Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210903/desyatyy-sezon-teleshou-tantsuyut-zvezdy-startuet-v-gruzii-259298713.html
Десятый сезон телешоу "Танцуют звезды" стартует в Грузии
Десятый сезон телешоу "Танцуют звезды" стартует в Грузии
Главный приз популярного шоу - квартира, ее получает "любитель", то есть непрофессиональный танцовщик в звездной паре 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T19:09+0400
2021-09-03T19:09+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
новости
грузия
шоу "танцуют звезды"
танцы
шоу "танцы"
грузинский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24712/77/247127717_309:326:1817:1174_1920x0_80_0_0_9eeaebb6f742a2319dea2e0316fc7c30.jpg
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Десятый сезон одного из рейтинговых шоу "Танцуют звезды" вскоре вновь порадует зрителей.На официальной странице проекта в Facebook пока лишь обещают, что шоу начнется "скоро". Другие подробности организаторы оставляют в тайне.Удивлять они умеют, ведь в прошлом сезоне председателем членов жюри был живая легенда фламенко Хоакин Кортес. Коллегами по судейству были известная телеведущая Софико Шеварднадзе и герой светской хроники, продюсер Ираклий Макацария.Победителями девятого сезона стали актриса Анка Васадзе и ее партнер Ото Поладашвили.Что касается правил, то после первого тура, который не является конкурсным, а носит ознакомительный характер, все десять пар остаются в проекте. Далее телезрители в течение недели могут отправлять сообщения за своих фаворитов на индивидуальные номера, а конкурсанты исполняют разные танцы и перформансы. Пары, набравшие наибольшее число голосов, остаются в проекте до следующего тура.Конкурсные пары состоят из профессионального и непрофессионального танцовщика (актер, певец, ведущий, блогер и т. д.). Главный приз популярного шоу - квартира, ее получает "любитель".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24712/77/247127717_539:315:1726:1205_1920x0_80_0_0_7e8f4632a5a192f38426d7a4c2303c0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, шоу "танцуют звезды", танцы, шоу "танцы", грузинский шоу-бизнес

Десятый сезон телешоу "Танцуют звезды" стартует в Грузии

19:09 03.09.2021
241
© Facebook / Dwts TV ImediШоу "Танцуют звезды" на телеканале "Имеди"
Шоу Танцуют звезды на телеканале Имеди - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© Facebook / Dwts TV Imedi
Главный приз популярного шоу - квартира, ее получает "любитель", то есть непрофессиональный танцовщик в звездной паре
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Десятый сезон одного из рейтинговых шоу "Танцуют звезды" вскоре вновь порадует зрителей.
На официальной странице проекта в Facebook пока лишь обещают, что шоу начнется "скоро". Другие подробности организаторы оставляют в тайне.
Удивлять они умеют, ведь в прошлом сезоне председателем членов жюри был живая легенда фламенко Хоакин Кортес. Коллегами по судейству были известная телеведущая Софико Шеварднадзе и герой светской хроники, продюсер Ираклий Макацария.
© photo: DWTS TV Imedi / FBШоу "Танцуют звезды"
Шоу Танцуют звезды - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
Шоу "Танцуют звезды"
© photo: DWTS TV Imedi / FB
Победителями девятого сезона стали актриса Анка Васадзе и ее партнер Ото Поладашвили.
Что касается правил, то после первого тура, который не является конкурсным, а носит ознакомительный характер, все десять пар остаются в проекте. Далее телезрители в течение недели могут отправлять сообщения за своих фаворитов на индивидуальные номера, а конкурсанты исполняют разные танцы и перформансы. Пары, набравшие наибольшее число голосов, остаются в проекте до следующего тура.
Конкурсные пары состоят из профессионального и непрофессионального танцовщика (актер, певец, ведущий, блогер и т. д.). Главный приз популярного шоу - квартира, ее получает "любитель".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:18На что Грузия потратит "легкие деньги" от МВФ
20:01Детские сады в столице Грузии начнут раздачу продуктов с 15 сентября
19:44Премьер-министр Грузии: локдаун – это не выход из положения
19:27Главный эпидемиолог Грузии призвал политиков помочь в инфокампании вакцинации
19:09Десятый сезон телешоу "Танцуют звезды" стартует в Грузии
18:35Ртвели 2021: в Кахети переработано более 30 тысяч тонн винограда
18:24Палестинец погиб в столкновениях с израильскими войсками в секторе Газа
18:18Шоу талантов "Ничиери" готовит для зрителей десятый сезон
18:03Минздрав Грузии работает над новой моделью управления ковид-пациентами
17:54Выпуск юбилейного сезона "Ты супер!" выйдет в эфир 5 сентября
17:48Что мы едим: в Грузии пресекли попытку ввоза из Турции зараженного картофеля
17:33"Нужно объединяться" – Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
17:18Посольство Грузии в Турции предупреждает сограждан
17:13Художница-скульптор создает удивительные шедевры из картонных коробок - фото
17:03"Пакистанский поток": Россия идет на юг, и это только начало
16:47Каков критический возраст ковид-пациентов в Грузии
16:41В Тбилиси вновь взбунтовались торговцы - их не устраивает арендная плата за рабочие места
16:32Сильный ветер сохранится в Грузии до 4 сентября
16:21Премьер Грузии: Иванишвили больше не финансирует "Грузинскую мечту"
16:00Театр Руставели откроет новый сезон 20 сентября спектаклем "Награда?!."