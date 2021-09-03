Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210903/kot-narisoval-lapoy-serdechko-na-zapotevshem-stekle-pered-khozyaykoy--neobychnoe-video-259285863.html
Кот нарисовал лапой сердечко на запотевшем стекле перед хозяйкой – необычное видео
Кот нарисовал лапой сердечко на запотевшем стекле перед хозяйкой – необычное видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T12:42+0400
2021-09-03T12:58+0400
видеоклуб
кошки
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259285648_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_366b703c39f5db1dd0a806631fbb2440.png
Когда не знаешь человеческий язык, чтобы высказать эмоции хозяйке, но находишь другой способ.На кадрах видно, как черный кот сидит на балконе перед запотевшим в пасмурную погоду стеклом. Сначала он поднимает одну лапу и проводит по стеклу сверху вниз под углом. Затем присматривается к рисунку, поднимает вторую лапу, и делает то же самое, начиная слева, под симметричным углом. В результате у кота получается самое настоящее сердце.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259285648_161:0:1061:675_1920x0_80_0_0_a1aad2f2ccb0266d52462b79ceafc221.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , кошки, смешные видео, вирусные видео

Кот нарисовал лапой сердечко на запотевшем стекле перед хозяйкой – необычное видео

12:42 03.09.2021 (обновлено: 12:58 03.09.2021)
98
© TikTok / v_krutikovaКот нарисовал лапой сердечко на запотевшем стекле перед хозяйкой – необычное видео
Кот нарисовал лапой сердечко на запотевшем стекле перед хозяйкой – необычное видео - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© TikTok / v_krutikova
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Когда не знаешь человеческий язык, чтобы высказать эмоции хозяйке, но находишь другой способ.
 
На кадрах видно, как черный кот сидит на балконе перед запотевшим в пасмурную погоду стеклом. Сначала он поднимает одну лапу и проводит по стеклу сверху вниз под углом. Затем присматривается к рисунку, поднимает вторую лапу, и делает то же самое, начиная слева, под симметричным углом. В результате у кота получается самое настоящее сердце.
Смотрите на видео также:
Любвеобильный пес всегда обнимает малыша в ответ
Любвеобильный лабрадор разрушил миф о вражде кошек и собак
Парень решил лизнуть любвеобильную кошку в ответ – забавная реакция питомца на видео
Любвеобильный щенок поцеловал хозяйку в ответ на ласку и умилил Сеть
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:29Кто как отреагировал на заявление президента Грузии: реакция власти и оппозиции
14:08Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида – видео
13:43Премьер Грузии получил ковид-паспорт
13:28Строительство "Северного потока - 2" близко к завершению – глава Газпрома
12:58Экс-премьер Грузии начал предвыборную кампанию в Тбилиси
12:43Вилли Саньоль: мы увидели большую разницу между сборными Грузии и Косово
12:27НАТО назначила нового спецпредставителя на Южном Кавказе
11:57COVID-статистика Грузии: новый антирекорд смертности
11:41Канатку от Руставели до Мтацминда восстановят: подробности масштабного проекта
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 034
10:26Какая погода ждет жителей Грузии 3 сентября
10:09Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы в регионах Грузии
09:52Гороскоп на сегодня 4 сентября 2021 по знакам зодиака
09:20На грузино-российской границе произошло землетрясение
09:20Курс лари на четверг – 3,1183 GEL/$1
09:01Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны
08:49Шарий: Зеленский снял обручальное кольцо перед встречей с Байденом
08:31Нани Брегвадзе отменила сольный концерт в Батуми из-за COVID-19
08:08Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в третий круг US Open
07:48Наводнения в США: число жертв стихии выросло до 45 человек - видео