https://sputnik-georgia.ru/20210903/bezgranichnaya-lyubov-pesik-so-strastyu-zatseloval-kotika--umilitelnoe-video-259299314.html
Безграничная любовь: песик со страстью зацеловал котика – умилительное видео
Безграничная любовь: песик со страстью зацеловал котика – умилительное видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T17:30+0400
2021-09-03T17:30+0400
2021-09-03T17:30+0400
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Этот любвеобильный питомец вмиг развеял все мифы о вражде собак и кошек.На кадрах видно, как серый британец лежит на спине на диване, а сверху над ним стоит маленький песик. Он будто одержим – с такой страстью питомец целует пушистого, что тому, кажется, даже тяжело дышать. Но в целом видно, что британец совсем не против таких ласк.Смотрите на видео также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Безграничная любовь: песик со страстью зацеловал котика – умилительное видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Этот любвеобильный питомец вмиг развеял все мифы о вражде собак и кошек.
На кадрах видно, как серый британец лежит на спине на диване, а сверху над ним стоит маленький песик. Он будто одержим – с такой страстью питомец целует пушистого, что тому, кажется, даже тяжело дышать. Но в целом видно, что британец совсем не против таких ласк.
Любвеобильный кот зацеловал питбуля, и его улыбка до ушей бесценна
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