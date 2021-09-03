Художница-скульптор создает удивительные шедевры из картонных коробок - фото

Художница Монами училась трехмерной анимации в университете Осаки, но сделала себе имя как скульптор. Причем как очень необычный скульптор – работающий с банальным картоном. Для создания своей коллекции потрясающе детализированных скульптур Оно использует выброшенные коробки из под картона.
Основная функция картона – хранение вещей, однако этот материал является весьма недооцененным. Японская художница Монами Оно нашла ему применение, она создает небольшие, но безумно сложные скульптуры из картона
Основная функция картона – хранение вещей, однако этот материал является весьма недооцененным. Японская художница Монами Оно нашла ему применение, она создает небольшие, но безумно сложные скульптуры из картона
Монами Оно проводит выставки в Японии, где показывает свои любимые произведения. Иногда она продает свои скульптуры компаниям или просто поклонникам своего творчества, но большую часть времени работает с картоном для собственного удовольствия
Монами Оно проводит выставки в Японии, где показывает свои любимые произведения. Иногда она продает свои скульптуры компаниям или просто поклонникам своего творчества, но большую часть времени работает с картоном для собственного удовольствия