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Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида – видео
Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида – видео
В Нью-Йорке и пригородах, в результате вызванных ураганом "Ида" наводнений, погибли 45 человек. В мегаполисе введен режим ЧС. Смотрите в видео кадры сильного... 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T14:08+0400
2021-09-03T14:14+0400
происшествия
в мире
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мультимедиа
сша
нью-йорк
ураган
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Обрушившийся на США несколькими днями ранее ураган "Ида" привел Нью-Йорк и его окрестности к сильнейшим за историю города ливням и наводнениям. Дороги и жилые дома местами оказались под метровым слоем воды, метрополитен полностью прекратил работу, в аэропортах города были отменены сотни рейсов.Нынешнее лето в Нью-Йорке выдалось не только очень жарким и солнечным, но и самым дождливым за всю историю. Мэр мегаполиса объявил в городе чрезвычайное положение.
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Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида
Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида
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Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида – видео

14:08 03.09.2021 (обновлено: 14:14 03.09.2021)
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© video: Ruptly
В Нью-Йорке и пригородах, в результате вызванных ураганом "Ида" наводнений, погибли 45 человек. В мегаполисе введен режим ЧС. Смотрите в видео кадры сильного наводнения, вызванного ураганом
Обрушившийся на США несколькими днями ранее ураган "Ида" привел Нью-Йорк и его окрестности к сильнейшим за историю города ливням и наводнениям.
Дороги и жилые дома местами оказались под метровым слоем воды, метрополитен полностью прекратил работу, в аэропортах города были отменены сотни рейсов.
Нынешнее лето в Нью-Йорке выдалось не только очень жарким и солнечным, но и самым дождливым за всю историю. Мэр мегаполиса объявил в городе чрезвычайное положение.
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