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Художница-скульптор создает удивительные шедевры из картонных коробок - фото
Художница-скульптор создает удивительные шедевры из картонных коробок - фото
Невероятные работы японской художницы Монами Оно сделали ее частой гостьей страниц журналов и веб-сайтов. Смотрите в фотоленте Sputnik потрясающие композиции... 03.09.2021, Sputnik Грузия
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Художница Монами училась трехмерной анимации в университете Осаки, но сделала себе имя как скульптор. Причем как очень необычный скульптор – работающий с банальным картоном. Для создания своей коллекции потрясающе детализированных скульптур Оно использует выброшенные коробки из под картона.
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фотоленты, мультимедиа, искусство, новости в фотографиях, фото

Художница-скульптор создает удивительные шедевры из картонных коробок - фото

17:13 03.09.2021 (обновлено: 17:14 03.09.2021)
128
Невероятные работы японской художницы Монами Оно сделали ее частой гостьей страниц журналов и веб-сайтов. Смотрите в фотоленте Sputnik потрясающие композиции из картона
Художница Монами училась трехмерной анимации в университете Осаки, но сделала себе имя как скульптор. Причем как очень необычный скульптор – работающий с банальным картоном.
Для создания своей коллекции потрясающе детализированных скульптур Оно использует выброшенные коробки из под картона.
© REUTERS / MONAMI OHNO

Основная функция картона – хранение вещей, однако этот материал является весьма недооцененным. Японская художница Монами Оно нашла ему применение, она создает небольшие, но безумно сложные скульптуры из картона

Основная функция картона – хранение вещей, однако этот материал является весьма недооцененным. Японская художница Монами Оно нашла ему применение, она создает небольшие, но безумно сложные скульптуры из картона - Sputnik Грузия
1/8
© REUTERS / MONAMI OHNO

Основная функция картона – хранение вещей, однако этот материал является весьма недооцененным. Японская художница Монами Оно нашла ему применение, она создает небольшие, но безумно сложные скульптуры из картона

© REUTERS / JOSEPH CAMPBELL

Картон может показаться простым в использовании материалом, но Монами с этим не согласна

Картон может показаться простым в использовании материалом, но Монами с этим не согласна - Sputnik Грузия
2/8
© REUTERS / JOSEPH CAMPBELL

Картон может показаться простым в использовании материалом, но Монами с этим не согласна

© REUTERS / JOSEPH CAMPBELL

Сферы и тела являются одними из самых сложных форм для создания, поэтому художница часто придерживается строгих линий, характерных для моделей машин и техники

Сферы и тела являются одними из самых сложных форм для создания, поэтому художница часто придерживается строгих линий, характерных для моделей машин и техники - Sputnik Грузия
3/8
© REUTERS / JOSEPH CAMPBELL

Сферы и тела являются одними из самых сложных форм для создания, поэтому художница часто придерживается строгих линий, характерных для моделей машин и техники

© REUTERS / JOSEPH CAMPBELL

Оно начала создавать скульптуры из картона более шести лет назад

Оно начала создавать скульптуры из картона более шести лет назад - Sputnik Грузия
4/8
© REUTERS / JOSEPH CAMPBELL

Оно начала создавать скульптуры из картона более шести лет назад

© REUTERS / JOSEPH CAMPBELL

Ее первой работой стала короткометражка, изображающая работу курьера по доставке пиццы и сам процесс ее выпечки

Ее первой работой стала короткометражка, изображающая работу курьера по доставке пиццы и сам процесс ее выпечки - Sputnik Грузия
5/8
© REUTERS / JOSEPH CAMPBELL

Ее первой работой стала короткометражка, изображающая работу курьера по доставке пиццы и сам процесс ее выпечки

© REUTERS / MONAMI OHNO

С тех пор работы Монами стали еще более сложными

С тех пор работы Монами стали еще более сложными - Sputnik Грузия
6/8
© REUTERS / MONAMI OHNO

С тех пор работы Монами стали еще более сложными

© REUTERS / MONAMI OHNO

Многие произведения Монами относятся к узнаваемым брендам

Многие произведения Монами относятся к узнаваемым брендам - Sputnik Грузия
7/8
© REUTERS / MONAMI OHNO

Многие произведения Монами относятся к узнаваемым брендам

© REUTERS / JOSEPH CAMPBELL

Монами Оно проводит выставки в Японии, где показывает свои любимые произведения. Иногда она продает свои скульптуры компаниям или просто поклонникам своего творчества, но большую часть времени работает с картоном для собственного удовольствия

Монами Оно проводит выставки в Японии, где показывает свои любимые произведения. Иногда она продает свои скульптуры компаниям или просто поклонникам своего творчества, но большую часть времени работает с картоном для собственного удовольствия - Sputnik Грузия
8/8
© REUTERS / JOSEPH CAMPBELL

Монами Оно проводит выставки в Японии, где показывает свои любимые произведения. Иногда она продает свои скульптуры компаниям или просто поклонникам своего творчества, но большую часть времени работает с картоном для собственного удовольствия

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