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https://sputnik-georgia.ru/20210903/nani-bregvadze-otmenila-solnyy-kontsert-v-batumi-iz-za-covid-19-259257045.html
Нани Брегвадзе отменила сольный концерт в Батуми из-за COVID-19
Нани Брегвадзе отменила сольный концерт в Батуми из-за COVID-19
Певица заявила, что заботится о здоровье и безопасности своих поклонников, но пока ситуация в стране оставляет желать лучшего 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T08:31+0400
2021-09-03T08:31+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
новости
нани брегвадзе
коронавирус covid-19
грузинский шоу-бизнес
культура
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Знаменитая певица, Народная артистка Грузии Нани Брегвадзе отменила свой сольный концерт в Батуми (Аджария) из-за сложной ситуации с COVID-19 в стране.Выступление выдающейся певицы было запланировано на сцене Музыкального батумского центра 25 сентября 2021 года. Концерт должен был быть юбилейным - в этом году дива отметила 85-летие. Однако ухудшившаяся эпидемиологическая ситуация в Грузии внесла свои коррективы."В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Грузии в последние дни госпожа Брегвадзе и организационно-творческая группа приняли совместное решение не проводить юбилейный концерт в Батуми", - говорится в сообщении организаторов вечера, Палаты культуры Грузии в Facebook. В заявлении также отмечается, что как только ситуация с коронавирусом в стране улучшится, будет объявлена новая дата выступления певицы. Это будет юбилейный концерт, однако уже не в Батуми, а в Тбилиси в Большом концертом зале. Он, предположительно, состоится в конце года. "Для госпожи Брегвадзе и каждого члена оргнизационно-творческой команды самое важное - это здоровье и жизнь наших соотечественников. Все остальное подождет", - сказано в сообщении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210721/Ya-vam-nravlyus-Bolshoe-spasibo---otkrovennoe-intervyu-Nani-Bregvadze-252382843.html
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новости, нани брегвадзе, коронавирус covid-19, грузинский шоу-бизнес, культура

Нани Брегвадзе отменила сольный концерт в Батуми из-за COVID-19

08:31 03.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкКонцерт грузинской певицы Нани Брегвадзе
Концерт грузинской певицы Нани Брегвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
/
Перейти в фотобанк
Певица заявила, что заботится о здоровье и безопасности своих поклонников, но пока ситуация в стране оставляет желать лучшего
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Знаменитая певица, Народная артистка Грузии Нани Брегвадзе отменила свой сольный концерт в Батуми (Аджария) из-за сложной ситуации с COVID-19 в стране.
Выступление выдающейся певицы было запланировано на сцене Музыкального батумского центра 25 сентября 2021 года. Концерт должен был быть юбилейным - в этом году дива отметила 85-летие. Однако ухудшившаяся эпидемиологическая ситуация в Грузии внесла свои коррективы.
"В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Грузии в последние дни госпожа Брегвадзе и организационно-творческая группа приняли совместное решение не проводить юбилейный концерт в Батуми", - говорится в сообщении организаторов вечера, Палаты культуры Грузии в Facebook.
Я вам нравлюсь? Большое спасибо! - откровенное интервью Нани Брегвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2021
"Я вам нравлюсь? Большое спасибо!" - откровенное интервью Нани Брегвадзе
21 июля, 17:18
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В заявлении также отмечается, что как только ситуация с коронавирусом в стране улучшится, будет объявлена новая дата выступления певицы. Это будет юбилейный концерт, однако уже не в Батуми, а в Тбилиси в Большом концертом зале. Он, предположительно, состоится в конце года.
"Для госпожи Брегвадзе и каждого члена оргнизационно-творческой команды самое важное - это здоровье и жизнь наших соотечественников. Все остальное подождет", - сказано в сообщении.
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