https://sputnik-georgia.ru/20210903/nyu-york-v-chrezvychaynom-polozhenii-iz-za-uragana-ida---video-259276809.html
Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида – видео
Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида – видео
В Нью-Йорке и пригородах, в результате вызванных ураганом "Ида" наводнений, погибли 45 человек. В мегаполисе введен режим ЧС. Смотрите в видео кадры сильного... 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T14:08+0400
2021-09-03T14:08+0400
2021-09-03T14:14+0400
происшествия
в мире
видео
мультимедиа
сша
нью-йорк
ураган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259276432_52:85:458:313_1920x0_80_0_0_3e5f6bdba179fb9b751e555798d2abfa.jpg
Обрушившийся на США несколькими днями ранее ураган "Ида" привел Нью-Йорк и его окрестности к сильнейшим за историю города ливням и наводнениям. Дороги и жилые дома местами оказались под метровым слоем воды, метрополитен полностью прекратил работу, в аэропортах города были отменены сотни рейсов.Нынешнее лето в Нью-Йорке выдалось не только очень жарким и солнечным, но и самым дождливым за всю историю. Мэр мегаполиса объявил в городе чрезвычайное положение.
сша
нью-йорк
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259276432_93:92:397:320_1920x0_80_0_0_da73ba06a69702812718b95e2df1b36a.jpg
Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида
Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида
2021-09-03T14:08+0400
true
PT1M42S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, в мире, видео, мультимедиа, сша, нью-йорк, ураган, видео
Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида – видео
14:08 03.09.2021 (обновлено: 14:14 03.09.2021)
В Нью-Йорке и пригородах, в результате вызванных ураганом "Ида" наводнений, погибли 45 человек. В мегаполисе введен режим ЧС. Смотрите в видео кадры сильного наводнения, вызванного ураганом
Обрушившийся на США несколькими днями ранее ураган "Ида" привел Нью-Йорк и его окрестности к сильнейшим за историю города ливням и наводнениям.
Дороги и жилые дома местами оказались под метровым слоем воды, метрополитен полностью прекратил работу, в аэропортах города были отменены сотни рейсов.
Нынешнее лето в Нью-Йорке выдалось не только очень жарким и солнечным, но и самым дождливым за всю историю. Мэр мегаполиса объявил в городе чрезвычайное положение.