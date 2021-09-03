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НАТО назначила нового спецпредставителя на Южном Кавказе
НАТО назначила нового спецпредставителя на Южном Кавказе
Спецпредставителем генерального секретаря НАТО в странах Южного Кавказа и Центральной Азии стал испанский дипломат Хавьер Коломина 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T12:27+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Специальным представителем генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии назначен Хавьер Коломина, говорится в сообщении на странице представительства Испании в НАТО в Twitter. Испанский дипломат также займет должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности. Коломина сменил на этой должности Джеймса Аппатурая, который занимал пост с 2010 года. Аппатурай сохранил за собой должность заместителя генсека НАТО. В новой должности он занимается вопросами кибербезопасности НАТО, развитием технологий и искусственного интеллекта, анализом базы данных, а также изучением влияния изменения климата на глобальную безопасность. Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным, а в 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в Альянсе. Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210625/Premer-Gruzii-zayavil-chto-strana-prodolzhit-kurs-na-vstuplenie-v-NATO-i-ES-252124958.html
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новости, грузия, нато

НАТО назначила нового спецпредставителя на Южном Кавказе

12:27 03.09.2021 (обновлено: 12:29 03.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Перейти в фотобанк
Спецпредставителем генерального секретаря НАТО в странах Южного Кавказа и Центральной Азии стал испанский дипломат Хавьер Коломина
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Специальным представителем генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии назначен Хавьер Коломина, говорится в сообщении на странице представительства Испании в НАТО в Twitter.
Испанский дипломат также займет должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности.
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Коломина сменил на этой должности Джеймса Аппатурая, который занимал пост с 2010 года. Аппатурай сохранил за собой должность заместителя генсека НАТО.
В новой должности он занимается вопросами кибербезопасности НАТО, развитием технологий и искусственного интеллекта, анализом базы данных, а также изучением влияния изменения климата на глобальную безопасность.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным, а в 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в Альянсе.
Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются.
Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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