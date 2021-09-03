https://sputnik-georgia.ru/20210903/desyatyy-sezon-teleshou-tantsuyut-zvezdy-startuet-v-gruzii-259298713.html

Десятый сезон телешоу "Танцуют звезды" стартует в Грузии

Десятый сезон телешоу "Танцуют звезды" стартует в Грузии

Главный приз популярного шоу - квартира, ее получает "любитель", то есть непрофессиональный танцовщик в звездной паре 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T19:09+0400

2021-09-03T19:09+0400

2021-09-03T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Десятый сезон одного из рейтинговых шоу "Танцуют звезды" вскоре вновь порадует зрителей.На официальной странице проекта в Facebook пока лишь обещают, что шоу начнется "скоро". Другие подробности организаторы оставляют в тайне.Удивлять они умеют, ведь в прошлом сезоне председателем членов жюри был живая легенда фламенко Хоакин Кортес. Коллегами по судейству были известная телеведущая Софико Шеварднадзе и герой светской хроники, продюсер Ираклий Макацария.Победителями девятого сезона стали актриса Анка Васадзе и ее партнер Ото Поладашвили.Что касается правил, то после первого тура, который не является конкурсным, а носит ознакомительный характер, все десять пар остаются в проекте. Далее телезрители в течение недели могут отправлять сообщения за своих фаворитов на индивидуальные номера, а конкурсанты исполняют разные танцы и перформансы. Пары, набравшие наибольшее число голосов, остаются в проекте до следующего тура.Конкурсные пары состоят из профессионального и непрофессионального танцовщика (актер, певец, ведущий, блогер и т. д.). Главный приз популярного шоу - квартира, ее получает "любитель".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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