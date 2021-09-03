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Что мы едим: в Грузии пресекли попытку ввоза из Турции зараженного картофеля
Что мы едим: в Грузии пресекли попытку ввоза из Турции зараженного картофеля
В страну-экспортер с границы обратно было отправлено 49,3 тонны опасного для здоровья картофеля 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T17:48+0400
2021-09-03T17:48+0400
2021-09-03T17:48+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В Грузию пытались ввезти 49,3 тонны зараженного картофеля из Турции, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.Две фуры с картофелем были остановлены и проверены таможенниками на контрольно-пропускном пункте "Сарпи".Сотрудники отдела санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного департамента проверили образцы картофеля в лаборатории и обнаружили в них "карантинные вредные организмы в большом количестве". Картофель оказался больным.Груз был отправлен обратно в страну-экспортер - Турцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210805/Chto-my-edim--v-Gruzii-obnaruzhili-nedobrokachestvennye-myasoprodukty-252510366.html
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экономика, новости, грузия, таможня
Что мы едим: в Грузии пресекли попытку ввоза из Турции зараженного картофеля
В страну-экспортер с границы обратно было отправлено 49,3 тонны опасного для здоровья картофеля
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik.
В Грузию пытались ввезти 49,3 тонны зараженного картофеля из Турции, сообщает
Служба доходов Минфина Грузии.
Две фуры с картофелем были остановлены и проверены таможенниками на контрольно-пропускном пункте "Сарпи".
Сотрудники отдела санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного департамента проверили образцы картофеля в лаборатории и обнаружили в них "карантинные вредные организмы в большом количестве". Картофель оказался больным.
Груз был отправлен обратно в страну-экспортер - Турцию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.