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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/covid-statistika-gruzii-novyy-antirekord-smertnosti-259281381.html
COVID-статистика Грузии: новый антирекорд смертности
COVID-статистика Грузии: новый антирекорд смертности
За минувшие сутки жертвами коронавируса в Грузии стали 86 человек – это самый высокий показатель смертности за всю пандемию 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T11:57+0400
2021-09-03T11:57+0400
четвертая волна
новости
грузия
коронавирус covid-19
статистика
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 36 400 тестов на коронавирус: 21 132 – на антиген, 15 268 – ПЦР-тестов и выявлено 3 034 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 559 943 случая инфицирования.За последние сутки от коронавируса выздоровели 3 952 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 506 486 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 86 человек, а с начала пандемии – 7 649.Из 3 034 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 202, Аджарии – 282, Имерети – 375, Квемо Картли – 188, Шида Картли – 213, Гурии – 84, Самегрело - Земо Сванети – 237, Кахети – 289, Мцхета-Мтианети – 72, Самцхе-Джавахети – 69, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.На данный момент в Грузии 45 782 активных случаев, из них 7 210 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 577 пациентов тяжелое, 385 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 542 пациента находятся в ковид-гостиницах. 36 030 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 111 человек, в самоизоляции – 41 826.Показатель положительности, по данным на 2 сентября, составляет 8,34%, за две недели – 8,34%, за семь дней – 8,98%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/koronavirus-nachal-evolyutsionirovat-bystree-zayavili-uchenye-259256075.html
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новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

COVID-статистика Грузии: новый антирекорд смертности

11:57 03.09.2021
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© photo: courtesy of press-service of Moscow City Hall / Перейти в фотобанкСтационар для лечения пациентов с коронавирусом
Стационар для лечения пациентов с коронавирусом - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: courtesy of press-service of Moscow City Hall
/
Перейти в фотобанк
За минувшие сутки жертвами коронавируса в Грузии стали 86 человек – это самый высокий показатель смертности за всю пандемию
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 36 400 тестов на коронавирус: 21 132 – на антиген, 15 268 – ПЦР-тестов и выявлено 3 034 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 559 943 случая инфицирования.
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За последние сутки от коронавируса выздоровели 3 952 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 506 486 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 86 человек, а с начала пандемии – 7 649.
Из 3 034 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 202, Аджарии – 282, Имерети – 375, Квемо Картли – 188, Шида Картли – 213, Гурии – 84, Самегрело - Земо Сванети – 237, Кахети – 289, Мцхета-Мтианети – 72, Самцхе-Джавахети – 69, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.
На данный момент в Грузии 45 782 активных случаев, из них 7 210 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 577 пациентов тяжелое, 385 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 542 пациента находятся в ковид-гостиницах. 36 030 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 111 человек, в самоизоляции – 41 826.
Показатель положительности, по данным на 2 сентября, составляет 8,34%, за две недели – 8,34%, за семь дней – 8,98%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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