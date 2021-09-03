Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210903/chto-my-edim-v-gruzii-presekli-popytku-vvoza-iz-turtsii-zarazhennogo-kartofelya-259295132.html
Что мы едим: в Грузии пресекли попытку ввоза из Турции зараженного картофеля
Что мы едим: в Грузии пресекли попытку ввоза из Турции зараженного картофеля
В страну-экспортер с границы обратно было отправлено 49,3 тонны опасного для здоровья картофеля 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T17:48+0400
2021-09-03T17:48+0400
экономика
новости
грузия
таможня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23405/30/234053004_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_6204f40e54aeae07077898b85fa0b181.jpg
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В Грузию пытались ввезти 49,3 тонны зараженного картофеля из Турции, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.Две фуры с картофелем были остановлены и проверены таможенниками на контрольно-пропускном пункте "Сарпи".Сотрудники отдела санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного департамента проверили образцы картофеля в лаборатории и обнаружили в них "карантинные вредные организмы в большом количестве". Картофель оказался больным.Груз был отправлен обратно в страну-экспортер - Турцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210805/Chto-my-edim--v-Gruzii-obnaruzhili-nedobrokachestvennye-myasoprodukty-252510366.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23405/30/234053004_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_4887ee7830355678c2ab14d914c40a42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, таможня

Что мы едим: в Грузии пресекли попытку ввоза из Турции зараженного картофеля

17:48 03.09.2021
132
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliКартофель грузинского производства, подготовленный к продаже
Картофель грузинского производства, подготовленный к продаже - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В страну-экспортер с границы обратно было отправлено 49,3 тонны опасного для здоровья картофеля
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В Грузию пытались ввезти 49,3 тонны зараженного картофеля из Турции, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
Две фуры с картофелем были остановлены и проверены таможенниками на контрольно-пропускном пункте "Сарпи".
Тбилисский рынок перед Пасхой - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2021
Что мы едим? В Грузии обнаружили недоброкачественные мясопродукты
5 августа, 12:53
2885
Сотрудники отдела санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного департамента проверили образцы картофеля в лаборатории и обнаружили в них "карантинные вредные организмы в большом количестве". Картофель оказался больным.
Груз был отправлен обратно в страну-экспортер - Турцию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:35Ртвели 2021: в Кахети переработано более 30 тысяч тонн винограда
18:24Палестинец погиб в столкновениях с израильскими войсками в секторе Газа
18:18Шоу талантов "Ничиери" готовит для зрителей десятый сезон
18:03Минздрав Грузии работает над новой моделью управления ковид-пациентами
17:54Выпуск юбилейного сезона "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября
17:48Что мы едим: в Грузии пресекли попытку ввоза из Турции зараженного картофеля
17:33"Нужно объединяться" – Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
17:18Посольство Грузии в Турции предупреждает сограждан
17:13Художница-скульптор создает удивительные шедевры из картонных коробок - фото
17:03"Пакистанский поток": Россия идет на юг, и это только начало
16:47Каков критический возраст ковид-пациентов в Грузии
16:41В Тбилиси вновь взбунтовались торговцы - их не устраивает арендная плата за рабочие места
16:32Сильный ветер сохранится в Грузии до 4 сентября
16:21Премьер Грузии: Иванишвили больше не финансирует "Грузинскую мечту"
16:00Театр Руставели откроет новый сезон 20 сентября спектаклем "Награда?!."
15:46Кандидат в мэры Хашури снял свою кандидатуру с выборов в пользу "Грузинской мечты"
15:13Левану Васадзе диагностировали рак крови
14:59Город для людей: Анна Долидзе устроила марш матерей в Тбилиси
14:29Кто как отреагировал на заявление президента Грузии: реакция власти и оппозиции
14:08Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида – видео