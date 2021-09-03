https://sputnik-georgia.ru/20210903/finlyandiya-kazakhstan-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-259286271.html

Финляндия-Казахстан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Финляндия-Казахстан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Финляндии и Казахстана состоится 4 сентября на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Начало встречи в 18:00 по... 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T14:14+0400

2021-09-03T14:14+0400

2021-09-03T14:14+0400

спорт

казахстан

финляндия

прогноз на футбольный матч

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24303/94/243039421_0:40:2001:1165_1920x0_80_0_0_f558665f65524fe492a310243daceced.jpg

Сборная Казахстана несколько дней назад на своем поле принимала Украину и во второй раз в нынешнем отборе сумела отобрать очки у "желто-синих", сыграв вничью 2:2. Любопытно, что второй свой мяч украинцы забили на 93 минуте, а хозяева сумели сравнять счет уже на 96. Отличился Руслан Валиуллин.Несмотря на добытую ничью, Казахстан по-прежнему замыкает группу "D", набрав в трех матчах два очка. С другой стороны, отставание от той же Украины, у которой на одну встречу больше, всего два балла. Так что для подопечных Талгата Байсуфинова еще не все потеряно.Что касается сборной Финляндии, то "филины" пропускали первый отборочный слот сентября. Подопечные Маркку Канервы провели тест-матч с Уэльсом, завершившийся ничьей 0:0.На данный момент финны занимают третье место в группе, имея в активе два очка. Но, в отличие от Франции и Украины, у которых по четыре игры, "филины" провели всего два матча. При таком ракурсе их шансы на второе место в группе (вряд ли французы отдадут первую строчку) выглядят просто замечательно. Но для подтверждения своих амбиций, финнам необходимо обыгрывать Казахстан в предстоящем матче.На победу хозяев букмекеры предлагают коэффициент 1,5 (против 7,5 у гостей). При этом необходимо отметить, что в 10 последних матчах Казахстан не одержал ни одной победы (шесть поражений при четырех ничьих). У Финляндии дела чуть лучше – в последних 10 играх только одна победа (над Данией на ЕВРО-2020), при тех же шести поражениях.Учитывая турнирную мотивацию обеих сборных, предположу, что матч получится не самым зрелищным. Гости, скорее всего, сосредоточатся на обороне и будут уповать на контрвыпады. Ну а Финляндия будет вынуждена играть первым номером, активно используя фланги и навесы. Предположу, что это приведет минимум к шести угловым у ворот Казахстана.Ставка: Финляндия подаст больше 5.5 угловых за 1,87.

казахстан

финляндия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, казахстан, финляндия, прогноз на футбольный матч