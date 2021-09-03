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Кот нарисовал лапой сердечко на запотевшем стекле перед хозяйкой – необычное видео
Кот нарисовал лапой сердечко на запотевшем стекле перед хозяйкой – необычное видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T12:42+0400
2021-09-03T12:42+0400
2021-09-03T12:58+0400
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Когда не знаешь человеческий язык, чтобы высказать эмоции хозяйке, но находишь другой способ.На кадрах видно, как черный кот сидит на балконе перед запотевшим в пасмурную погоду стеклом. Сначала он поднимает одну лапу и проводит по стеклу сверху вниз под углом. Затем присматривается к рисунку, поднимает вторую лапу, и делает то же самое, начиная слева, под симметричным углом. В результате у кота получается самое настоящее сердце.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, смешные видео, вирусные видео
Кот нарисовал лапой сердечко на запотевшем стекле перед хозяйкой – необычное видео
12:42 03.09.2021 (обновлено: 12:58 03.09.2021)
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Когда не знаешь человеческий язык, чтобы высказать эмоции хозяйке, но находишь другой способ.
На кадрах видно, как черный кот сидит на балконе перед запотевшим в пасмурную погоду стеклом. Сначала он поднимает одну лапу и проводит по стеклу сверху вниз под углом. Затем присматривается к рисунку, поднимает вторую лапу, и делает то же самое, начиная слева, под симметричным углом. В результате у кота получается самое настоящее сердце.
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