чтобы спасти себя и свою семью. В Грузии тогда была очень тяжелая ситуация. Была инфляция, в обороте были купоны, которые вообще не имели цены. Зарплату то выдавали, то нет. Перед тем как уехать, я ее не получала целые полгода… Мой сын тогда был маленьким. Решение уехать далось нелегко, но иначе я не смогла бы его вырастить. В Грецию уезжала в надежде на то, что через три года вернусь, но… Жизнь поставила меня перед иной реальностью.– Когда настала пора исполнения мечты?– Желание исполнить свои мечты и самореализоваться у меня появилось, когда я относительно встала на ноги, изучила греческий язык, улучшила свое экономическое положение, обрела круг знакомых. Тогда уже я не довольствовалась достигнутым и хотела добиваться большего.– Наверное, прежде всего, это коснулось вашего желания освоить стрельбу из лука?– Да, это было мечтой детства, которую мне не удалось исполнить в Грузии в силу ряда причин. Тренироваться начала в 33-летнем возрасте. Вообще, в этом виде спорта можно тренироваться, начиная с 10 лет. Тренировалась я много, пока научилась попадать стрелой в цель. Для этого понадобилось больше терпения и желания. К своей большой цели я двигалась небольшими шагами, но без остановок. Начала интенсивно тренироваться в одном из греческих клубов.– В один прекрасный день вы стали чемпионкой Греции. Как вам вспоминается этот день?– Сегодня на соревнования я выхожу от имени Греции. В 2006 году на командном соревновании чемпионата Греции мы взяли первое место. В тот день я была очень горда и счастлива. В 2009 году в Болгарии вышла на второе место как в индивидуальном, так и в командном соревновании – в стрельбе на 70 метров. В 2012 году на 70 м стала обладательницей первого места. В тот же год, чуть позже, заняла первое место в стрельбе на 18 метров.– Была еще мечта, связанная с искусством, и она исполнилась тоже?– Рукоделием я увлекалась сызмальства. Точно и не помню, когда, обученная бабушкой, начала вязать. Я тайно брала бусы мамы, разрывала их и снова собирала. Очень любила украшения. Для их изготовления пользуюсь всеми материалами, кроме золота. Даже салфетками для рук. Мне очень нравится сочетать различные материалы. В основном использую мельхиор, медь и серебро.– Когда вы открыли собственную галерею?– Это тоже было исполнением моей мечты. Но ровно через три месяца началась пандемия и галерею из-за этого закрыли. Мы не успели нормально поработать. Сейчас я снова постепенно набираю старт, и я открыла интернет-магазин, откуда желающие могут не выходя из дома приобретать украшения и не только. Причем из любого уголка Земли.– Наверное, по той же причине на данном этапе и тренироваться не удается?– Да, из-за пандемии все остановлено. Надеюсь, скоро все вернется в строй, и я продолжу заниматься своим любимым видом спорта. Между прочим, я уже получила сертификат судьи, и в соревнованиях участвовала и в этом качестве.– Можете ли вы сегодня сказать, что на главном соревновании жизни вы попали в десятку?– Сейчас точно могу сказать, что попала в десятку, но многие мечты и цели еще остались… Каждая достигнутая цель – это начало нового. Это не конец, поскольку мне еще в прямом и переносном смысле осталось выпустить много стрел и попасть в десятку.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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