https://sputnik-georgia.ru/20210903/nyu-york-v-chrezvychaynom-polozhenii-iz-za-uragana-ida---video-259276809.html

Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида – видео

Нью-Йорк в чрезвычайном положении из-за урагана Ида – видео

В Нью-Йорке и пригородах, в результате вызванных ураганом "Ида" наводнений, погибли 45 человек. В мегаполисе введен режим ЧС. Смотрите в видео кадры сильного... 03.09.2021, Sputnik Грузия

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происшествия

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сша

нью-йорк

ураган

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Обрушившийся на США несколькими днями ранее ураган "Ида" привел Нью-Йорк и его окрестности к сильнейшим за историю города ливням и наводнениям. Дороги и жилые дома местами оказались под метровым слоем воды, метрополитен полностью прекратил работу, в аэропортах города были отменены сотни рейсов.Нынешнее лето в Нью-Йорке выдалось не только очень жарким и солнечным, но и самым дождливым за всю историю. Мэр мегаполиса объявил в городе чрезвычайное положение.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, в мире, видео, мультимедиа, сша, нью-йорк, ураган, видео