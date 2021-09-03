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Город для людей: Анна Долидзе устроила марш матерей в Тбилиси

Город для людей: Анна Долидзе устроила марш матерей в Тбилиси

Кандидат в мэры столицы от партии "Для народа" Анна Долидзе вывела на улицу матерей с детьми 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T14:59+0400

2021-09-03T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Необычная акция матерей с колясками состоялась сегодня на улицах Тбилиси.Организатором так называемого марша матерей стала Анна Долидзе, лидер партии "Для народа" и кандидат в мэры столицы. По ее словам, в Тбилиси нет условий не только для матерей, гуляющих с детьми, но и для других пешеходов, лиц с ОВЗ – городские тротуары узкие и заставлены автомобилями."Чтобы пройти по улице Нуцубидзе, нужно выйти на середину дороги, тем самым подвергнуть риску себя и своего ребенка. Друзья, выберите такого мэра, которого беспокоят проблемы города и который позаботится о том, чтобы этот город был для людей", – сказала Долидзе в своем видеоблоге.Анна Долидзе вместе с другими кандидатами 2 октября будет бороться за пост мэра Тбилиси.В прошлом Анна Долидзе была членом Высшего совета юстиции, советником четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили. В начале своей карьеры же Долидзе активно работала в неправительственном секторе и возглавляла Ассоциацию молодых юристов Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210814/Chislo-kandidatov-v-mery-Tbilisi-uvelichilos-k-gonke-za-post-podklyuchilas-Anna-Dolidze-252581914.html

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политика, новости, грузия, анна долидзе, выборы