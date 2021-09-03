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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-034-259275942.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 034
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 034
За последние 24 часа от коронавируса скончались 86 человек, выздоровели за сутки 3 952 человека, а с начала пандемии – 506 486 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T10:54+0400
2021-09-03T11:21+0400
четвертая волна
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 034. Скончались 86.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 559 943 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 952 человека, а с начала пандемии – 506 486. Скончались 506 486.За сутки сделано 36 400 тестов, в том числе 21 132 на антиген и 15 268 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 8,34%, за последние 14 дней – 9,72%, за последние семь дней – 8,98%.К этому времени сделано 1 259 391 прививка, в том числе за последние сутки – 23 518.В карантине в данное время находятся 111 человек, в стационарах – 7 210, в ковид-гостиницах – 2 542.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/koronavirus-nachal-evolyutsionirovat-bystree-zayavili-uchenye-259256075.html
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новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 034

10:54 03.09.2021 (обновлено: 11:21 03.09.2021)
856
© press-service of George GakhariaЭпидемия коронавируса - избиратели на предвыборной встрече в масках
Эпидемия коронавируса - избиратели на предвыборной встрече в масках - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© press-service of George Gakharia
За последние 24 часа от коронавируса скончались 86 человек, выздоровели за сутки 3 952 человека, а с начала пандемии – 506 486
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 034. Скончались 86.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 559 943 случая заражения.
Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
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Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 952 человека, а с начала пандемии – 506 486. Скончались 506 486.
За сутки сделано 36 400 тестов, в том числе 21 132 на антиген и 15 268 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 8,34%, за последние 14 дней – 9,72%, за последние семь дней – 8,98%.
К этому времени сделано 1 259 391 прививка, в том числе за последние сутки – 23 518.
В карантине в данное время находятся 111 человек, в стационарах – 7 210, в ковид-гостиницах – 2 542.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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