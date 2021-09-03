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Палестинец погиб в столкновениях с израильскими войсками в секторе Газа
Палестинец погиб в столкновениях с израильскими войсками в секторе Газа
Двадцатишестилетний палестинец был убит в столкновениях с израильскими военнослужащими на востоке лагеря беженцев "Джабалия" в секторе Газа. Смотрите... 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T18:24+0400
2021-09-03T18:24+0400
2021-09-03T18:25+0400
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Столкновения с израильскими военными произошли в лагере беженцев "Джабалия". Молодого участника протестов застрелили военные.Пресс-служба армии Израиля сообщила, что военнослужащие были вынуждены открыть стрельбу по протестующим, поскольку те бросали взрывные устройства. У забора безопасности в секторе Газа собрались более тысячи человек. Они бросали взрывчатку и сжигали шины. Для разгона беспорядков военные использовали различные средства, в том числе - применили стрельбу боевыми патронами.
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Палестинец погиб в столкновениях с израильскими войсками на востоке сектора Газа
Палестинец погиб в столкновениях с израильскими войсками на востоке сектора Газа
2021-09-03T18:24+0400
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Палестинец погиб в столкновениях с израильскими войсками в секторе Газа
18:24 03.09.2021 (обновлено: 18:25 03.09.2021)
Двадцатишестилетний палестинец был убит в столкновениях с израильскими военнослужащими на востоке лагеря беженцев "Джабалия" в секторе Газа. Смотрите подробности в видео
Столкновения с израильскими военными произошли в лагере беженцев "Джабалия". Молодого участника протестов застрелили военные.
Пресс-служба армии Израиля сообщила, что военнослужащие были вынуждены открыть стрельбу по протестующим, поскольку те бросали взрывные устройства. У забора безопасности в секторе Газа собрались более тысячи человек. Они бросали взрывчатку и сжигали шины.
Для разгона беспорядков военные использовали различные средства, в том числе - применили стрельбу боевыми патронами.