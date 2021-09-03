https://sputnik-georgia.ru/20210903/bezgranichnaya-lyubov-pesik-so-strastyu-zatseloval-kotika--umilitelnoe-video-259299314.html

Безграничная любовь: песик со страстью зацеловал котика – умилительное видео

Безграничная любовь: песик со страстью зацеловал котика – умилительное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T17:30+0400

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Этот любвеобильный питомец вмиг развеял все мифы о вражде собак и кошек.На кадрах видно, как серый британец лежит на спине на диване, а сверху над ним стоит маленький песик. Он будто одержим – с такой страстью питомец целует пушистого, что тому, кажется, даже тяжело дышать. Но в целом видно, что британец совсем не против таких ласк.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео