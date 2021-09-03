https://sputnik-georgia.ru/20210903/kot-narisoval-lapoy-serdechko-na-zapotevshem-stekle-pered-khozyaykoy--neobychnoe-video-259285863.html

Кот нарисовал лапой сердечко на запотевшем стекле перед хозяйкой – необычное видео

Кот нарисовал лапой сердечко на запотевшем стекле перед хозяйкой – необычное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T12:42+0400

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Когда не знаешь человеческий язык, чтобы высказать эмоции хозяйке, но находишь другой способ.На кадрах видно, как черный кот сидит на балконе перед запотевшим в пасмурную погоду стеклом. Сначала он поднимает одну лапу и проводит по стеклу сверху вниз под углом. Затем присматривается к рисунку, поднимает вторую лапу, и делает то же самое, начиная слева, под симметричным углом. В результате у кота получается самое настоящее сердце.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, смешные видео, вирусные видео