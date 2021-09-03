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Финляндия-Казахстан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Финляндия-Казахстан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Финляндии и Казахстана состоится 4 сентября на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Начало встречи в 18:00 по... 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T14:14+0400
2021-09-03T14:14+0400
спорт
казахстан
финляндия
прогноз на футбольный матч
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Сборная Казахстана несколько дней назад на своем поле принимала Украину и во второй раз в нынешнем отборе сумела отобрать очки у "желто-синих", сыграв вничью 2:2. Любопытно, что второй свой мяч украинцы забили на 93 минуте, а хозяева сумели сравнять счет уже на 96. Отличился Руслан Валиуллин.Несмотря на добытую ничью, Казахстан по-прежнему замыкает группу "D", набрав в трех матчах два очка. С другой стороны, отставание от той же Украины, у которой на одну встречу больше, всего два балла. Так что для подопечных Талгата Байсуфинова еще не все потеряно.Что касается сборной Финляндии, то "филины" пропускали первый отборочный слот сентября. Подопечные Маркку Канервы провели тест-матч с Уэльсом, завершившийся ничьей 0:0.На данный момент финны занимают третье место в группе, имея в активе два очка. Но, в отличие от Франции и Украины, у которых по четыре игры, "филины" провели всего два матча. При таком ракурсе их шансы на второе место в группе (вряд ли французы отдадут первую строчку) выглядят просто замечательно. Но для подтверждения своих амбиций, финнам необходимо обыгрывать Казахстан в предстоящем матче.На победу хозяев букмекеры предлагают коэффициент 1,5 (против 7,5 у гостей). При этом необходимо отметить, что в 10 последних матчах Казахстан не одержал ни одной победы (шесть поражений при четырех ничьих). У Финляндии дела чуть лучше – в последних 10 играх только одна победа (над Данией на ЕВРО-2020), при тех же шести поражениях.Учитывая турнирную мотивацию обеих сборных, предположу, что матч получится не самым зрелищным. Гости, скорее всего, сосредоточатся на обороне и будут уповать на контрвыпады. Ну а Финляндия будет вынуждена играть первым номером, активно используя фланги и навесы. Предположу, что это приведет минимум к шести угловым у ворот Казахстана.Ставка: Финляндия подаст больше 5.5 угловых за 1,87.
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спорт, казахстан, финляндия, прогноз на футбольный матч

Финляндия-Казахстан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

14:14 03.09.2021
186
© Sputnik / Alexander ImedashviliМатч между сборными Грузии и Казахстана по футболу в рамках Лиги наций УЕФА
Матч между сборными Грузии и Казахстана по футболу в рамках Лиги наций УЕФА - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Финляндии и Казахстана состоится 4 сентября на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Начало встречи в 18:00 по тбилисскому времени
Сборная Казахстана несколько дней назад на своем поле принимала Украину и во второй раз в нынешнем отборе сумела отобрать очки у "желто-синих", сыграв вничью 2:2. Любопытно, что второй свой мяч украинцы забили на 93 минуте, а хозяева сумели сравнять счет уже на 96. Отличился Руслан Валиуллин.
Несмотря на добытую ничью, Казахстан по-прежнему замыкает группу "D", набрав в трех матчах два очка. С другой стороны, отставание от той же Украины, у которой на одну встречу больше, всего два балла. Так что для подопечных Талгата Байсуфинова еще не все потеряно.
Что касается сборной Финляндии, то "филины" пропускали первый отборочный слот сентября. Подопечные Маркку Канервы провели тест-матч с Уэльсом, завершившийся ничьей 0:0.
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкФутбол. ЧЕ-2020. Матч Финляндия - Россия
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Финляндия - Россия - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Финляндия - Россия
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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На данный момент финны занимают третье место в группе, имея в активе два очка. Но, в отличие от Франции и Украины, у которых по четыре игры, "филины" провели всего два матча. При таком ракурсе их шансы на второе место в группе (вряд ли французы отдадут первую строчку) выглядят просто замечательно. Но для подтверждения своих амбиций, финнам необходимо обыгрывать Казахстан в предстоящем матче.
На победу хозяев букмекеры предлагают коэффициент 1,5 (против 7,5 у гостей). При этом необходимо отметить, что в 10 последних матчах Казахстан не одержал ни одной победы (шесть поражений при четырех ничьих). У Финляндии дела чуть лучше – в последних 10 играх только одна победа (над Данией на ЕВРО-2020), при тех же шести поражениях.
Учитывая турнирную мотивацию обеих сборных, предположу, что матч получится не самым зрелищным. Гости, скорее всего, сосредоточатся на обороне и будут уповать на контрвыпады. Ну а Финляндия будет вынуждена играть первым номером, активно используя фланги и навесы. Предположу, что это приведет минимум к шести угловым у ворот Казахстана.
Ставка: Финляндия подаст больше 5.5 угловых за 1,87.
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