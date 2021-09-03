https://sputnik-georgia.ru/20210903/chto-my-edim-v-gruzii-presekli-popytku-vvoza-iz-turtsii-zarazhennogo-kartofelya-259295132.html

Что мы едим: в Грузии пресекли попытку ввоза из Турции зараженного картофеля

Что мы едим: в Грузии пресекли попытку ввоза из Турции зараженного картофеля

В страну-экспортер с границы обратно было отправлено 49,3 тонны опасного для здоровья картофеля 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T17:48+0400

2021-09-03T17:48+0400

2021-09-03T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В Грузию пытались ввезти 49,3 тонны зараженного картофеля из Турции, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.Две фуры с картофелем были остановлены и проверены таможенниками на контрольно-пропускном пункте "Сарпи".Сотрудники отдела санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного департамента проверили образцы картофеля в лаборатории и обнаружили в них "карантинные вредные организмы в большом количестве". Картофель оказался больным.Груз был отправлен обратно в страну-экспортер - Турцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210805/Chto-my-edim--v-Gruzii-obnaruzhili-nedobrokachestvennye-myasoprodukty-252510366.html

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