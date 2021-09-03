https://sputnik-georgia.ru/20210903/gruzinskiy-tennisist-nikoloz-basilashvili-vyshel-v-tretiy-krug-us-open-259272971.html

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в третий круг US Open

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в третий круг US Open

За выход в 1/8 финала Басилашвили сыграет с еще одним представителем США – Райли Опелкой (22 номер в рейтинге АТР) 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T08:08+0400

2021-09-03T08:08+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР), вышел в третий круг турнира из серии "Большой шлем" – US Open.В матче второго раунда Басилашвили в трех сетах 7:6, 6:3, 7:5 обыграл американца Максима Кресси (151). Матч продолжался два часа и 12 минут.Залогом успеха Басилашвили стала уверенная игра на первой подаче, после которой он выиграл 79 процентов мячей (против 71 у соперника). Стоит также отметить, что Басилашвили допустил всего 18 невынужденных ошибок, почти в два раза меньше (35), чем у Кресси.Благодаря выходу в третий раунд Басилашвили заработал 90 рейтинговых очков и 180 тысяч долларов призовых.За выход в 1/8 финала Басилашвили сыграет с еще одним представителем США – Райли Опелкой (22). Американец также в трех партиях (7:6, 7:5, 6:4) обыграл итальянца Лоренцо Музетти.Басилашвили и Опелка раньше не пересекались друг с другом.US Open продлится до 12 сентября. Общий призовой фонд турнира – 27 миллионов 200 тысяч долларов, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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