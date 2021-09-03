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Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в третий круг US Open
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в третий круг US Open
За выход в 1/8 финала Басилашвили сыграет с еще одним представителем США – Райли Опелкой (22 номер в рейтинге АТР) 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T08:08+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР), вышел в третий круг турнира из серии "Большой шлем" – US Open.В матче второго раунда Басилашвили в трех сетах 7:6, 6:3, 7:5 обыграл американца Максима Кресси (151). Матч продолжался два часа и 12 минут.Залогом успеха Басилашвили стала уверенная игра на первой подаче, после которой он выиграл 79 процентов мячей (против 71 у соперника). Стоит также отметить, что Басилашвили допустил всего 18 невынужденных ошибок, почти в два раза меньше (35), чем у Кресси.Благодаря выходу в третий раунд Басилашвили заработал 90 рейтинговых очков и 180 тысяч долларов призовых.За выход в 1/8 финала Басилашвили сыграет с еще одним представителем США – Райли Опелкой (22). Американец также в трех партиях (7:6, 7:5, 6:4) обыграл итальянца Лоренцо Музетти.Басилашвили и Опелка раньше не пересекались друг с другом.US Open продлится до 12 сентября. Общий призовой фонд турнира – 27 миллионов 200 тысяч долларов, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, теннис, us open

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в третий круг US Open

08:08 03.09.2021
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© AFP / GLYN KIRKНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© AFP / GLYN KIRK
За выход в 1/8 финала Басилашвили сыграет с еще одним представителем США – Райли Опелкой (22 номер в рейтинге АТР)
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (39 номер в рейтинге АТР), вышел в третий круг турнира из серии "Большой шлем" – US Open.
В матче второго раунда Басилашвили в трех сетах 7:6, 6:3, 7:5 обыграл американца Максима Кресси (151). Матч продолжался два часа и 12 минут.
Залогом успеха Басилашвили стала уверенная игра на первой подаче, после которой он выиграл 79 процентов мячей (против 71 у соперника). Стоит также отметить, что Басилашвили допустил всего 18 невынужденных ошибок, почти в два раза меньше (35), чем у Кресси.
Николоз Басилашвили на Олимпийских играх - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2021
Грузинский теннисист улучшил свои позиции в рейтинге АТР
16 августа, 11:27
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Благодаря выходу в третий раунд Басилашвили заработал 90 рейтинговых очков и 180 тысяч долларов призовых.
За выход в 1/8 финала Басилашвили сыграет с еще одним представителем США – Райли Опелкой (22). Американец также в трех партиях (7:6, 7:5, 6:4) обыграл итальянца Лоренцо Музетти.
Басилашвили и Опелка раньше не пересекались друг с другом.
US Open продлится до 12 сентября. Общий призовой фонд турнира – 27 миллионов 200 тысяч долларов, а действующим победителем является австриец Доминик Тим.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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