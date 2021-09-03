https://sputnik-georgia.ru/20210903/nato-naznachila-novogo-spetspredstavitelya-na-yuzhnom-kavkaze--259282563.html

НАТО назначила нового спецпредставителя на Южном Кавказе

НАТО назначила нового спецпредставителя на Южном Кавказе

Спецпредставителем генерального секретаря НАТО в странах Южного Кавказа и Центральной Азии стал испанский дипломат Хавьер Коломина 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T12:27+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Специальным представителем генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии назначен Хавьер Коломина, говорится в сообщении на странице представительства Испании в НАТО в Twitter. Испанский дипломат также займет должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности. Коломина сменил на этой должности Джеймса Аппатурая, который занимал пост с 2010 года. Аппатурай сохранил за собой должность заместителя генсека НАТО. В новой должности он занимается вопросами кибербезопасности НАТО, развитием технологий и искусственного интеллекта, анализом базы данных, а также изучением влияния изменения климата на глобальную безопасность. Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным, а в 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в Альянсе. Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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