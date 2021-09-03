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Безграничная любовь: песик со страстью зацеловал котика – умилительное видео
Безграничная любовь: песик со страстью зацеловал котика – умилительное видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T17:30+0400
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Этот любвеобильный питомец вмиг развеял все мифы о вражде собак и кошек.На кадрах видно, как серый британец лежит на спине на диване, а сверху над ним стоит маленький песик. Он будто одержим – с такой страстью питомец целует пушистого, что тому, кажется, даже тяжело дышать. Но в целом видно, что британец совсем не против таких ласк.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Безграничная любовь: песик со страстью зацеловал котика – умилительное видео

17:30 03.09.2021
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© TikTok / masna375Безграничная любовь: песик со страстью зацеловал котика – умилительное видео
Безграничная любовь: песик со страстью зацеловал котика – умилительное видео - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© TikTok / masna375
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Этот любвеобильный питомец вмиг развеял все мифы о вражде собак и кошек.
 
На кадрах видно, как серый британец лежит на спине на диване, а сверху над ним стоит маленький песик. Он будто одержим – с такой страстью питомец целует пушистого, что тому, кажется, даже тяжело дышать. Но в целом видно, что британец совсем не против таких ласк.
Смотрите на видео также:
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