https://sputnik-georgia.ru/20210903/evreyskiy-kalendar-na-5782-god-prazdniki-i-posty-po-mesyatsam-259307285.html

Еврейский календарь на 5782 год: праздники и посты по месяцам

Еврейский календарь на 5782 год: праздники и посты по месяцам

Приближается еврейский Новый год - по иудейскому летоисчислению наступает 5782 год с момента сотворения мира - по григорианскому календарю он соответствует... 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T23:14+0400

2021-09-03T23:14+0400

2021-09-03T23:41+0400

справки

календарь религиозных праздников

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Новый год по еврейскому календарю начинается в первый день месяца Тишрей - в 2021-м он выпадает на 7 сентября.Sputnik Грузия рассказывает о еврейских праздниках, постах и важных событиях, а также об их датах как в иудейском, так и григорианском календаре по месяцам на предстоящий год.Еврейский календарьЕврейский календарь, по верованиям иудеев, ведет отсчет с 7 октября 3761 года до нашей эры - ее называют Эрой от Адама.С библейских времен месяцы и годы еврейского календаря определяются лунными и солнечными циклами, соответственно, на продолжительность года оказывают влияние оба небесных тела.Год, по еврейскому календарю, делится на двенадцать месяцев - в разные годы они могут соответствовать различным месяцам григорианского календаря.Дни в еврейском календаре, в соответствии с Торой, считаются от заката до заката, поэтому все праздники начинают отмечать накануне с заходом солнца.А вот большинство постов, по еврейскому календарю, начинаются в день на рассвете, за исключением 9 Ава и Йом Киппура. Эти посты евреи соблюдают с заходом солнца накануне.Если пост выпадает на субботу, его переносят на другой день. Шабат – это седьмой день недели, который у евреев по сути является праздником.Начало годаМесяц Тишрей – первый месяц гражданского и седьмой библейского года в еврейском календаре, насыщен праздниками. По григорианскому календарю он приходится на сентябрь-октябрь.Рош ха-Шана - еврейский Новый год начинается 1 Тишрея (7 сентября) и длится два дня. Это один из наиболее важных праздников, в который предопределяются судьбы и события на предстоящие 12 месяцев.Пост ГедалииДень траура, который отмечают 3 числа месяца Тишрей (9 сентября) - сразу после празднования Рош ха-Шана. Пост длится от восхода солнца до появления первых звезд – в этот период верующие ничего не едят и не пьют. Это один из четырех постов, установленных в память о разрушении Храма.Йом КиппурДень искупления и Высшего суда празднуют 10 Тишрея (16 сентября). Пост завершает "десять дней покаяния", которые начинаются в Судный день. В Йом Киппур верующим отпускаются грехи и утверждается приговор, вынесенный Всевышним каждому на предстоящие 12 месяцев.Праздник СуккотСуккот или "Праздник шалашей", установленный в память о сорокалетнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную, начинается 15 Тишрея (21 сентября) и длится семь дней.Шмини АцеретЧереду осенних еврейских праздников завершает Шмини Ацерет. Тора особо выделяет восьмой день от начала празднования Суккот. По решению мудрецов, евреи в этот день заканчивают ежегодный цикл чтения Торы и начинают ее чтение с начала.ХанукаИудейский праздник свечей, по еврейскому календарю, начинается 25 Кислева (29 ноября) и длится восемь дней. Еврейский праздник свечей отмечают в память о великом чуде – оно произошло в древнем Израиле во II веке до нашей эры при повторном освящении Храма после победы еврейских повстанцев над войсками селевкидского царя Антиоха.Пост 10 ТеветаДесятого Тевета (14 декабря), по еврейскому календарю, иудеи соблюдают пост в память о несчастьях, которые постигли Израиль 8, 9 и 10 числа этого месяца. Это один из четырех постов, установленных в память о разрушении Храма. Он длится с утра до вечера – в этот период евреям нельзя есть и пить.Вавилонский царь Навуходоносор начал осаду Иерусалима именно 10 числа месяца Тевета 424 до нашей эры. Через два с половиной года осада завершилась разрушением города, сожжением Храма и высылкой евреев в Вавилон.ПуримПурим - самый веселый иудейский праздник. По еврейскому календарю Пурим отмечают 14 числа месяца Адара II (17 марта 2022). Праздник получил название от древнеперсидского слова "pur" ("жребий") и установлен в память о чудесном спасении евреев более 2400 лет назад в Персидском царстве в период правления царя Ахашвероша (Артаксеркс).Пурим - первый всенародный праздник, установленный не Торой, а постановлением мудрецов, и не входит в число церковных. История возникновения праздника довольно подробно описана в одной из ветхозаветных книг.Пост ЭстерПразднику предшествует день траура - по еврейскому календарю пост соблюдают 13 Адара II (16 марта). Пост длится с рассвета до наступления сумерек в канун праздника Пурим. Это дополнительный пост в память о разрушении Храма.Шушан ПуримЭто Пурим, который празднуется 15 Адара II (18 марта). Он так называется, потому что в городе Шушан, согласно установленной традиции, праздновали Пурим 15 числа.ПесахПесах или еврейская Пасха - одно из самых важных событий в иудейской культуре. Праздник посвящен самому главному событию библейской истории - Исходу иудеев из Египта, которое считается началом истории еврейского народа.Празднование исторического исхода иудеев из Египта, по еврейскому календарю, ежегодно начинается 15 Нисана (16 апреля 2022). В Израиле праздник длится неделю, а за его пределами – восемь дней.Пост первенцевПразднику предшествует пост первенцев, установленный на 14 число месяца Нисан (15 апреля) в память о чуде спасения евреев-первенцев от последней, десятой египетской казни, которую Всевышний обрушил на Египет перед исходом евреев.Йом а-ШоаДень Катастрофы — национальный день памяти и траура в Израиле и за его пределами, установленный в 1951-м, отмечается 27 Нисана (28 апреля). В этот день по всему миру вспоминают евреев, ставших жертвами нацизма во время Второй мировой войны.Йом ха-АцмаутЙом ха-Ацмаут или День независимости Израиля — главный государственный праздник, который по еврейскому календарю отмечают 5 Ияра (6 мая) в память о провозглашении Государства Израиль. Если 5 число месяца Ияр выпадает на пятницу или субботу, праздник переносится на предыдущий четверг.Песах ШениВторой или малый Песах отмечают 14 Ияра (15 мая). Он наступает ровно через месяц после кануна обычного Песаха и длится один день. В Песах Шени пасхальную жертву могут принести все те, кто находился в пути или был ритуально нечист в Песах.Лаг ба-ОмерДревнейший иудейский праздник, с которым связано много легенд и преданий, отмечают 18 Ияра (19 мая). История праздника уходит вглубь веков - во время оккупации Израильской земли римлянами евреям под страхом смерти запрещалось изучать Тору. Но были учителя, которые, несмотря на преследования, не подчинялись этому приказу.Йом-ЙерушалаимДень Иерусалима, который празднуют 28 Ияра (29 мая) в честь воссоединения Иерусалима после шестидневной войны (1967), в ходе которой впервые за две тысячи лет был установлен контроль над священными местами – Храмовой горой и Стеной плача.ШавуотШавуот или праздник дарования Торы - один из трех главных иудейских храмовых праздников, по еврейскому календарю отмечают 6 Сивана (5 июня). По преданию, в этот день на горе Синай Моисей получил скрижали Завета с десятью заповедями, поэтому главным событием праздника является слушание Десяти Заповедей.По-еврейски Шавуот означает "недели", поскольку от Песаха его отделяют семь недель. Другое название праздника - Пятидесятница, также напрямую связано со временем его празднования.Пост 17-го ТаммузаОдин из четырех постов, установленных в память о разрушении Храма. Траурный пост связан с тем, что 10 Тевета вавилонский царь Навуходоносор начал осаду Иерусалима, а 17 Таммуза (16 июля) его солдаты проломили городскую стену.Пост 9 АваЭто самый траурный для еврейского народа день — день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, поэтому евреи проводят его в молитвах, соблюдая строгий пост. Пост начинается до захода солнца 8 Ава (5 августа) и заканчивается после появления звезд на небе вечером 9 Ава.Пост 9 Ава — единственный день в году, когда еврей не только не обязан, но и не имеет права изучать Тору (ведь изучение считается источником радости).Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20210516/Kak-prazdnuyut-evreyskiy-prazdnik-Shavuot-2021-traditsii-i-obychai-251737109.html

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справки , календарь религиозных праздников