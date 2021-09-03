https://sputnik-georgia.ru/20210903/palestinets-pogib-v-stolknoveniyakh-s-izrailskimi-voyskami-v-sektore-gaza-259301580.html

Палестинец погиб в столкновениях с израильскими войсками в секторе Газа

Палестинец погиб в столкновениях с израильскими войсками в секторе Газа

Двадцатишестилетний палестинец был убит в столкновениях с израильскими военнослужащими на востоке лагеря беженцев "Джабалия" в секторе Газа. Смотрите... 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T18:24+0400

2021-09-03T18:24+0400

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Столкновения с израильскими военными произошли в лагере беженцев "Джабалия". Молодого участника протестов застрелили военные.Пресс-служба армии Израиля сообщила, что военнослужащие были вынуждены открыть стрельбу по протестующим, поскольку те бросали взрывные устройства. У забора безопасности в секторе Газа собрались более тысячи человек. Они бросали взрывчатку и сжигали шины. Для разгона беспорядков военные использовали различные средства, в том числе - применили стрельбу боевыми патронами.

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Палестинец погиб в столкновениях с израильскими войсками на востоке сектора Газа Палестинец погиб в столкновениях с израильскими войсками на востоке сектора Газа 2021-09-03T18:24+0400 true PT1M16S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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