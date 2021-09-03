https://sputnik-georgia.ru/20210903/levanu-vasadze-diagnostirovali-rak-krovi-259290466.html
Левану Васадзе диагностировали рак крови
Левану Васадзе диагностировали рак крови
Лидер партии "ЭРИ" продолжает курс лечения в России 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T15:13+0400
2021-09-03T15:13+0400
2021-09-03T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Лидеру политической партии "ЭРИ", бизнесмену Левану Васадзе диагностировали множественную миелому (злокачественная плазмоклеточная опухоль), об этом политик рассказал в своем видеообращении в Facebook.Ранее в начале августа при обследовании в Москве врачи диагностировали Васадзе редчайшее заболевание костного мозга. По словам политика, чтобы установить диагноз, ему пришлось сменить пять клиник за два месяца – две в Турции и три в Москве."Второй месяц лечусь. К сожалению, подтвердился второй диагноз – помимо амилоидоза AL-типа у меня официально диагностировали множественную миелому – один из видов рака крови. Те, кто за меня болеет, не бойтесь, потому что, к сожалению, уже подтвержденный предыдущий диагноз – амилоидоз AL-типа – гораздо более агрессивное и опасное заболевание, чем даже сам рак крови. Это родственные заболевания, которые часто вместе протекают. Но в данном случае очень странно, что они появились в совершенно здоровом организме за такой короткий промежуток времени", – говорит Васадзе.Политик предполагает, что, возможно, новый диагноз вызван радиационным облучением и отравлением."Если причина амилоидоза четко не ясна, то в случае миеломы прямо указывается, что одна из основных причин – радиация и отравление", – отметил Васадзе.Бизнесмен и политик Леван Васадзе является активным критиком Запада, защитником патриархальных ценностей и сторонником пророссийского курса. Миллионер сделал свое состояние в России. Васадзе воспитывает восьмерых детей – у него четыре девочки и четыре мальчика.В середине мая он учредил политическую партию "ЭРИ" (грузинская аббревиатура "Эртоба, Раоба, Имеди" – Единство, Сущность, Надежда - ред.), которая собирается принять участие в местных выборах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210630/Versiya-s-otravleniem-ne-podtverdilas-u-Levana-Vasadze-nashli-zabolevanie-serdtsa-252177504.html
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политика, новости, грузия
Левану Васадзе диагностировали рак крови
15:13 03.09.2021 (обновлено: 15:19 03.09.2021)
Лидер партии "ЭРИ" продолжает курс лечения в России
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik.
Лидеру политической партии "ЭРИ", бизнесмену Левану Васадзе диагностировали множественную миелому (злокачественная плазмоклеточная опухоль), об этом политик рассказал в своем видеообращении в Facebook
.
Ранее в начале августа при обследовании в Москве врачи диагностировали Васадзе редчайшее заболевание костного мозга. По словам политика, чтобы установить диагноз, ему пришлось сменить пять клиник за два месяца – две в Турции и три в Москве.
"Второй месяц лечусь. К сожалению, подтвердился второй диагноз – помимо амилоидоза AL-типа у меня официально диагностировали множественную миелому – один из видов рака крови. Те, кто за меня болеет, не бойтесь, потому что, к сожалению, уже подтвержденный предыдущий диагноз – амилоидоз AL-типа – гораздо более агрессивное и опасное заболевание, чем даже сам рак крови. Это родственные заболевания, которые часто вместе протекают. Но в данном случае очень странно, что они появились в совершенно здоровом организме за такой короткий промежуток времени", – говорит Васадзе.
Политик предполагает, что, возможно, новый диагноз вызван радиационным облучением и отравлением.
"Если причина амилоидоза четко не ясна, то в случае миеломы прямо указывается, что одна из основных причин – радиация и отравление", – отметил Васадзе.
Бизнесмен и политик Леван Васадзе является активным критиком Запада, защитником патриархальных ценностей и сторонником пророссийского курса. Миллионер сделал свое состояние в России. Васадзе воспитывает восьмерых детей – у него четыре девочки и четыре мальчика.
В середине мая он учредил политическую партию "ЭРИ" (грузинская аббревиатура "Эртоба, Раоба, Имеди" – Единство, Сущность, Надежда - ред.), которая собирается принять участие в местных выборах.
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