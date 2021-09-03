https://sputnik-georgia.ru/20210903/khudozhnitsa-skulptor-sozdaet-udivitelnye-shedevry-iz-kartonnykh-korobok---foto-259297505.html

Художница-скульптор создает удивительные шедевры из картонных коробок - фото

Художница-скульптор создает удивительные шедевры из картонных коробок - фото

Невероятные работы японской художницы Монами Оно сделали ее частой гостьей страниц журналов и веб-сайтов. Смотрите в фотоленте Sputnik потрясающие композиции... 03.09.2021, Sputnik Грузия

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Художница Монами училась трехмерной анимации в университете Осаки, но сделала себе имя как скульптор. Причем как очень необычный скульптор – работающий с банальным картоном. Для создания своей коллекции потрясающе детализированных скульптур Оно использует выброшенные коробки из под картона.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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