https://sputnik-georgia.ru/20210903/covid-statistika-gruzii-novyy-antirekord-smertnosti-259281381.html

COVID-статистика Грузии: новый антирекорд смертности

COVID-статистика Грузии: новый антирекорд смертности

За минувшие сутки жертвами коронавируса в Грузии стали 86 человек – это самый высокий показатель смертности за всю пандемию 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T11:57+0400

2021-09-03T11:57+0400

2021-09-03T11:57+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 36 400 тестов на коронавирус: 21 132 – на антиген, 15 268 – ПЦР-тестов и выявлено 3 034 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 559 943 случая инфицирования.За последние сутки от коронавируса выздоровели 3 952 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 506 486 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 86 человек, а с начала пандемии – 7 649.Из 3 034 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 202, Аджарии – 282, Имерети – 375, Квемо Картли – 188, Шида Картли – 213, Гурии – 84, Самегрело - Земо Сванети – 237, Кахети – 289, Мцхета-Мтианети – 72, Самцхе-Джавахети – 69, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.На данный момент в Грузии 45 782 активных случаев, из них 7 210 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 577 пациентов тяжелое, 385 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 542 пациента находятся в ковид-гостиницах. 36 030 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 111 человек, в самоизоляции – 41 826.Показатель положительности, по данным на 2 сентября, составляет 8,34%, за две недели – 8,34%, за семь дней – 8,98%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210902/koronavirus-nachal-evolyutsionirovat-bystree-zayavili-uchenye-259256075.html

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