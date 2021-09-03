https://sputnik-georgia.ru/20210903/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-034-259275942.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 034

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 034

За последние 24 часа от коронавируса скончались 86 человек, выздоровели за сутки 3 952 человека, а с начала пандемии – 506 486 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T10:54+0400

2021-09-03T10:54+0400

2021-09-03T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 034. Скончались 86.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 559 943 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 952 человека, а с начала пандемии – 506 486. Скончались 506 486.За сутки сделано 36 400 тестов, в том числе 21 132 на антиген и 15 268 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 8,34%, за последние 14 дней – 9,72%, за последние семь дней – 8,98%.К этому времени сделано 1 259 391 прививка, в том числе за последние сутки – 23 518.В карантине в данное время находятся 111 человек, в стационарах – 7 210, в ковид-гостиницах – 2 542.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210902/koronavirus-nachal-evolyutsionirovat-bystree-zayavili-uchenye-259256075.html

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