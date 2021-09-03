https://sputnik-georgia.ru/20210903/nani-bregvadze-otmenila-solnyy-kontsert-v-batumi-iz-za-covid-19-259257045.html
Нани Брегвадзе отменила сольный концерт в Батуми из-за COVID-19
Нани Брегвадзе отменила сольный концерт в Батуми из-за COVID-19
Певица заявила, что заботится о здоровье и безопасности своих поклонников, но пока ситуация в стране оставляет желать лучшего 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T08:31+0400
2021-09-03T08:31+0400
2021-09-03T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Знаменитая певица, Народная артистка Грузии Нани Брегвадзе отменила свой сольный концерт в Батуми (Аджария) из-за сложной ситуации с COVID-19 в стране.Выступление выдающейся певицы было запланировано на сцене Музыкального батумского центра 25 сентября 2021 года. Концерт должен был быть юбилейным - в этом году дива отметила 85-летие. Однако ухудшившаяся эпидемиологическая ситуация в Грузии внесла свои коррективы."В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Грузии в последние дни госпожа Брегвадзе и организационно-творческая группа приняли совместное решение не проводить юбилейный концерт в Батуми", - говорится в сообщении организаторов вечера, Палаты культуры Грузии в Facebook. В заявлении также отмечается, что как только ситуация с коронавирусом в стране улучшится, будет объявлена новая дата выступления певицы. Это будет юбилейный концерт, однако уже не в Батуми, а в Тбилиси в Большом концертом зале. Он, предположительно, состоится в конце года. "Для госпожи Брегвадзе и каждого члена оргнизационно-творческой команды самое важное - это здоровье и жизнь наших соотечественников. Все остальное подождет", - сказано в сообщении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, нани брегвадзе, коронавирус covid-19, грузинский шоу-бизнес, культура
Нани Брегвадзе отменила сольный концерт в Батуми из-за COVID-19
Певица заявила, что заботится о здоровье и безопасности своих поклонников, но пока ситуация в стране оставляет желать лучшего
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Знаменитая певица, Народная артистка Грузии Нани Брегвадзе отменила свой сольный концерт в Батуми (Аджария) из-за сложной ситуации с COVID-19 в стране.
Выступление выдающейся певицы было запланировано на сцене Музыкального батумского центра 25 сентября 2021 года. Концерт должен был быть юбилейным - в этом году дива отметила 85-летие. Однако ухудшившаяся эпидемиологическая ситуация в Грузии внесла свои коррективы.
"В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Грузии в последние дни госпожа Брегвадзе и организационно-творческая группа приняли совместное решение не проводить юбилейный концерт в Батуми", - говорится в сообщении организаторов вечера, Палаты культуры Грузии в Facebook
.
В заявлении также отмечается, что как только ситуация с коронавирусом в стране улучшится, будет объявлена новая дата выступления певицы. Это будет юбилейный концерт, однако уже не в Батуми, а в Тбилиси в Большом концертом зале. Он, предположительно, состоится в конце года.
"Для госпожи Брегвадзе и каждого члена оргнизационно-творческой команды самое важное - это здоровье и жизнь наших соотечественников. Все остальное подождет", - сказано в сообщении.
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