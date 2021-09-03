https://sputnik-georgia.ru/20210903/kak-rossiyane-vybirayut-vino---issledovanie-roskachestva-259306761.html

Как россияне выбирают вино - исследование Роскачества

Как россияне выбирают вино - исследование Роскачества

Вино по степени сладости - сухое, полусухое или полусладкое - выбирают 32% опрошенных, при этом более трети таких потребителей - 42%, выбирают полусухие вина... 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T22:22+0400

2021-09-03T22:22+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Россиянам при выборе вина чаще всего безразличен сорт винограда, из которого оно сделано, а также цена, главным критерием является степень сладости, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования АНО "Роскачество".Эксперты провели исследование потребительских предпочтений в винной сфере, которое охватило 1200 респондентов в восьми федеральных округах страны. Вино по степени сладости - сухое, полусухое или полусладкое - выбирают 32% опрошенных, при этом более трети таких потребителей - 42%, выбирают полусухие вина, 36% - сухие. Цена вина заняла второе место среди приоритетных критериев выбора, получив 14% голосов. Сорт винограда, из которого сделано вино, важен 5% покупателей.Наиболее значимым выбор вина "по сахару" стал для женской части аудитории (36%). Между тем, для мужчин известность торговой марки вина почти так же важна, как "сладость" или "сухость" (25 и 27% соответственно). С точки зрения возраста, содержание сахара в вине важнее людям старше 45 лет, тогда как более молодая аудитория (до 44 лет) чаще смотрит на цену и цвет."Роскачество" отмечает, что Россия в целом пока остается страной, потребляющей значительное количество красных вин: так, 80% респондентов выбирают в первую очередь именно красные вина. Но растет и популярность белых вин, которые регулярно востребованы у 51% покупателей.Эксперты также отметили большой потенциал роста категории розовых вин: пока они занимают не более 5% рынка, но проведенное исследование показало, что включить розовое вино в свою потребительскую корзину согласились 28% опрошенных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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